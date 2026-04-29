Compañeras de trabajo diversas y ocupadas hablando de trabajo en una mesa con un ordenador portátil en una oficina
Operaciones de negocio

¿Qué es un presupuesto flexible?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 29 de abril de 2026

Presupuesto flexible, definido

Un presupuesto flexible es un método de planificación financiera que se ajusta a medida que cambia el rendimiento real del negocio.

El plan financiero refleja los niveles de actividad reales, como los cambios en tiempo real en las ventas, la producción y la disponibilidad de recursos. Estos ajustes se realizan automáticamente en función de la producción empresarial y los niveles de actividad.

Los presupuestos estáticos establecen cifras fijas al inicio de un periodo financiero. Un enfoque presupuestario flexible amplía las proyecciones de ingresos y los costes variables a medida que cambian las condiciones empresariales

El modelo se basa en los niveles de actividad de una empresa y no en un solo período presupuestario o de previsión. Cuando se publica el volumen real de producción o ventas, el presupuesto se vuelve a calcular para reflejar cuáles deberían haber sido los costes y los ingresos a ese nivel. Este tipo de recálculo ofrece a los directivos una referencia más significativa para evaluar el rendimiento y los resultados reales.

Un presupuesto flexible forma parte de un cambio que las organizaciones financieras están realizando hacia una planificación más dinámica y receptiva. Muchos están adoptando modelos de previsión que incorporan inteligencia artificial (IA), automatización y análisis predictivo. Un informe reciente del IBM Institute for Business Value revela que el 41 % de los procesos de planificación financiera y presupuestación son un tanto dinámicos y el 34 % se actualiza periódicamente para adaptarse a nuevos escenarios. Sin embargo, solo el 8 % es totalmente dinámico y responsivo.

Las organizaciones modernas de todos los sectores se están dando cuenta de los beneficios que ofrece este enfoque de planificación financiera integrada. Los presupuestos flexibles permiten decisiones más informadas sobre precios, personal y asignación de recursos a lo largo del periodo fiscal, no solo los gastos fijos.

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¿Por qué es importante un presupuesto flexible?

Las condiciones presupuestarias rara vez siguen un plan o se ajustan al calendario. Las condiciones del mercado cambian, las cadenas de suministro se estancan y las proyecciones de ingresos no encajan. Aquí es donde entra en juego un presupuesto flexible que ofrece a los equipos financieros una herramienta capaz de manejar gastos inesperados y actividades empresariales imprevistas.

Los presupuestos flexibles tienen uno de los mayores valores en la gestión del rendimiento. Al ajustar los planes financieros para que reflejen los niveles reales de actividad, los responsables pueden comparar los costes reales con los que deberían haber sido. Este modelo da a los líderes financieros y a los directores financieros (CFO) una señal más clara sobre el buen funcionamiento de la empresa, no solo una previsión especulativa.

Los presupuestos flexibles también pueden reforzar los controles de costes. La elaboración de presupuestos flexibles aísla las discrepancias en la eficiencia e identifica las causas rápidamente. El modelo separa los costes fijos y variables, permitiendo a los gestores obtener una visión clara de dónde el gasto podría desviarse de las expectativas.

En el área de la planificación, la presupuestación y la previsión, un presupuesto flexible puede tener un valor incalculable. Las herramientas financieras modernas utilizan la IA para crear análisis flexibles de las variaciones presupuestarias en varios escenarios financieros y sincronizar los datos en tiempo real de varios departamentos.

Este enfoque ayuda a los equipos financieros a desarrollar una comprensión más profunda del comportamiento de costes y conduce a una toma de decisiones basada en datos con mayor confianza cuando ocurren fluctuaciones. Los presupuestos flexibles pueden transformar la función presupuestaria de una cifra estática a una herramienta dinámica de gestión financiera que refleja el rendimiento real en tiempo real.

