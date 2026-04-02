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Inteligencia artificial Operaciones de negocio

La IA en los informes financieros

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 2 de abril de 2026

La IA en la elaboración de informes financieros, definida

La inteligencia artificial (IA) en los informes financieros implica el uso de herramientas de IA y automatización para optimizar las tareas de elaboración de informes y los flujos de trabajo.

El sector financiero en su conjunto está experimentando una profunda transformación, lo que está obligando a los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) a replantearse el proceso de elaboración de informes financieros.

El uso de la IA para la elaboración de informes financieros ya no es una sugerencia. Es un imperativo para las empresas que intentan mantenerse por delante de la competencia. Un estudio de KPMG reveló que casi el 72 % de las empresas encuestadas están probando o utilizando IA en sus informes financieros, y prevén que esa cifra aumente hasta el 99 % el próximo año.

La elaboración de informes financieros es una tarea monótona para los equipos de finanzas, ya que les exige tramitar las solicitudes de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), los cambios en los requisitos normativos y los informes ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Recopilar datos financieros para cada una de estas solicitudes lleva mucho tiempo y es caro. Aquí es donde entra en juego la IA para las finanzas, que agiliza la elaboración de informes financieros, mejora la calidad de las perspectivas y fortalece el proceso general de toma de decisiones.

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¿Cómo se utiliza la IA en los informes financieros?

La IA se está utilizando en la elaboración de informes financieros más allá de la automatización de tareas y los casos de uso de recopilación de datos. Se están utilizando tecnologías como la IA generativa y el análisis predictivo para crear previsiones impulsada por IA e informes individualizados adaptados a las necesidades de las partes interesadas.

Algunas de las principales formas en que se utiliza la IA en los informes financieros:

  • Automatización: la aplicación de herramientas de automatización de informes financieros permite a los equipos financieros establecer reglas y automatizar procesos que pueden ejecutarse en tiempo real. Las soluciones de planificación modernas con IA pueden integrarse con hojas de cálculo y sistemas existentes, incluido el software de planificación de recursos empresariales (ERP). Las automatizaciones resultantes pueden reducir los costes operativos y redistribuir el personal para el análisis estratégico y financiero.
  • Auditorías: la implementación de la tecnología de IA para auditorías puede ayudar a los equipos financieros con el análisis de datos y la gestión de la calidad. Los procesos de auditoría pueden ser tediosos, ya que los analistas deben revisar grandes volúmenes de datos y mantener pistas de auditoría. En este proceso es donde las herramientas de IA pueden analizar rápidamente grandes cantidades de datos y descubrir perspectivas que el análisis tradicional podría pasar por alto.
  • Cumplimiento: la incorporación de capacidades de IA generativa para el sector financiero es especialmente beneficiosa para el cumplimiento. Las instituciones financieras deben navegar por un entorno regulatorio complejo, que incluye la Ley contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) y la Ley de Secreto Bancario (BSA). La IA generativa, en concreto los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), pueden automatizar los procesos de cumplimiento y detectar disparidades.
  • Análisis de datos: el análisis predictivo y el machine learning (ML) están transformando la forma en que las organizaciones analizan los conjuntos de datos y detectan las tendencias. Los modelos de IA pueden gestionar la extracción y validación de datos, analizar patrones y tomar decisiones basadas en datos, todo ello en tiempo real. Estas capacidades hacen que los equipos financieros sean más eficientes al detectar patrones inusuales en los datos mucho antes de que surja un problema, lo que conduce a una mayor integridad y proactividad de los datos.
  • Prevención del fraude: recurrir a sistemas de IA para la elaboración de informes financieros ayuda a las organizaciones a crear sólidas prácticas de gestión de riesgos y a personalizar la prevención del fraude. Las herramientas de machine learning monitorizan los datos de una organización en tiempo real, y una herramienta debidamente entrenada puede reconocer posibles violaciones de seguridad o proporcionar alertas avanzadas cuando se detecta un fraude.
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Pasos para implantar la IA en los informes financieros

Implementar la IA en las finanzas es un proceso iterativo que requerirá ajustes y colaboración desde dentro de la organización. El proceso de implementación de la IA en los informes financieros variará según el tamaño de la organización y el sector. Sin embargo, para empezar, se puede seguir una serie de pasos estándar.

1. Evaluar los procesos actuales

Antes de incorporar la IA a la organización, los líderes financieros deben evaluar la importancia que tiene la tecnología para la empresa o para la función de información financiera. Debe examinar los procesos financieros actuales e identificar aquellas áreas de la función de información financiera que podrían automatizarse o mejorarse.

Consulte con los líderes financieros y las partes interesadas de toda la organización para comprender cómo ven ellos que el negocio mejore y evolucione gracias a las capacidades de la IA.

