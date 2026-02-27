Las empresas llevan mucho tiempo recurriendo a las previsiones para convertir la incertidumbre en planes. Este proceso incluye la estimación de la demanda de los clientes, los ingresos, las necesidades de inventario, el flujo de caja y la dotación de personal para que puedan tomar decisiones más inteligentes sobre la asignación de recursos.

Antes de la IA, esta labor se realizaba en una hoja de cálculo de Excel, basándose en el criterio de los expertos y en modelos estadísticos conocidos. Esos métodos tradicionales de previsión siguen siendo importantes, pero el proceso de predicción es cada vez más complejo. La demanda se ve condicionada por un mayor número de variables y a un ritmo cada vez más rápido.

Además, las empresas ahora rastrean un mayor número de señales a través de más fuentes de datos, desde transacciones y uso de productos hasta patrones climáticos, indicadores económicos y redes sociales. El seguimiento de esta información conduce a datos más ricos pero también más difíciles de gestionar.

Los métodos de previsión basados en la IA se diferencian en varios aspectos:

Riqueza de características: los modelos de IA pueden incorporar más controladores (por ejemplo, promociones, indicadores económicos, patrones meteorológicos, mezcla de canales, tráfico web, señales de medios sociales) que los enfoques clásicos.

Patrones no lineales: los modelos de machine learning y los algoritmos de machine learning pueden reconocer y adaptarse a las relaciones e interacciones no lineales que son más difíciles de observar en los modelos estadísticos estándar.

Aprendizaje continuo: los enfoques impulsados por la IA pueden actualizarse a medida que llegan nuevos datos, lo que hace que las previsiones sean más precisas durante las interrupciones y los cambios del mercado.

Automatización: la previsión con IA puede automatizar partes del trabajo de previsión, como la actualización de datos o los procesos de pruebas retrospectivas. Ayuda con la escalabilidad, ya que la automatización se puede aplicar a miles de artículos.

Riesgos diferentes: los modelos de IA pueden tener una gran capacidad de respuesta, pero dependen en gran medida de la calidad de los datos y de una validación adecuada. Si no se aplican esas medidas de seguridad, el rendimiento puede variar. Los modelos tradicionales suelen ser más predecibles, pero pueden pasar por alto información o patrones importantes en entornos dinámicos.

En la práctica, muchos procesos de previsión combinan ambos enfoques. Los modelos estadísticos más simples proporcionan consistencia y transparencia, mientras que el machine learning se utiliza para mejorar el rendimiento y el análisis de datos en áreas donde hay más señales de datos y patrones más complejos.