El cero neto se refiere al punto en el que las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) de origen humano, incluidos el dióxido de carbono y el metano, se han reducido a un nivel lo más cercano posible a cero y las emisiones residuales se han eliminado permanentemente de la atmósfera.
Alcanzar el cero neto será extremadamente complejo, ya que supone eliminar todas las emisiones residuales, sobre todo las producidas por sectores en los que es difícil reducirlas, como la agricultura y la producción de acero, cemento y productos químicos.La validez de ciertas técnicas de eliminación del carbono es objeto de conjeturas, pero sea como fuere, las cantidades eliminadas para equilibrar las emisiones deben ser permanentes.Este carácter permanente significa que no tienen por qué volver a la atmósfera con el paso del tiempo, por ejemplo como consecuencia de la destrucción de los bosques o de una deficiente captura y almacenamiento de carbono.
El concepto de cero emisiones netas de GEI se popularizó por primera vez con el Acuerdo de París (enlace externo a ibm.com), un acuerdo histórico negociado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP21) para limitar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El objetivo del Acuerdo de París es que el mundo alcance las cero emisiones netas de carbono en la segunda mitad de este siglo.
Para evitar los peores efectos del cambio climático, es necesario limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C (2,7 °F) por encima de los niveles preindustriales.1 En la actualidad, la Tierra ya es 1,1 °C (2 °F) más cálida que a finales del siglo XIX.Mientras tanto, las emisiones mundiales siguen aumentando y la temperatura de la Tierra va camino de subir 2,7 °C a finales de siglo, según el Informe sobre la brecha de emisiones 2021 del PNUD (enlace externo a ibm.com).
Científicos de todo el mundo coinciden en que, para evitar que el calentamiento global supere el umbral de 1,5 °C, las emisiones de carbono procedentes de actividades humanas a corto plazo (como la quema de combustibles fósiles) deben reducirse entre un 45% y un 50% para 2030 y al menos un 90% para 2050.2
Mientras no se logre el cero neto, la temperatura del planeta seguirá aumentando, con consecuencias cada vez más desastrosas.En un informe especial (enlace externo a ibm.com) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) (enlace externo a ibm.com), un grupo de climatólogos de renombre mundial puso de relieve la gravedad del impacto climático de un aumento de 1,5 °C, y lo mucho que empeorará la situación si el incremento de la temperatura global alcanza los 2 °C (3,6 °F).Algunos de los efectos destacados en el informe especial del GEICC son las olas de calor, la pérdida de especies y el aumento del nivel del mar.
Muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han puesto en marcha iniciativas voluntarias, redes o plataformas de compromiso que las organizaciones de los sectores público y privado pueden utilizar para validar públicamente sus ambiciones y evaluar sus resultados en relación con los objetivos.
A continuación se muestra una descripción general de algunas de estas plataformas:
Race to Zero
Objetivos a nivel de edificio
Iniciativa SBTi Net Zero
La iniciativa Science Based Target (SBTi) (enlace externo a ibm.com) es más que una plataforma de compromiso con la neutralidad en carbono.Ofrece servicios de pago para ayudar a las organizaciones a fijar sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y validar los objetivos según los criterios del SBTi.En 2021, SBTi (enlace externo a ibm.com) presentó su Norma Net-Zero, que afirman ser "el primer marco del mundo para la fijación de objetivos corporativos net zero en línea con la ciencia del clima".
Para conseguir cero emisiones netas de GEI, las organizaciones tienen que medir sus emisiones de carbono, identificar las oportunidades de reducción, desarrollar un plan, tomar medidas, medir e informar de los progresos.
Para obtener más información sobre los enfoques para lograr objetivos de reducción de emisiones, consulte descarbonización.
Aunque la idea de lograr cero emisiones netas de GEI ha cobrado un impulso considerable, el concepto presenta algunas dificultades.En una evaluación de los compromisos climáticos de varios países y empresas, el Net Zero Stocktake 2022 (enlace externo a ibm.com) afirma: "En contraste con la cobertura casi universal de los objetivos de cero emisiones netas a nivel nacional, el volumen y la solidez de los objetivos fijados por los agentes no estatales es alarmantemente débil y se enfrentará a un escrutinio cada vez mayor a medida que aumenten las iniciativas de rendición de cuentas de la ONU, nacionales y dirigidas por ONG".
Aunque un gran número de organizaciones se han comprometido a no emitir gases de efecto invernadero, muchas se han limitado a formular sus promesas y han dado poca o ninguna indicación de cómo cumplirán sus objetivos de emisiones netas cero.
Esta situación también ha llamado la atención sobre el lavado verde. El lavado verde se produce cuando una organización presenta una impresión inexacta o incompleta de su acción climática para inflar sus afirmaciones sobre prácticas medioambientales y resultados de rendimiento.
Uno de los métodos utilizados por las organizaciones para hacer un seguimiento de sus emisiones y respaldar sus pretensiones de reducción es la contabilidad de GEI.
El cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero es un proceso complejo. El GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (enlace externo a ibm.com) define métodos para contabilizar y notificar las emisiones, y ayuda a las organizaciones a elaborar un inventario de gases de efecto invernadero. El inventario es una lista de fuentes de emisión y emisiones asociadas calculadas mediante métodos normalizados, basados principalmente en el uso de factores de emisión medios para convertir diferentes tipos de uso de energía y combustible en emisiones equivalentes de CO2.
Obtenga más información sobre la gestión de datos de rendimiento medioambiental en este libro electrónico.
Aunque el concepto de "cero emisiones netas" no está exento de problemas y desafíos, incluidos los mencionados anteriormente, el movimiento ha estimulado sin duda la acción climática allí donde antes no existía.
La acción climática colectiva de organizaciones y jurisdicciones de todo el mundo ha dado lugar a la política climática, la evaluación comparativa y la transparencia de las emisiones.Algunos inversores incluyen iniciativas netas cero en su evaluación del rendimiento de la organización. A su vez, las organizaciones se comprometen públicamente a alcanzar estos resultados.
