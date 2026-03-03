¿Qué es la gestión de la seguridad de los procesos (PSM)?

Un enfoque sólido de la PSM puede ayudar a reducir los riesgos para los trabajadores y garantizar que las empresas sigan una amplia gama de normas de seguridad en el lugar de trabajo. Una PSM sólida es fundamental para que las organizaciones que necesitan procesar productos químicos peligrosos den forma a un enfoque sólido de la gestión de riesgos. De este modo, identifican, evalúan y resuelven diferentes tipos de amenazas para los procesos de su actividad principal.

En Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), una agencia federal del Departamento de Trabajo, establece las normas de PSM y los reglamentos de seguridad ocupacional. Las reglas se describen en su norma de gestión de seguridad de procesos de productos químicos altamente peligrosos, 29 Core Federal Regulation (CFR) 1910.119—un sistema de gestión que establece cantidades umbral para el uso de sustancias extremadamente peligrosas como líquidos y gases tóxicos o inflamables.

El mercado mundial de PSM es grande y está creciendo. Según un informe reciente, en 2025 se valoró en 3500 millones de dólares. Además, se espera que alcance los 5900 millones de dólares en los próximos 7 años, lo que significa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 %.1