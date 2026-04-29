¿Qué es un presupuesto flexible?

El plan financiero refleja los niveles de actividad reales, como los cambios en tiempo real en las ventas, la producción y la disponibilidad de recursos. Estos ajustes se realizan automáticamente en función de la producción empresarial y los niveles de actividad.

Los presupuestos estáticos establecen cifras fijas al inicio de un periodo financiero. Un enfoque presupuestario flexible amplía las proyecciones de ingresos y los costes variables a medida que cambian las condiciones empresariales

El modelo se basa en los niveles de actividad de una empresa y no en un solo período presupuestario o de previsión. Cuando se publica el volumen real de producción o ventas, el presupuesto se vuelve a calcular para reflejar cuáles deberían haber sido los costes y los ingresos a ese nivel. Este tipo de recálculo ofrece a los directivos una referencia más significativa para evaluar el rendimiento y los resultados reales.

Un presupuesto flexible forma parte de un cambio que las organizaciones financieras están realizando hacia una planificación más dinámica y receptiva. Muchos están adoptando modelos de previsión que incorporan inteligencia artificial (IA), automatización y análisis predictivo. Un informe reciente del IBM Institute for Business Value revela que el 41 % de los procesos de planificación financiera y presupuestación son un tanto dinámicos y el 34 % se actualiza periódicamente para adaptarse a nuevos escenarios. Sin embargo, solo el 8 % es totalmente dinámico y responsivo.

Las organizaciones modernas de todos los sectores se están dando cuenta de los beneficios que ofrece este enfoque de planificación financiera integrada. Los presupuestos flexibles permiten decisiones más informadas sobre precios, personal y asignación de recursos a lo largo del periodo fiscal, no solo los gastos fijos.