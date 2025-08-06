Ocho minutos
El análisis de tráfico de red (NTA) es el proceso de recopilación y análisis de datos de redes informáticas para garantizar que las redes sigan siendo seguras y funcionen al máximo rendimiento.
Implica el examen minucioso de la actividad de la red para obtener conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas y dispositivos conectados a través de una red.
Las redes son fundamentales para la mayoría de las empresas modernas, ya que permiten a los empleados comunicarse y colaborar libremente y potencian las aplicaciones críticas y las operaciones.
El NTA ayuda a las organizaciones a optimizar el rendimiento de la red, mitigar las amenazas a la seguridad de la misma y solucionar cualquier problema antes de que se propague.
La red, o redes informáticas, es la conexión de múltiples dispositivos informáticos, como ordenadores de sobremesa, dispositivos móviles y enrutadores, para que puedan transmitir y recibir información y recursos.
Los dispositivos de una red dependen de varios tipos de conexiones para funcionar, entre ellas Ethernet, inalámbrica (wifi) y celular. También deben adherirse a ciertos protocolos que rigen la forma en que se comunican entre sí y el tipo de información que intercambian.
La red más extendida y conocida es internet, que impulsa la forma en que las personas se comunican, trabajan y se entretienen. Pero a medida que internet se ha extendido, también lo han hecho la frecuencia y el coste de las ciberamenazas, que son intentos de obtener acceso no autorizado a una red.
El año pasado, el coste medio mundial de una vulneración de datos fue de 4,4 millones de dólares estadounidenses, según el informe "Cost of a Data Breach" 2025 de IBM. Aunque sigue siendo elevada, esa cifra es un 9 % inferior a la del año anterior, lo que indica que las organizaciones se están tomando el NTA y la detección y respuesta a amenazas (TDR) más en serio que en el pasado.
La seguridad de red es un campo de la ciberseguridad que se centra en proteger las redes y los sistemas de comunicación en los que confían las organizaciones frente a los ciberataques. A medida que las empresas adoptan nuevas tecnologías como el cloud computing, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT), amplían sus capacidades digitales. Sin embargo, hacerlo también aumenta el tamaño de su superficie de ataque, una medida de cuán vulnerables son sus sistemas y redes a los ciberataques.
Cada año, los ciberataques que involucran malware y ransomware cuestan millones a las empresas, lo que lleva a una mayor demanda de soluciones de seguridad de red. En 2024, el mercado mundial de seguridad de redes se valoró en 24 000 millones de dólares estadounidenses, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14 % en los próximos 7 años1.
Los procesos principales del análisis del tráfico de red suelen dividirse en cuatro pasos:
He aquí un vistazo más de cerca a cada paso y a las herramientas y técnicas asociadas a él.
Antes de poder analizar el tráfico de red, debe recopilarlo. Las organizaciones dependen de varias fuentes para la recopilación de datos, incluidos dispositivos simples como enrutadores y conmutadores y herramientas de monitorización de red más complejas que pueden recopilar y analizar datos en tiempo real.
La captura de datos, un subconjunto de la recopilación de datos, se centra en los datos que fluyen a través de una red y aún están en su estado más bruto. La captura de datos recopila datos no estructurados, a menudo directamente de una fuente, basándose en herramientas especializadas como analizadores de red, rastreadores de paquetes y sistemas de detección de intrusiones (IDS).
Una vez recopilados, los datos deben filtrarse a través de criterios específicos para determinar si contienen información relevante o no, una técnica conocida como proceso de datos. La información típica evaluada durante la etapa de procesamiento involucra direcciones, puertos y protocolos comunes como el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), el protocolo de transferencia de archivos (FTP) y el sistema de nombres de dominio (DNS).
El propósito del proceso de datos es transformar los datos sin procesar en datos valiosos que se pueden ejecutar y que pueden analizarse con mayor facilidad. El paso de procesamiento es crucial para identificar posibles amenazas a una red, optimizar el rendimiento y solucionar cualquier problema.
Una vez recopilados y procesados los datos de la red, están listos para ser analizados. Hay cinco tipos comunes de análisis de datos en los que se basa el NTA: conductual, de protocolo, estadístico, de carga útil y de flujo.
Por último, una vez recopilados, procesados y analizados los datos de tráfico de red, deben mostrarse de forma que puedan notificarse en toda la organización, un paso conocido como visualización de datos. Este último paso en el NTA suele implicar paneles de control, gráficos, tablas y otros métodos de visualización que ayudan a los equipos y administradores a comprender los conocimientos y desarrollar una estrategia para tratarlos.
A medida que las redes se vuelven más complejas, las organizaciones confían cada vez más en el análisis del tráfico de red (NTA) para monitorizar el tráfico de red e identificar posibles amenazas a la infraestructura de TI.
