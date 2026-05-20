¿Qué es la ingeniería de rendimiento?

La ingeniería del rendimiento es la práctica de optimizar sistemas informáticos para cumplir con las referencias de velocidad y eficiencia.

La ingeniería del rendimiento no es solo una acción individual, sino una metodología de DevOps y shift left que permite a las empresas realizar un seguimiento y optimizar el rendimiento en cada paso del ciclo de vida del desarrollo del software (SDLC). Su objetivo es garantizar que los sistemas cumplan con las métricas de rendimiento para criterios como velocidad, fiabilidad, eficiencia y tiempo de respuesta.

Los equipos de ingeniería del rendimiento establecen primero el rendimiento base del sistema mediante pruebas de estrés. A continuación, utilizan esa línea de base para identificar los problemas de la red y las oportunidades de mejora. Una vez fijados los puntos de referencia, los ingenieros pueden empezar a reconfigurar la red, implantar correcciones y supervisar continuamente la red para detectar problemas de rendimiento y planificar la capacidad futura.

La observabilidad es la base de la ingeniería de rendimiento. Las herramientas de observabilidad recopilan los datos sin procesar (registros, métricas y trazas) que describen el rendimiento del sistema, y los equipos de ingeniería de rendimiento utilizan estos mismos datos para rastrear los efectos de sus correcciones. Los ingenieros de rendimiento también utilizan otras herramientas para la gestión y la supervisión del rendimiento de las aplicaciones, las pruebas de estrés, la auditoría de los navegadores y la evaluación comparativa para obtener imágenes lo más claras posible de sus sistemas.