¿Qué es la gestión de la seguridad de los procesos (PSM)?

La gestión de la seguridad de los procesos (PSM) es un enfoque sistemático en el que confían las organizaciones para ayudar a sus empleados a manejar productos químicos altamente peligrosos de forma segura.
Un enfoque sólido de la PSM puede ayudar a reducir los riesgos para los trabajadores y garantizar que las empresas sigan una amplia gama de normas de seguridad en el lugar de trabajo. Una PSM sólida es fundamental para que las organizaciones que necesitan procesar productos químicos peligrosos den forma a un enfoque sólido de la gestión de riesgos. De este modo, identifican, evalúan y resuelven diferentes tipos de amenazas para los procesos de su actividad principal.
En Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), una agencia federal del Departamento de Trabajo, establece las normas de PSM y los reglamentos de seguridad ocupacional. Las reglas se describen en su norma de gestión de seguridad de procesos de productos químicos altamente peligrosos, 29 Core Federal Regulation (CFR) 1910.119—un sistema de gestión que establece cantidades umbral para el uso de sustancias extremadamente peligrosas como líquidos y gases tóxicos o inflamables.
El mercado mundial de PSM es grande y está creciendo. Según un informe reciente, en 2025 se valoró en 3500 millones de dólares. Además, se espera que alcance los 5900 millones de dólares en los próximos 7 años, lo que significa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 %.1
Aunque la gestión de la seguridad de los procesos (PSM) y la seguridad laboral son términos estrechamente relacionados, la seguridad laboral se refiere de manera más general a cómo las organizaciones pueden proteger a los trabajadores de sufrir una amplia gama de lesiones en el lugar de trabajo. La PSM se centra en prevenir los incidentes causados por la liberación de materiales peligrosos.
La seguridad laboral enfatiza la adhesión de los trabajadores a las prácticas, comportamientos y procedimientos de seguridad, mientras que la PSM se ocupa de sistemas de gestión integrales y evaluaciones de riesgos que ayudan a reducir el riesgo.
Por ejemplo, mientras que un proceso de seguridad laboral podría ayudar a garantizar que los trabajadores usen guantes mientras manipulan productos químicos tóxicos, un sistema PSM garantiza que todo el enfoque sobre cómo se fabrican, almacenan y utilizan los productos químicos es seguro.
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La gestión de la seguridad de los procesos (PSM) se basa en un riguroso conjunto de prácticas que las organizaciones implementan en sus procesos empresariales. Estas prácticas, conocidas colectivamente como programa de gestión de la seguridad de los procesos, implican la recopilación y el procesamiento de datos, metodologías de reducción de riesgos y formación y mejora continuas.
Aunque se originó en Estados Unidos, el estándar OSHA se considera uno de los marcos PSM más sólidos y frecuentemente referenciados a nivel mundial. El conjunto de requisitos que describe (conocido como "los 14 elementos de la PSM de la OSHA", ayuda a mantener a los trabajadores seguros y a las organizaciones conformes cuando trabajan con una amplia gama de materiales peligrosos.
Los 14 elementos de la PSM de la OSHA constituyen la guía central para las organizaciones que necesitan trabajar con materiales peligrosos. Para cumplir, los empleadores deben desarrollar un proceso para cubrir cada uno.
Aunque OSHA define las directrices regulatorias que rigen cómo las organizaciones deben crear programas PSM efectivos, muchas organizaciones buscan orientación adicional del Centro para la Seguridad de Procesos Químicos (CCPS). El CCPS es una división del Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE). CCPS proporciona un marco que va más allá de la orientación de OSHA y se centra en la transformación cultural y en la creación de una comprensión más profunda del riesgo a nivel empresarial.
Además de los 14 elementos de PSM de OSHA, el modelo CCPS incluye directrices sobre cómo las organizaciones pueden:
Los sólidos programas de PSM ayudan a las organizaciones que necesitan trabajar con materiales peligrosos a desarrollar enfoques estratégicos para llevar a cabo su actividad principal de forma segura y garantizar el cumplimiento de las exigencias regulatorias. Estos son algunos de los principales beneficios de PSM a nivel empresarial.
Las organizaciones que practican un programa de PSM eficaz pueden reducir drásticamente la probabilidad de un evento catastrófico identificando los peligros e implementando controles de proceso rigurosos.
La PSM ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo de una amplia gama de fallos catastróficos (incluidas emisiones tóxicas, incendios y explosiones) que pueden dañar a los trabajadores y provocar paros laborales no planificados.
Los programas de PSM pueden ayudar a las organizaciones que operan en entornos de cumplimiento rigurosos a cumplir con sus requisitos normativos y aumentar su preparación para las auditorías. Una práctica sólida de PSM ayuda a reforzar las capacidades de cumplimiento de una organización mediante la creación de un enfoque estructurado y sistemático sobre cómo cumplirá con sus responsabilidades normativas.
Básicamente, ayuda a transformar el cumplimiento de una práctica reactiva en una función de gestión dinámica, introduciendo una mayor responsabilidad y documentación en todos los aspectos de las operaciones empresariales.
La continuidad del negocio para las organizaciones que se ocupan de productos químicos peligrosos es algo crítico. Además de lesionar a los trabajadores, los incendios y vertidos químicos pueden provocar paros catastróficos en la actividad principal.
