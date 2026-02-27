La previsión con IA es el uso de la inteligencia artificial para producir previsiones precisas mediante el aprendizaje de patrones a partir de datos históricos y la actualización continua de los modelos de previsión a medida que llegan nuevos datos.
La previsión desempeña un papel central tanto en la planificación estratégica como en las necesidades empresariales cotidianas. Cuando las previsiones no son acertadas, las organizaciones pueden producir en exceso, quedarse sin existencias, gastar demasiado en mano de obra o perder oportunidades de ingresos. Incluso los pequeños errores en las previsiones pueden afectar a los niveles de servicio, los costes y la satisfacción de los clientes.
La previsión de IA se ha vuelto cada vez más común porque los entornos empresariales son más dinámicos que antes. Las tendencias del mercado cambian más rápidamente, los factores externos como el clima o los cambios políticos crean volatilidad y las empresas ahora rastrean muchos más datos internos y externos que antes.
En este entorno, las organizaciones necesitan sistemas de previsión que puedan gestionar un gran número de productos y ubicaciones y, al mismo tiempo, adaptarse a las condiciones cambiantes. El objetivo es utilizar la IA para producir predicciones más precisas.
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Las previsiones basadas en la IA facilitan la toma de decisiones en situaciones en las que los resultados dependen de numerosas variables, de fluctuaciones frecuentes o de cambios rápidos en el mercado. Entre los objetivos habituales se incluyen los siguientes:
Las empresas llevan mucho tiempo recurriendo a las previsiones para convertir la incertidumbre en planes. Este proceso incluye la estimación de la demanda de los clientes, los ingresos, las necesidades de inventario, el flujo de caja y la dotación de personal para que puedan tomar decisiones más inteligentes sobre la asignación de recursos.
Antes de la IA, esta labor se realizaba en una hoja de cálculo de Excel, basándose en el criterio de los expertos y en modelos estadísticos conocidos. Esos métodos tradicionales de previsión siguen siendo importantes, pero el proceso de predicción es cada vez más complejo. La demanda se ve condicionada por un mayor número de variables y a un ritmo cada vez más rápido.
Además, las empresas ahora rastrean un mayor número de señales a través de más fuentes de datos, desde transacciones y uso de productos hasta patrones climáticos, indicadores económicos y redes sociales. El seguimiento de esta información conduce a datos más ricos pero también más difíciles de gestionar.
Los métodos de previsión basados en la IA se diferencian en varios aspectos:
En la práctica, muchos procesos de previsión combinan ambos enfoques. Los modelos estadísticos más simples proporcionan consistencia y transparencia, mientras que el machine learning se utiliza para mejorar el rendimiento y el análisis de datos en áreas donde hay más señales de datos y patrones más complejos.
En la mayoría de las organizaciones, las previsiones basadas en la IA se llevan a cabo de forma periódica. Se recopilan nuevos datos y se aplican análisis predictivos . Tras estos dos pasos, se generan las previsiones. Por último, el rendimiento se mide en función de métricas clave y los modelos se actualizan según sea necesario. Las previsiones pueden utilizarse en reuniones de planificación, paneles de control y decisiones operativas.
El primer paso para elaborar una previsión es tener claro el objetivo empresarial. Las organizaciones definen qué es lo que hay que prever (por ejemplo, ingresos, unidades de producto, volumen de llamadas), junto con el horizonte temporal y el nivel de detalle necesarios.
La previsión está relacionada con decisiones concretas sobre el inventario, la dotación de personal, la planificación financiera u otros aspectos.
Los conjuntos de datos relevantes se consolidan a partir de múltiples fuentes de datos. Estas fuentes de datos incluyen datos históricos (por ejemplo, ventas, pedidos, uso), datos de comportamiento del consumidor, factores externos (por ejemplo, indicadores económicos, patrones meteorológicos) y señales de comportamiento de la actividad web o las redes sociales.
Se comprueba que los datos no contengan errores, valores faltantes ni incoherencias. Las categorías, como productos, regiones y periodos de tiempo, están estandarizadas, por lo que todo encaja correctamente.
Las organizaciones suelen evaluar varios modelos de previsión, entre los que se incluyen modelos estadísticos clásicos, modelos de machine learning y enfoques de deep learning, como las redes neuronales.
Estos modelos de IA están entrenados para detectar patrones en muchas variables a la vez. Por ejemplo, pueden reconocer que el impacto de los precios, las promociones o el clima puede cambiar según la temporada, la región o el segmento de clientes. Este proceso les permite captar relaciones más complejas que las simples tendencias lineales.
