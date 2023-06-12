¿Qué es la recogida de basura en Java?

Hay dos tipos principales de algoritmos de recogida de basura en Java: recogida de basura completa y recogida de basura incremental.

Recogida de basura completa o principal

La recogida de basura completa es un proceso en el que un recolector de basuras (una parte del sistema en tiempo de ejecución de un lenguaje de programación) busca en toda la memoria que utiliza un programa y compila los objetos que ya no utiliza el programa. Estos objetos se marcan entonces como basura y son susceptibles de ser eliminados de la memoria.

La recogida de basura completa suele realizarla mediante el sistema de ejecución de un lenguaje de programación que utiliza la administración automática de memoria, como Java o Python. Durante el proceso, el recolector de basura detiene la ejecución del programa para realizar la búsqueda de objetos basura, lo que puede provocar una ralentización temporal del rendimiento del programa.

La recogida de basura completa se suele activar cuando la cantidad de memoria utilizada por un programa alcanza un umbral determinado o cuando el programa solicita un nuevo bloque de memoria y no hay suficiente memoria libre disponible. El objetivo de la recogida de basura completa es recuperar la memoria que el programa no necesita y ponerla a disposición para que la utilicen otras partes del programa o otros programas que se ejecuten en la misma máquina.



Recogida de basura incremental o secundaria

La recogida de basura incremental es un tipo de técnica de gestión de memoria que utilizan los lenguajes de programación y los entornos de tiempo de ejecución para recuperar automáticamente la memoria que un programa ya no necesita. Lo hace identificando objetos en la memoria que no se están utilizando y liberando la memoria que ocupan para que otras partes del programa puedan reutilizarla.

En la recogida de basura incremental, el recolector de basura escanea periódicamente la memoria del programa en busca de objetos inalcanzables en la memoria del montón de la generación joven. En lugar de detener la ejecución del programa durante este proceso de escaneo, el recolector de basura divide el proceso de escaneo en partes pequeñas y manejables llamadas "incrementos". Durante cada incremento, el recolector de elementos no utilizados escanea una parte de la memoria del programa, identificando los objetos que no son necesarios y marcándolos como disponibles para su reutilización.



Mediante el uso de incrementos, el recolector de basura puede recuperar memoria en pequeños fragmentos, sin interrumpir la ejecución del programa durante un período prolongado. Esto ayuda a garantizar que el programa siga respondiendo y no experimente pausas o retrasos significativos como resultado del proceso de recogida de basura.



Sin embargo, la recogida de basura incremental puede ser menos eficiente que otros tipos de técnicas de recogida de basura, como la recogida de basura generacional o de marcado y barrido, porque requiere escaneos más frecuentes de la memoria del programa. Además, el uso de incrementos puede introducir cierta sobrecarga en la ejecución del programa, ya que el recolector de basura necesita mantener la información de estado entre cada incremento.

