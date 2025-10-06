El cero neto se refiere al punto en el que las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) de origen humano, incluidos el dióxido de carbono y el metano, se han reducido a un nivel lo más cercano posible a cero y las emisiones residuales se han eliminado permanentemente de la atmósfera.

Alcanzar el cero neto será extremadamente complejo, ya que supone eliminar todas las emisiones residuales, sobre todo las producidas por sectores en los que es difícil reducirlas, como la agricultura y la producción de acero, cemento y productos químicos.La validez de ciertas técnicas de eliminación del carbono es objeto de conjeturas, pero sea como fuere, las cantidades eliminadas para equilibrar las emisiones deben ser permanentes.Este carácter permanente significa que no tienen por qué volver a la atmósfera con el paso del tiempo, por ejemplo como consecuencia de la destrucción de los bosques o de una deficiente captura y almacenamiento de carbono.

El concepto de cero emisiones netas de GEI se popularizó por primera vez con el Acuerdo de París (enlace externo a ibm.com), un acuerdo histórico negociado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP21) para limitar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El objetivo del Acuerdo de París es que el mundo alcance las cero emisiones netas de carbono en la segunda mitad de este siglo.