Desde entornos on premises hasta entornos en la nube, híbridos e incluso multinube, los administradores de red encuentran soluciones para endpoints como firewalls y software antivirus insuficientes para sus necesidades. Como resultado, dependen más del NTA. El análisis de tráfico de red (NTA) ofrece varios beneficios clave para las empresas.
El NTA ayuda a los administradores a descubrir conocimientos sobre los tipos de tráfico que fluyen a través de sus redes y las rutas que está tomando. Al descubrir patrones de tráfico, el NTA ayuda a optimizar el rendimiento de la red e identificar posibles cuellos de botella en los que el tráfico experimenta retrasos evitables.
Las soluciones modernas de NTA se basan en la IA y el ML para automatizar la identificación y resolución de problemas. Las herramientas con IA mejoran la visibilidad operativa y ayudan a las empresas a aumentar el rendimiento de la red y las eficiencias de coste. Según una encuesta de The IBM Institute for Business Value (IBV), el 51 % de los ejecutivos ya están automatizando ciertos aspectos de las redes de TI. Se prevé que esta cifra crezca hasta el 82 % en los próximos 3 años.
El NTA puede revelar cuánto de una red se está utilizando en tiempo real. Este conocimiento permite a los administradores distribuir cargas de trabajo (definidas como el tiempo y los recursos que requiere una tarea específica) de forma más estratégica y garantizar que sus redes operen al máximo de su capacidad.
Al basarse en mediciones granulares de herramientas de monitorización de IA y ML, el NTA ayuda a los administradores a detectar cambios repentinos en las condiciones de la red y los patrones de tráfico y tomar las medidas adecuadas. Algunas soluciones avanzadas incluso IA generativa para acelerar el proceso de clasificación del tráfico y seguimiento de incidentes.
Al medir constantemente el tráfico de red con respecto a las métricas de referencia, el NTA permite a los administradores identificar aplicaciones que utilizan más ancho de banda que otras y asignar recursos de red en consecuencia.
Un NTA sólido ayuda a los equipos de seguridad a diversificar los tipos de datos que monitorizan en su red, por lo que no dependen únicamente de una única fuente de datos para obtener conocimientos. Por ejemplo, los sistemas modernos de gestión de redes combinan datos de flujo, captura de paquetes y datos de registro para proporcionar una visión completa del rendimiento de una red.
Las soluciones de NTA avanzadas se integran fácilmente en otros sistemas de gestión de red para que no existan en un silo. Por ejemplo, muchas empresas modernas confían en herramientas de gestión de incidentes y eventos de seguridad (SIEM) que se pueden combinar fácilmente con soluciones de NTA.
A medida que las empresas modernas intensifican sus esfuerzos de transformación digital para seguir el ritmo de la innovación, la necesidad de monitorizar y analizar de cerca el tráfico de red es más crítico que nunca.
Estos son cinco de los casos de uso más populares.
Mediante el uso de campos de dirección IP, las soluciones modernas de análisis de tráfico de red (NTA) pueden rastrear el tráfico de red desde ubicaciones que se han identificado como posibles fuentes de ciberamenazas. Las herramientas de NTA pueden programarse para detectar diversas infracciones comunes de geolocalización, como el uso compartido de cuentas y la apropiación de cuentas. Incluso pueden detectar el uso no autorizado de redes privadas verificadas (VPN) para obtener acceso no autorizado a los datos.
La tunelización DNS es una técnica para violar la seguridad de la red al ocultar el tráfico malicioso dentro del tráfico DNS normal y legítimo. Las soluciones de NTA pueden inspeccionar a fondo los paquetes DNS garantizando que tanto las consultas como las respuestas DNS solo contengan tráfico legítimo.
Con el auge del teletrabajo y la tecnología de Internet de las cosas (IoT), el número de dispositivos conectados a través de redes ha aumentado exponencialmente. Las soluciones de NTA pueden rastrear la actividad de todos los dispositivos de red autorizados y ayudar a descubrir dispositivos no autorizados que acceden a una red para que puedan eliminarse.
Con la creciente complejidad de la nube, los entornos de TI modernos tienen grandes superficies de ataque con muchos puntos de entrada para malware, ransomware y otras ciberamenazas comunes. Un NTA sólido ofrece inteligencia, identificación y mitigación de amenazas en tiempo real, independientemente de la complejidad de la red.
Las empresas globales a menudo tienen datos que cruzan sus redes y están sujetos a regulaciones en múltiples territorios. Las soluciones integrales de NTA ayudan a garantizar que los datos que fluyen a través de una red cumplan con todas las normas y regulaciones aplicables mientras están en tránsito.