2. Elegir las herramientas de IA adecuadas

Las herramientas de IA para el sector financiero no son una solución única para todos. Exigirán a los equipos financieros que reflexionen detenidamente sobre los objetivos empresariales que pretenden alcanzar con esta tecnología.

La herramienta de IA elegida debe ajustarse a las necesidades de elaboración de informes. Por ejemplo, una organización podría considerar el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para analizar grandes conjuntos de datos o el análisis predictivo para la previsión financiera.

La IA agéntica es otra opción tecnológica que las organizaciones podrían considerar para obtener perspectivas predictivas más avanzadas e intuitivas.

3. Garantizar una sólida calidad y gobernanza de los datos

Los resultados positivos de las herramientas de IA se derivan de unos datos sólidos y precisos en su base.

Los sistemas de IA se alimentan de datos históricos sobre las cuentas de resultados, los estados de flujo de caja, los balances y otra información financiera de la organización. Las organizaciones deben alimentar las herramientas de IA con datos de alta calidad y establecer políticas de gobierno para garantizar la precisión y el uso ético.

4. Entrenar a los empleados y encontrar apoyo

Los ejecutivos y responsables de los equipos de finanzas deben preparar adecuadamente al personal para la implementación de las capacidades de IA. La tecnología puede resultar abrumadora, por lo que los líderes deben ayudar a los empleados a comprender cómo las herramientas de IA pueden mejorar la toma de decisiones y potenciar la precisión de sus resultados.        

La implementación también puede requerir la mejora de habilidades de los empleados, dependiendo del software o herramientas que se estén implementando. El sistema de IA no pretende sustituir el criterio humano y debe comunicarse como una mejora de los flujos de trabajo existentes.

5. Monitorizar y evaluar

“Configurarlo y olvidarse” no es la actitud adecuada para las herramientas de IA. Los equipos de finanzas deben monitorizar y actualizar de forma continua las herramientas para reflejar los cambios en la empresa, tanto internos como externos.

Si los objetivos empresariales cambian y las métricas financieras clave cambian, es crucial actualizar y evaluar las herramientas de IA, lo que ayuda a garantizar que sigan teniendo un impacto positivo en la organización.

Beneficios de la IA en la información financiera

Las empresas que implementen la IA en su proceso de elaboración de informes financieros disfrutarán de muchos beneficios, entre los que se incluyen los siguientes.

Predecir tendencias e impactos

Los informes financieros impulsados por IA analizan las transacciones históricas, las señales del mercado y los datos operativos para modelar los resultados probables. Al tener un panel de control que rastrea los datos en tiempo real, los equipos de finanzas pueden realizar previsiones de los ingresos, los gastos y el flujo de caja con mayor confianza.

Las herramientas de IA ayudan a los líderes financieros a entender los motores detrás del cambio: qué genera resultados y por qué. La tecnología analiza distintos escenarios, pone de relieve los puntos vulnerables y cuantifica los posibles efectos para el departamento financiero y otras unidades de negocio.

A largo plazo, las herramientas de IA pueden mejorar los ciclos de planificación, alinear a las partes interesadas y reducir la posibilidad de sorpresas.

Aportar perspectivas sobre los riesgos

Al monitorizar continuamente las transacciones, los controles y las señales externas, las herramientas de IA proporcionan perspectivas sobre los riesgos y ayudan a mitigar los posibles problemas.

Las herramientas de IA ayudan a los equipos financieros a priorizar las alertas en función de la gravedad y el impacto potencial, reduciendo el ruido y centrando la atención en los problemas que más importan. Con la mejora de la visibilidad, las organizaciones pueden reforzar el gobierno y mitigar la exposición antes de que los problemas se agraven y afecten a los estados financieros.

Aumentar la precisión de los datos

Las herramientas de IA eliminan la necesidad de introducir datos manualmente, lo que ahorra tiempo y dinero a los equipos financieros.

Las herramientas también pueden filtrar datos estructurados y no estructurados para crear una vista única de los datos de toda una empresa. Los algoritmos de machine learning (ML) aprenden de los datos históricos y detectan anomalías e incoherencias en tiempo real, ayudando a mitigar los problemas antes de que se produzcan.

Por otra parte, las herramientas de IA automatizan la conciliación de cuentas comparando al instante las transacciones con los registros de la empresa, lo que detecta las discrepancias de forma inmediata en lugar de varios meses después.

Impulsar decisiones basadas en datos

Las herramientas de IA se alimentan de datos e impulsan las decisiones basadas en hechos y métricas clave.

