Las organizaciones que manejan materiales peligrosos como parte de su actividad principal dependen de sistemas instrumentados de seguridad para mantener a los trabajadores seguros y reducir la probabilidad de incidentes catastróficos como incendios, explosiones, liberaciones de productos químicos tóxicos y fundiciones nucleares.

Los sistemas instrumentados de seguridad están estrechamente relacionados con otro tipo de sistema de procesos empresariales conocido como sistema básico de control de procesos (BPCS). Sin embargo, mientras que un BCPS se centra en mantener las operaciones normales del negocio, un SIS se centra exclusivamente en la seguridad. Cuando un SIS detecta condiciones peligrosas, inicia una respuesta predefinida, como liberar presión de una válvula o activar un sistema de parada de emergencia.

Los sistemas instrumentados de seguridad se utilizan principalmente en los sectores de procesos, que son sectores que fabrican productos transformando materias primas a través de procesos químicos, físicos, biológicos o térmicos. Estos sectores incluyen petróleo y gas, fabricación química, generación de energía, productos farmacéuticos y tratamiento de aguas. Para gestionar el riesgo, las empresas que operan en estos sectores implementan sistemas relacionados con la seguridad para detectar condiciones peligrosas y restaurar los sistemas a un estado seguro.