La inteligencia artificial (IA) en los informes financieros implica el uso de herramientas de IA y automatización para optimizar las tareas de elaboración de informes y los flujos de trabajo.
El sector financiero en su conjunto está experimentando una profunda transformación, lo que está obligando a los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) a replantearse el proceso de elaboración de informes financieros.
El uso de la IA para la elaboración de informes financieros ya no es una sugerencia. Es un imperativo para las empresas que intentan mantenerse por delante de la competencia. Un estudio de KPMG reveló que casi el 72 % de las empresas encuestadas están probando o utilizando IA en sus informes financieros, y prevén que esa cifra aumente hasta el 99 % el próximo año.
La elaboración de informes financieros es una tarea monótona para los equipos de finanzas, ya que les exige tramitar las solicitudes de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), los cambios en los requisitos normativos y los informes ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Recopilar datos financieros para cada una de estas solicitudes lleva mucho tiempo y es caro. Aquí es donde entra en juego la IA para las finanzas, que agiliza la elaboración de informes financieros, mejora la calidad de las perspectivas y fortalece el proceso general de toma de decisiones.
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La IA se está utilizando en la elaboración de informes financieros más allá de la automatización de tareas y los casos de uso de recopilación de datos. Se están utilizando tecnologías como la IA generativa y el análisis predictivo para crear previsiones impulsada por IA e informes individualizados adaptados a las necesidades de las partes interesadas.
Algunas de las principales formas en que se utiliza la IA en los informes financieros:
Implementar la IA en las finanzas es un proceso iterativo que requerirá ajustes y colaboración desde dentro de la organización. El proceso de implementación de la IA en los informes financieros variará según el tamaño de la organización y el sector. Sin embargo, para empezar, se puede seguir una serie de pasos estándar.
Antes de incorporar la IA a la organización, los líderes financieros deben evaluar la importancia que tiene la tecnología para la empresa o para la función de información financiera. Debe examinar los procesos financieros actuales e identificar aquellas áreas de la función de información financiera que podrían automatizarse o mejorarse.
Consulte con los líderes financieros y las partes interesadas de toda la organización para comprender cómo ven ellos que el negocio mejore y evolucione gracias a las capacidades de la IA.
Las herramientas de IA para el sector financiero no son una solución única para todos. Exigirán a los equipos financieros que reflexionen detenidamente sobre los objetivos empresariales que pretenden alcanzar con esta tecnología.
La herramienta de IA elegida debe ajustarse a las necesidades de elaboración de informes. Por ejemplo, una organización podría considerar el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para analizar grandes conjuntos de datos o el análisis predictivo para la previsión financiera.
La IA agéntica es otra opción tecnológica que las organizaciones podrían considerar para obtener perspectivas predictivas más avanzadas e intuitivas.
Los resultados positivos de las herramientas de IA se derivan de unos datos sólidos y precisos en su base.
Los sistemas de IA se alimentan de datos históricos sobre las cuentas de resultados, los estados de flujo de caja, los balances y otra información financiera de la organización. Las organizaciones deben alimentar las herramientas de IA con datos de alta calidad y establecer políticas de gobierno para garantizar la precisión y el uso ético.
Los ejecutivos y responsables de los equipos de finanzas deben preparar adecuadamente al personal para la implementación de las capacidades de IA. La tecnología puede resultar abrumadora, por lo que los líderes deben ayudar a los empleados a comprender cómo las herramientas de IA pueden mejorar la toma de decisiones y potenciar la precisión de sus resultados.
La implementación también puede requerir la mejora de habilidades de los empleados, dependiendo del software o herramientas que se estén implementando. El sistema de IA no pretende sustituir el criterio humano y debe comunicarse como una mejora de los flujos de trabajo existentes.
“Configurarlo y olvidarse” no es la actitud adecuada para las herramientas de IA. Los equipos de finanzas deben monitorizar y actualizar de forma continua las herramientas para reflejar los cambios en la empresa, tanto internos como externos.
Si los objetivos empresariales cambian y las métricas financieras clave cambian, es crucial actualizar y evaluar las herramientas de IA, lo que ayuda a garantizar que sigan teniendo un impacto positivo en la organización.
Las empresas que implementen la IA en su proceso de elaboración de informes financieros disfrutarán de muchos beneficios, entre los que se incluyen los siguientes.
