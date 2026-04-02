La IA en los informes financieros

El sector financiero en su conjunto está experimentando una profunda transformación, lo que está obligando a los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) a replantearse el proceso de elaboración de informes financieros.

El uso de la IA para la elaboración de informes financieros ya no es una sugerencia. Es un imperativo para las empresas que intentan mantenerse por delante de la competencia. Un estudio de KPMG reveló que casi el 72 % de las empresas encuestadas están probando o utilizando IA en sus informes financieros, y prevén que esa cifra aumente hasta el 99 % el próximo año.

La elaboración de informes financieros es una tarea monótona para los equipos de finanzas, ya que les exige tramitar las solicitudes de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), los cambios en los requisitos normativos y los informes ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Recopilar datos financieros para cada una de estas solicitudes lleva mucho tiempo y es caro. Aquí es donde entra en juego la IA para las finanzas, que agiliza la elaboración de informes financieros, mejora la calidad de las perspectivas y fortalece el proceso general de toma de decisiones.