Las herramientas de IA pueden unificar las fuentes de datos y ofrecer análisis oportunos y relevantes a los equipos financieros. La tecnología de IA limpia, clasifica y enriquece los datos para que los equipos financieros trabajen a partir de una base coherente. Los paneles de control interactivos y los resúmenes en lenguaje natural permiten que incluso las partes interesadas y los empleados sin conocimientos técnicos puedan acceder a las perspectivas.

Los equipos financieros pueden colaborar basándose en una única fuente de información fiable, lo que reduce las discusiones y agiliza los procesos de aprobación. Este enfoque conduce a una mayor transparencia en todas las funciones y a una mayor alineación con la estrategia.

Buenas prácticas para implantar la IA en la información financiera

La implementación de la IA en los informes financieros puede resultar abrumadora, ya que hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Estas son algunas de las buenas prácticas que las empresas deberían considerar al implementar la IA en su función de informes financieros.

Crear un marco de IA

  • Empiece por definir el alcance del uso de la IA dentro de la función de informes financieros.
  • Establezca estructuras de gobierno desde el principio de la implementación para dejar claro quién es el propietario de las decisiones de la IA y quién la supervisa.
  • Defina los estándares de datos y los requisitos de calidad que debe cumplir el sistema de IA.
  • Establezca referencias de rendimiento cuantificables con las que comparar los resultados de la IA.
  • Establezca una periodicidad de revisión para evaluar y actualizar el marco a medida que evoluciona la tecnología.

Integrar la formación y la capacitación en IA

  • Evalúe las carencias actuales en materia de competencias dentro del equipo financiero antes de introducir herramientas de IA.
  • Desarrolle una formación específica para cada función, de modo que los analistas, responsables y ejecutivos comprendan cómo afectarán las herramientas de IA a su función.
  • Utilice datos financieros reales para crear oportunidades prácticas de aprendizaje de IA para los empleados en un entorno controlado.
  • Cree un centro de recursos interno donde los equipos puedan acceder a guías, actualizaciones y buenas prácticas.
  • Designe a responsables de IA dentro del departamento financiero para fomentar el aprendizaje entre compañeros.

Impulsar la importancia del uso ético de la IA

  • Defina qué significa la IA responsable para la organización en el contexto de los informes financieros, incluyendo la equidad, la transparencia y la responsabilidad operativa.
  • Exija la aprobación final y la revisión por parte de empleados humanos de todos los resultados financieros generados por la IA.
  • Establezca protocolos para identificar y modificar los sesgos de la IA en los modelos de datos.
  • Alinee las políticas de uso de la IA con la normativa vigente y los requisitos de cumplimiento.
  • Cree un protocolo sencillo para notificar problemas éticos o fallos en los modelos.

Crear buenas prácticas para la adopción de la IA

  • Empiece poco a poco con un programa piloto en una función de elaboración de informes limitada antes de ampliarlo.
  • Documente las lecciones aprendidas durante la fase piloto inicial y utilícelas para perfeccionar la hoja de ruta de implementación.
  • Establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) para fijar una referencia que permita medir el impacto de las herramientas de IA en el equipo.
  • Desarrolle estrategias de gestión del cambio para hacer frente a la resistencia de los empleados y fomentar la adopción de la IA.
  • Revise periódicamente las buenas prácticas a medida que evoluciona la tecnología de IA y cambian las necesidades empresariales.

Cómo la IA está remodelando la información financiera

La tecnología de IA ya no es una consideración futura para los equipos financieros: es una realidad operativa. Las organizaciones de todos los sectores están acelerando la adopción de la IA, y la elaboración de informes financieros es una de las funciones que más está notando el cambio.

Las herramientas con IA van mucho más allá de la automatización de tareas. Analizan conjuntos enteros de datos, unifican los equipos de FP&A y agilizan la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión. El resultado es una función de elaboración de informes más rápida, precisa y mejor posicionada para informar la toma de decisiones en tiempo real.

Sin embargo, la transformación conlleva retos reales. La calidad de los datos, los obstáculos para la integración y el cumplimiento normativo en torno a los informes generados por IA siguen siendo obstáculos significativos. La dependencia excesiva de los resultados de la IA sin una revisión humana suficiente es también una preocupación creciente para los líderes financieros. Por eso el gobierno es importante desde el principio. Las organizaciones que pongan en marcha barreras y protocolos para el uso de la IA estarán mejor preparadas para escalar de forma responsable.

Los líderes financieros deben hacer hincapié en que estas herramientas no están sustituyendo a los profesionales, sino que estos están reorientando su labor para centrarse en la interpretación, la estrategia y la supervisión. Los equipos financieros que adopten este cambio ahora y construyan unas bases sólidas estarán en la mejor posición para liderar a medida que evolucionen las capacidades de la IA.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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