Un PSM eficaz ayuda a evitar paradas e interrupciones imprevistas mediante el establecimiento de programas rigurosos y altamente estratégicos para la manipulación de sustancias químicas peligrosas de forma que se reduzca el riesgo de incidentes catastróficos.
PSM ayuda a las organizaciones a crear lugares de trabajo más seguros y reduce la probabilidad de incidentes peligrosos que podrían propagarse a las comunidades en las que operan.
Por ejemplo, al aplicar un programa PSM a un oleoducto, una empresa reduce la probabilidad de que se produzca un peligroso vertido químico o un incendio debido a un fallo del equipo o a un error humano.
Los sistemas PSM con alta participación de los empleados ayudan a fortalecer la moral en el lugar de trabajo y a fomentar un sentido de responsabilidad compartida.
El rendimiento de la seguridad y la gestión de riesgos son dos aspectos críticos de cómo las organizaciones que manejan materiales peligrosos miden su propio éxito. Estos dos aspectos se pueden mejorar drásticamente mediante la sólida cultura organizacional que resulta de la aceptación de un programa de PSM.
Para implementar con éxito un programa sólido de gestión de la seguridad de los procesos (PSM), las organizaciones deben alinearse en múltiples disciplinas empresariales, incluidas las operaciones, el liderazgo, la ingeniería y el mantenimiento.
Aunque los enfoques difieren según el tamaño de la empresa y el sector en el que operan, este enfoque de cuatro pasos es eficaz para muchas organizaciones.
A diferencia de otros enfoques sistemáticos de la cultura del lugar de trabajo, la PSM ineficaz puede dar lugar a condiciones de trabajo peligrosas para los empleados y las personas que viven en comunidades cercanas. Debido a la naturaleza de los materiales que manejan las organizaciones que practican la PSM, los fallos y las interrupciones en la comunicación pueden tener resultados desastrosos.
Las siguientes son algunas de las consecuencias de un PSM mal establecido y practicado:
La gestión de la seguridad de los procesos (PSM) se utiliza eficazmente en muchos sectores y se considera esencial para las empresas que procesan habitualmente materiales peligrosos. A continuación, le mostramos tres casos de uso destacados.
En la industria del petróleo y el gas, la PSM es una parte crítica de la seguridad de los trabajadores en refinerías de petróleo y plantas petroquímicas. La industria del petróleo y el gas mantiene habitualmente grandes inventarios de materiales altamente inflamables y tóxicos que deben controlarse estrictamente a través de un sistema PSM que ayuda a prevenir incendios, explosiones y emisiones tóxicas.
Las plantas de tratamiento de residuos confían en PSM para controlar sus procesos en torno a los productos químicos peligrosos que utilizan para la desinfección, la neutralización y el control de olores. He aquí algunos ejemplos:
OSHA mantiene cantidades umbral para cada una de estas sustancias que las plantas de tratamiento de residuos deben cumplir o corren el riesgo de recibir multas.
En el sector farmacéutico, la PSM desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a las empresas a mantener seguros los procesos químicos y biológicos en los que confían para fabricar sus productos. Aunque la producción farmacéutica no siempre implica el uso a gran escala de productos químicos peligrosos, las plantas suelen utilizar productos químicos altamente reactivos y materiales inflamables en sus procesos de producción. Al igual que otros sectores que utilizan PSM para mantener un lugar de trabajo seguro, la industria farmacéutica está regulada por la norma 29 CFR 1910.119 de la OSHA.
¿A quién cubre la PSM?
Todas las instalaciones en los Estados Unidos que manejan productos químicos peligrosos o líquidos inflamables en o por encima de las cantidades umbral establecidas por OSHA deben cumplir con su norma. La norma PSM 29 CFR 1910.119 recoge más de 130 productos químicos altamente peligrosos que deben gestionarse estrictamente de acuerdo con los sistemas y directrices establecidos por OSHA o las organizaciones pueden enfrentarse a fuertes multas.
¿Cuál es la diferencia entre la gestión de la seguridad de los procesos y un programa de gestión de riesgos?
Mientras que la PSM se centra en la seguridad de los trabajadores y los procesos utilizados para controlar la manipulación de productos químicos peligrosos de acuerdo con las normas generales del sector, un programa de gestión de riesgos (RMP) tiene un alcance más amplio. El RMP hace hincapié en el impacto del procesamiento químico en la comunidad en general. Los RMP tienden a concentrar sus esfuerzos en prevenir liberaciones tóxicas, como derrames de petróleo y productos químicos, que podrían tener efectos dañinos en el medio ambiente.
Aunque ambos programas se ocupan de la prevención de incidentes catastróficos que pueden surgir del procesamiento de materiales peligrosos, difieren en su alcance y sus áreas de interés.
¿Con qué frecuencia debe actualizarse la PHA de una organización?
La OSHA exige que las PHA se actualicen cada cinco años (o cada vez que se produzca un cambio significativo en el proceso). Según las directrices de OSHA, las PHA también deben actualizarse cuando las modificaciones desencadenan revisiones de MOC que podrían afectar a un perfil de riesgo o cambiar la forma en que una organización evalúa el riesgo.
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