Información general de producto

Utilice IBM® Planning Analytics para obtener una planificación de negocio integrada infundida con IA

Cree planes y previsiones fiables, precisos e integrados que impulsen mejores decisiones, sin tener que dedicar cada vez más tiempo a trabajar con hojas de cálculo.
Más información sobre el producto

Presupuestos flexibles frente a presupuestos estáticos

Desde la década de 1920, los presupuestos estáticos han sido la herramienta para que las organizaciones financieras establezcan una previsión base de ingresos y gastos. Las cifras utilizadas en este enfoque siguen siendo las mismas y no cambian con el tiempo, independientemente de la actividad.

Un presupuesto flexible adopta un enfoque muy diferente y recalcula las cifras en función de lo que vende o produce la empresa. La adaptabilidad de este enfoque tiene enormes implicaciones en cómo las organizaciones elaboran planes, miden y responden.

El presupuesto estático sigue siendo importante para muchos sectores. El modelo estático funciona mejor en entornos empresariales estables y predecibles, con costes en gran medida fijos. Los presupuestos estáticos son sencillos por naturaleza y fáciles de comunicar entre equipos. Sin embargo, surgen problemas cuando la actividad real se desvía de la previsión.

En estas circunstancias, los presupuestos flexibles pueden intervenir ajustándose automáticamente a las diferencias de volumen y las ineficiencias a medida que surjan. De este modo, los equipos financieros pueden comparar los resultados reales con los costes e ingresos que deberían haberse registrado en el ámbito concreto de cada actividad.

El concepto de presupuesto flexible se remonta a 1934. El método ha evolucionado enormemente en la última década con tecnologías modernas como la IA, la automatización financiera y análisis predictivo. Las organizaciones pueden utilizar ambos tipos de presupuesto, pero la diferencia clave radica en la adaptabilidad y la capacidad de respuesta.

El valor de un presupuesto estático es más claro en la planificación a alto nivel y en la evaluación financiera. Sin embargo, los presupuestos flexibles intervienen para monitorizar los presupuestos y los cambios en tiempo real con el fin de mantenerse coherentes y actualizados con la tecnología y los cambios del sector. Ambos pueden trabajar juntos para ayudar a tomar decisiones más inteligentes y ayudar a los equipos financieros a dar forma a cómo miden el éxito.

Componentes clave de un presupuesto flexible

Hay varios elementos interconectados que conforman un presupuesto flexible. Todos deben trabajar juntos para producir proyecciones financieras precisas y basadas en la actividad:

  • Costes variables: un coste variable depende del output o nivel de actividad. Algunos ejemplos de variables que fluctúan a medida que cambia el volumen de producción o ingresos son las materias primas, la mano de obra por hora y las comisiones de ventas. Estos costes ayudan a las organizaciones a establecer controles de costes y niveles de producción que reflejen las necesidades de la empresa.
  • Costes fijos: un coste fijo es constante, sea cual sea el nivel de actividad. Estos costes son el ancla del presupuesto en todos los escenarios. Algunos ejemplos comunes son el alquiler, la prima del seguro y el salario. Son cifras estáticas que pueden ayudar a los equipos financieros a gestionar el exceso de gastos y proporcionar a una organización un punto de referencia presupuestario a la hora de tomar cualquier decisión financiera.
  • La fórmula de presupuesto flexible: la fórmula de presupuesto flexible calcula los costes esperados en función de los niveles de actividad reales. La fórmula es: presupuesto flexible = (coste variable por unidad x nivel de actividad real) + costes fijos. Esta fórmula puede utilizarse para evaluar el rendimiento, ya que refleja cuáles deberían haber sido los costes al nivel real de producción.
  • Costes mixtos o semivariables: estos gastos incluyen componentes tanto fijos como variables que escalan con la actividad. Los ejemplos incluyen las facturas de servicios públicos y el mantenimiento del equipo, que a menudo fluctúa con el uso. Separar con precisión estos costes será fundamental para elaborar un presupuesto preciso y limitar los gastos adicionales.
  • Análisis vertical: este análisis examina la contribución porcentual de cada partida en relación con la cifra base del mismo extracto. Un ejemplo es una cuenta de resultados en la que los artículos suelen mostrarse como un porcentaje de los ingresos totales. Un análisis vertical puede proporcionar perspectivas rápidas sobre dónde se asignan los ingresos a los gastos y ayudar a los equipos financieros a determinar si deben realizarse cambios para alinearse con las necesidades del negocio.
  • Expectativas de ingresos: son proyecciones dinámicas que se ajustan en función de los niveles de actividad reales y calculan los ingresos en función del volumen. Algunos ejemplos en los que pueden aplicarse son los ingresos por ventas, las tarifas de servicio y las unidades de producción. Una estimación precisa de los ingresos es vital para ayudar a la organización a alinear el presupuesto con expectativas financieras y objetivos de rendimiento realistas.
  • Varianza presupuestaria flexible: un presupuesto flexible crea un informe de rendimiento que analiza los resultados reales comparándolos con el presupuesto estático. Estas diferencias se denominan varianzas, independientemente de si la varianza es negativa o positiva. A continuación, un análisis de varianza puede identificar dónde se origina el coste y por qué.