Para evaluar una previsión, los equipos comprueban en qué medida las predicciones anteriores coinciden con los resultados reales. Examinan la magnitud de los errores, si el modelo tiende a predecir por exceso o por defecto y lo que esos errores pueden significar para la empresa. También podrían comprobar si hay sesgos y si se cumplen otras normas.
Los modelos también se someten a pruebas retrospectivas, lo que significa que primero se prueban en períodos de tiempo anteriores para ver cómo habrían funcionado, con el fin de medir la fiabilidad en el futuro.
Una vez validadas, las previsiones se integran en los paneles de control, los sistemas empresariales o las herramientas de planificación que utiliza la organización. Muchos sistemas con IA admiten la automatización, lo que les permite realizar actualizaciones a medida que se dispone de nuevos datos o de datos en tiempo real.
Dado que los mercados y el comportamiento de los clientes cambian con el tiempo, los sistemas de previsión se revisan periódicamente para asegurarse de que siguen funcionando correctamente. Si la precisión disminuye o los patrones de datos cambian, los modelos se actualizan y se vuelven a entrenar.
Los procesos claros de revisión y aprobación ayudan a que las previsiones sigan siendo fiables.
Los minoristas utilizan las previsiones basadas en la IA para predecir la demanda de productos a nivel de tienda o de almacén. Por ejemplo, una cadena de supermercados podría prever mayores ventas de bebidas durante un fin de semana festivo y aumentar los envíos a ubicaciones específicas. Los minoristas también utilizan las previsiones para estimar el impacto de las promociones y planificar la dotación de personal para los periodos de mayor actividad.
Las empresas energéticas pueden utilizar modelos de previsión basados en IA para pronosticar la demanda de electricidad y evaluar el riesgo de cortes de suministro. Estas previsiones combinan el uso histórico de la energía con los datos meteorológicos y los efectos del calendario. Por ejemplo, una empresa de servicios públicos puede prever una mayor demanda de electricidad durante una próxima ola de calor y programar cuadrillas adicionales si hay tensión en la red. Esto ayuda a mantener la fiabilidad y, al mismo tiempo, a controlar los costes operativos.
Los bancos y las instituciones financieras pueden utilizar las previsiones basadas en IA para estimar los depósitos, los impagos de préstamos y el flujo de caja en condiciones económicas cambiantes. Por ejemplo, un banco podría usar machine learning para predecir qué prestatarios tienen más probabilidades de atrasarse en los pagos durante una recesión económica. Esta previsión permite al banco ajustar adecuadamente sus reservas de capital y sus estrategias de gestión de riesgos.
Los hospitales y los sistemas sanitarios pueden utilizar las previsiones basadas en IA para predecir los ingresos de pacientes, las visitas a urgencias y las necesidades de personal. Por ejemplo, un hospital podría prever un aumento de los ingresos por enfermedades respiratorias durante la temporada de gripe y ajustar con antelación los horarios de las enfermeras y la capacidad de las camas. Dado que las decisiones sanitarias pueden afectar a la seguridad del paciente, estos sistemas suelen requerir una documentación y supervisión cuidadosas.
Los fabricantes utilizan la IA para prever la demanda y anticiparse a los retrasos de los proveedores, así como para comprender las necesidades de producción. Por ejemplo, una empresa que produce equipos industriales podría prever la demanda de piezas de repuesto basándose en el historial de mantenimiento de los equipos y los patrones de uso. De esta forma, la empresa puede asegurarse de que haya suficientes piezas disponibles sin tener que mantener un exceso de existencias.
Las empresas que operan mediante suscripción utilizan la predicción basada en IA para anticipar la pérdida de clientes, las renovaciones y la demanda de la red. Por ejemplo, un proveedor de telecomunicaciones podría prever qué clientes tienen más probabilidades de cancelar el servicio basándose en los patrones de uso y las interacciones con el servicio de asistencia. De esta manera, la empresa tiene la oportunidad de intervenir con ofertas de retención antes de que se pierdan ingresos.
Las aerolíneas, los hoteles y las empresas de transporte utilizan modelos de previsión basados en la IA para pronosticar las reservas y las cancelaciones. Por ejemplo, una aerolínea podría prever la demanda por ruta y ajustar el precio de los billetes o la frecuencia de los vuelos en respuesta. Las previsiones también se utilizan para anticipar las necesidades de mantenimiento y programar las cuadrillas de manera eficiente.
Las organizaciones adoptan la previsión con IA para mejorar tanto la calidad como la rapidez de la planificación:
La previsión con IA ofrece resultados sólidos cuando se implementa cuidadosamente, pero no está exenta de desafíos. Las cuestiones a tener en cuenta incluyen:
Comprender estas consideraciones es clave para asegurarse de que la previsión de la IA se implementa con los datos adecuados, el gobierno de datos y la alineación empresarial adecuada.
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