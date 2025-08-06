La red, o redes informáticas, es la conexión de múltiples dispositivos informáticos, como ordenadores de sobremesa, dispositivos móviles y enrutadores, para que puedan transmitir y recibir información y recursos.

Los dispositivos de una red dependen de varios tipos de conexiones para funcionar, entre ellas Ethernet, inalámbrica (wifi) y celular. También deben adherirse a ciertos protocolos que rigen la forma en que se comunican entre sí y el tipo de información que intercambian.

La red más extendida y conocida es internet, que impulsa la forma en que las personas se comunican, trabajan y se entretienen. Pero a medida que internet se ha extendido, también lo han hecho la frecuencia y el coste de las ciberamenazas, que son intentos de obtener acceso no autorizado a una red.

El año pasado, el coste medio mundial de una vulneración de datos fue de 4,4 millones de dólares estadounidenses, según el informe "Cost of a Data Breach" 2025 de IBM. Aunque sigue siendo elevada, esa cifra es un 9 % inferior a la del año anterior, lo que indica que las organizaciones se están tomando el NTA y la detección y respuesta a amenazas (TDR) más en serio que en el pasado.