Cómo elaborar un presupuesto flexible

Un presupuesto flexible requiere más trabajo preliminar que uno estático, pero la contrapartida es un valor analítico mucho mayor. Estos pasos construyen un modelo que se adapta dinámicamente a la actividad empresarial real.

1. Identificar y separar los costes

Revise los datos financieros históricos y clasifique cada coste como fijo, variable o semivariable.

Empiece con los estados financieros y trabaje en todos los departamentos para entender el comportamiento de los costes de la organización. Algunos ejemplos de costes variables son el coste de los bienes vendidos (COGS) y los costes de envío.

2. Establecer los costes base

Elabore un esbozo básico de un presupuesto basándose en unas previsiones o en datos financieros históricos y calcule el coste por unidad de actividad para cada variable.

Se realiza dividiendo los costes variables totales por el volumen total de actividad de un periodo anterior. Los equipos deben validar esas tasas en varios periodos para tener en cuenta los cambios estacionales o los casos puntuales y no distorsionar las cifras.

3. Determinar los niveles de actividad

Clasifique los posibles niveles de actividad empresarial que el presupuesto debe tener en cuenta (como bajo, medio y alto) en función de los datos históricos y las proyecciones o escenarios futuros.

Determinar estos niveles desde el principio ayudará a los equipos a crear un presupuesto dinámico que pueda adaptarse a las condiciones cambiantes del negocio.

4. Desarrollar la fórmula en varios escenarios de actividad

Cree fórmulas para cada coste variable y semivariable con una línea base de coste fija.

Por lo general, los niveles se sitúan por debajo, en el límite o por encima del rango previsto. Por otra parte, se proyectan los ingresos para distintos escenarios de actividad, como los costes de las materias primas o las facturas de electricidad a lo largo de las estaciones.

5. Implementar el presupuesto flexible mediante software

El software moderno de planificación y análisis financieros (FP&A) ofrece formas sencillas de configurar presupuestos flexibles y permite a los equipos trabajar directamente en Excel.

Establezca costes fijos en todos los niveles y utilice fórmulas para calcular los costes variables y semivariables en función de las necesidades de la organización. Las herramientas de planificación y análisis financiero (FP&A) con IA pueden ajustar automáticamente el presupuesto en función de los niveles de actividad reales.

6. Utilice los hallazgos para supervisar y ajustar el Forecasting

Monitorice activamente los presupuestos. Un presupuesto flexible es un proceso iterativo que requiere un refinamiento constante.

Los equipos financieros deben comparar regularmente las cifras financieras del mundo real con un presupuesto flexible para calcular variaciones significativas. Al evaluar continuamente los presupuestos, los equipos de finanzas pueden asegurarse de que el presupuesto se mantiene actualizado y refleja las condiciones empresariales actuales.

¿Quién utiliza presupuestos flexibles?

Se diseña un presupuesto flexible para organizaciones cuyos costes e ingresos varían según los niveles de actividad en lugar de seguir un flujo de caja estable. Los líderes financieros, los gerentes operativos y toda una unidad de negocio dependen de este enfoque para mantener el control y gestionar las condiciones cambiantes.

