¿Qué es la contabilidad del carbono?

Hace varios años, el protocolo para los GHG actualizó su estándar para informes para exigir dos métodos de cálculo de emisiones de Alcance 2: el primero, basado en la ubicación, y un nuevo método basado en el mercado.

Tradicionalmente, las organizaciones debían informar de sus emisiones de alcance 2 utilizando un conjunto estándar de factores de emisión promedio de la red. Siguiendo este enfoque, conocido como método basado en la ubicación, todos los esfuerzos de reducción de emisiones se excluyen del inventario de GEI.



Inicialmente, esto tenía sentido porque permitía comparar a las organizaciones de forma justa. Sin embargo, impidió a algunas organizaciones mostrar sus esfuerzos o atribuirse el mérito de sus compras de energía verde en sus totales de emisiones. El enfoque basado en el mercado del alcance 2 abordó esta cuestión.

El enfoque basado en el mercado indica a las organizaciones que apliquen Certificados de Ahorro Energético (CAE), como los certificados de energía renovable (CER) o las garantías de origen, a su consumo y, a continuación, obtengan los factores de emisión de los contratos o proveedores cuando estén disponibles.

En los casos en los que el consumo no está cubierto por los CAE u otros factores, se aplican factores de mezcla residual al consumo. Los factores de mezcla residual son similares a los factores de la media de la red, pero se calculan a partir de la electricidad generada a partir de fuentes no renovables, como por ejemplo, petróleo, gas, carbón u otras fuentes no respaldadas por los CAE. Si no se dispone de factores de mezcla residual para una región, deben utilizarse los factores estándar de media de la red, porque están integrados en el método estándar basado en la localización.

El método basado en el mercado puede resultar útil para aquellas organizaciones que tengan la intención de adquirir energía de fuentes renovables.

El primer paso de este proceso contable es conocer las compras de electricidad de la organización. Puede haber una mezcla de fuentes, especialmente si la organización trabaja en varias regiones. Una vez hecho el recuento, se contacta con cada proveedor para recopilar sus factores de emisión de la forma más exhaustiva posible.

Si la organización compra electricidad renovable directamente, ya deberían existir CAE, conocidos como certificados agrupados. Estos certificados también pueden adquirirse por separado de la electricidad, en cuyo caso se conocen como certificados no agrupados.



Utilice los criterios de calidad del alcance 2 del Protocolo de GEI para asegurarse de que se pueden utilizar estos certificados. Los certificados no agrupados deben asignarse en toda la organización de acuerdo con los criterios de calidad, prestando especial atención a los puntos 4 y 5.

El Punto 4 exige que los certificados se emitan y utilicen en momento lo más cercano posible al periodo de consumo de la energía al que corresponde este instrumento. Así pues, no sería correcto asignar certificados emitidos en 2018 al consumo de electricidad de 2021.

El Punto 5 exige que los certificados procedan del mismo mercado en el que tienen lugar las operaciones de la entidad en cuestión que consuman la electricidad a la que se asigne este instrumento. Esto significa que no sería correcto asignar certificados emitidos en EE. UU. al consumo en Reino Unido.

Si la organización tiene acuerdos de compra de energía, es posible que los certificados no existan. Por consiguiente, en este escenario, debe determinarse y documentarse el factor de emisiones vinculado al contrato. Si no se puede acceder a la información directa del proveedor, utilice únicamente los factores de emisión de mezcla residual disponibles públicamente que se encuentren dentro de la región que se está contabilizando.

Este método de cálculo puede resultar complejo, por lo que es esencial que su plataforma para informes ESG esté diseñada de forma que admita tanto los métodos de cálculo basados en la ubicación, como los basados en el mercado.