Los informes financieros impulsados por IA analizan las transacciones históricas, las señales del mercado y los datos operativos para modelar los resultados probables. Al tener un panel de control que rastrea los datos en tiempo real, los equipos de finanzas pueden realizar previsiones de los ingresos, los gastos y el flujo de caja con mayor confianza.
Las herramientas de IA ayudan a los líderes financieros a entender los motores detrás del cambio: qué genera resultados y por qué. La tecnología analiza distintos escenarios, pone de relieve los puntos vulnerables y cuantifica los posibles efectos para el departamento financiero y otras unidades de negocio.
A largo plazo, las herramientas de IA pueden mejorar los ciclos de planificación, alinear a las partes interesadas y reducir la posibilidad de sorpresas.
Al monitorizar continuamente las transacciones, los controles y las señales externas, las herramientas de IA proporcionan perspectivas sobre los riesgos y ayudan a mitigar los posibles problemas.
Las herramientas de IA ayudan a los equipos financieros a priorizar las alertas en función de la gravedad y el impacto potencial, reduciendo el ruido y centrando la atención en los problemas que más importan. Con la mejora de la visibilidad, las organizaciones pueden reforzar el gobierno y mitigar la exposición antes de que los problemas se agraven y afecten a los estados financieros.
Las herramientas de IA eliminan la necesidad de introducir datos manualmente, lo que ahorra tiempo y dinero a los equipos financieros.
Las herramientas también pueden filtrar datos estructurados y no estructurados para crear una vista única de los datos de toda una empresa. Los algoritmos de machine learning (ML) aprenden de los datos históricos y detectan anomalías e incoherencias en tiempo real, ayudando a mitigar los problemas antes de que se produzcan.
Por otra parte, las herramientas de IA automatizan la conciliación de cuentas comparando al instante las transacciones con los registros de la empresa, lo que detecta las discrepancias de forma inmediata en lugar de varios meses después.
Las herramientas de IA se alimentan de datos e impulsan las decisiones basadas en hechos y métricas clave.
Las herramientas de IA pueden unificar las fuentes de datos y ofrecer análisis oportunos y relevantes a los equipos financieros. La tecnología de IA limpia, clasifica y enriquece los datos para que los equipos financieros trabajen a partir de una base coherente. Los paneles de control interactivos y los resúmenes en lenguaje natural permiten que incluso las partes interesadas y los empleados sin conocimientos técnicos puedan acceder a las perspectivas.
Los equipos financieros pueden colaborar basándose en una única fuente de información fiable, lo que reduce las discusiones y agiliza los procesos de aprobación. Este enfoque conduce a una mayor transparencia en todas las funciones y a una mayor alineación con la estrategia.
La implementación de la IA en los informes financieros puede resultar abrumadora, ya que hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Estas son algunas de las buenas prácticas que las empresas deberían considerar al implementar la IA en su función de informes financieros.
Crear un marco de IA
Integrar la formación y la capacitación en IA
Impulsar la importancia del uso ético de la IA
Crear buenas prácticas para la adopción de la IA
La tecnología de IA ya no es una consideración futura para los equipos financieros: es una realidad operativa. Las organizaciones de todos los sectores están acelerando la adopción de la IA, y la elaboración de informes financieros es una de las funciones que más está notando el cambio.
Las herramientas con IA van mucho más allá de la automatización de tareas. Analizan conjuntos enteros de datos, unifican los equipos de FP&A y agilizan la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión. El resultado es una función de elaboración de informes más rápida, precisa y mejor posicionada para informar la toma de decisiones en tiempo real.
Sin embargo, la transformación conlleva retos reales. La calidad de los datos, los obstáculos para la integración y el cumplimiento normativo en torno a los informes generados por IA siguen siendo obstáculos significativos. La dependencia excesiva de los resultados de la IA sin una revisión humana suficiente es también una preocupación creciente para los líderes financieros. Por eso el gobierno es importante desde el principio. Las organizaciones que pongan en marcha barreras y protocolos para el uso de la IA estarán mejor preparadas para escalar de forma responsable.
Los líderes financieros deben hacer hincapié en que estas herramientas no están sustituyendo a los profesionales, sino que estos están reorientando su labor para centrarse en la interpretación, la estrategia y la supervisión. Los equipos financieros que adopten este cambio ahora y construyan unas bases sólidas estarán en la mejor posición para liderar a medida que evolucionen las capacidades de la IA.
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