¿Qué son los problemas medioambientales?

Los problemas medioambientales son el resultado de una combinación de causas naturales y del impacto humano. Aunque los ecosistemas de la Tierra están diseñados para manejar ciertas cantidades de alteraciones naturales (como incendios forestales e inundaciones), las actividades humanas pueden crear circunstancias en las que ocurren con mayor frecuencia o intensidad.



Desde la Revolución Industrial, la quema de combustibles fósiles y otras actividades han aumentado la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra, lo que ha provocado un aumento del calentamiento global. El cambio climático resultante ha acelerado la alteración del medio ambiente y de los procesos naturales vitales. Las prácticas de uso del suelo, la extracción de recursos naturales, la eliminación de residuos y otros comportamientos humanos también contribuyen a los problemas medioambientales.