Fabricación y operaciones

Los fabricantes operan en entornos en los que el volumen de producción fluctúa con la demanda, lo que hace que los presupuestos estáticos sean un punto de referencia poco fiable para el control de costes.

Los presupuestos flexibles permiten a los gestores de operaciones realizar un seguimiento de los materiales, los costes de mano de obra y los gastos generales con respecto a lo que debería haber sido el gasto en los niveles de producción reales. Esta visibilidad adicional ayuda a los equipos de producción a identificar ineficiencias y abordarlas antes de que afecten a los márgenes.
Venta minorista y comercio electrónico

El sector minorista y del comercio electrónico se enfrenta a cambios constantes en el volumen de pedidos, la demanda estacional y la actividad de promoción que un presupuesto fijo no puede satisfacer.

Un presupuesto flexible ajusta las expectativas de costes para áreas como el cumplimiento y el personal basándose en la actividad real de ventas. Esta adaptabilidad ofrece a los equipos de financiación minorista una imagen más precisa del rendimiento de los márgenes en periodos de alto y bajo volumen y ayuda a impulsar una mejor gestión de la cadena de suministro.
Equipos de planificación y análisis financieros (FP&A)

Los presupuestos flexibles son una herramienta fundamental para el análisis de varianza, la elaboración de previsiones y la elaboración de informes financieros.

Con las modernas herramientas de FP&A, los equipos pueden recalcular los objetivos presupuestarios a nivel real de actividad e identificar qué partidas deben mantenerse estables, sin cálculos manuales que consumen mucho tiempo. Los equipos también pueden aislar las verdaderas varianzas de coste e ingresos del ruido causado por los cambios de volumen.
CFO y ejecutivos financieros

Los líderes a nivel ejecutivo confían en presupuestos flexibles para mantener la supervisión del negocio. Deben saber cuándo las condiciones comerciales cambian y se desvían del plan anual.

El modelo presupuestario flexible proporciona a los líderes una visión dinámica de las medidas de actividad y los gastos variables pertinentes, lo que les ayuda a evaluar si la organización funciona de manera eficiente. Este enfoque respalda decisiones de asignación de capital más rápidas y ayuda a construir líneas de comunicación creíbles con los inversores.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Agentes de IA en finanzas: transformación de FP&A con precisión y velocidad

En esta sesión se explora cómo los agentes de IA están ayudando a los CFO y a los equipos de FP&A a superar estos retos al agilizar los procesos de planificación, reducir el esfuerzo manual y permitir tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

Recursos

Transformación de FP&A con precisión y velocidad

Descubra cómo la previsión impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los conocimientos de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.

Ponga la IA a disposición de los servicios financieros

Explore cómo los CFO y los líderes financieros pueden sacar el máximo partido de la IA generativa, incluyendo cómo prepararse, dónde aplicarla y qué se necesita para que la IA sea un complemento valioso.

Cómo la planificación impulsada por IA está dando forma al futuro del liderazgo de los CFO

Examine cómo las soluciones impulsadas por la IA están cambiando el papel del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Demostración de IBM Finance Planning Analytics

Experimente la sinergia de la IA, los análisis y el trabajo en equipo en el proceso de planificación.

Soluciones relacionadas
Planificación y análisis integrados de IA

Obtenga una planificación de negocio integrada infundida con IA y la libertad de implementarla en el entorno que mejor se adapte a sus objetivos.

 

         Explore Financial Planning Analysis
    Soluciones financieras de IBM con IA

    Transforme las finanzas con IBM IA for Finance, impulsada por la automatización inteligente y los conocimientos predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, más rápidas y más resilientes .

         Explore las soluciones financieras con IA
    Servicios de consultoría financiera

    Reimagine las finanzas con IBM Consulting, combinando experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera más eficiente y estratégica.

         Explore los servicios de consultoría financiera
    Dé el siguiente paso

    Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar las previsiones, agilizar procesos y elevar el rendimiento.

    1. Explore IBM Financial Planning Analysis
    2. Explore las soluciones financieras con IA