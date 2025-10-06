¿Qué son los problemas medioambientales?

Publicado: 28 de noviembre de 2023
Colaboradores: Amanda McGrath, Alexandra Jonker
Los problemas medioambientales son el conjunto de desafíos y problemas a los que se enfrenta la Tierra y sus sistemas naturales.Desde el cambio climático y la contaminación hasta la superpoblación y el uso de energía, estos problemas son complejos y están interconectados. Dado que afectan a la salud del mundo natural, los problemas medioambientales pueden tener un impacto significativo en la salud y el bienestar humano, así como en las organizaciones y las operaciones comerciales.
Los problemas medioambientales son el resultado de una combinación de causas naturales y del impacto humano. Aunque los ecosistemas de la Tierra están diseñados para manejar ciertas cantidades de alteraciones naturales (como incendios forestales e inundaciones), las actividades humanas pueden crear circunstancias en las que ocurren con mayor frecuencia o intensidad.
Desde la Revolución Industrial, la quema de combustibles fósiles y otras actividades han aumentado la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra, lo que ha provocado un aumento del calentamiento global. El cambio climático resultante ha acelerado la alteración del medio ambiente y de los procesos naturales vitales. Las prácticas de uso del suelo, la extracción de recursos naturales, la eliminación de residuos y otros comportamientos humanos también contribuyen a los problemas medioambientales.
Cada problema medioambiental contribuye a una serie de desafíos interconectados a los que se enfrentan la Tierra y los seres humanos. He aquí un análisis más detallado de algunos de los principales tipos de problemas medioambientales:
El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en la temperatura, las precipitaciones y otros patrones meteorológicos causados por las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles. Estas actividades han aumentado la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero liberadas. Estas emisiones atrapan el calor dentro de la atmósfera de la Tierra, lo que provoca un aumento de las temperaturas globales. Según la NASA, la temperatura media de la superficie de la Tierra ha aumentado aproximadamente 1°C desde finales del siglo XIX.1 Los resultados incluyen el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, la alteración de los ecosistemas y el aumento de los fenómenos meteorológicos severos, como sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales.
La biodiversidad hace referencia a la variedad de vida en la Tierra, incluidos los animales, las plantas y los microorganismos.Desde el Amazonas hasta la tundra, la biodiversidad es esencial para el equilibrio ecológico del planeta.La pérdida de biodiversidad puede llevar a la extinción de especies, a poner en riesgo el suministro de alimentos y agua y a reducir el secuestro de carbono (el proceso natural de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, que es esencial para reducir el cambio climático).Las actividades humanas, como la deforestación, la expansión agrícola, los cambios en el uso del suelo y la contaminación, contribuyen a la pérdida general de biodiversidad.El uso de plaguicidas también puede dañar a especies no objetivo y alterar los ecosistemas.Según el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, la Tierra ha perdido el 69 % de sus poblaciones de vida silvestre desde 1970.2
La contaminación del aire hace referencia a la presencia de sustancias nocivas como dióxido de carbono, metano y dióxido de nitrógeno en el aire que respiran las personas.La quema de combustibles fósiles, los procesos industriales, el transporte y los incendios forestales pueden tener un impacto negativo en la calidad del aire.La exposición a partículas finas, ozono troposférico y otros contaminantes puede causar problemas respiratorios, enfermedades cardíacas, cáncer y otras afecciones de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire exterior causa 4,2 millones de muertes prematuras cada año.3
Los océanos de la tierra se enfrentan a varias amenazas.Los océanos absorben casi un tercio del dióxido de carbono liberado a la atmósfera. A medida que aumentan las emisiones globales de carbono, también lo hace la cantidad absorbida por los océanos, lo que conduce a la acidificación.La acidificación de los océanos puede dañar la vida marina, alterar los ecosistemas y afectar a la seguridad alimentaria mundial.La contaminación también pone en riesgo los océanos: las Naciones Unidas estiman que 11 millones de toneladas métricas de plástico llegan al agua cada año,4 mientras que las aguas residuales, los vertidos de petróleo, los productos químicos y otros contaminantes causan daños a los organismos vivos y sus hábitats.Además, a medida que el calentamiento global derrite los glaciares de la Tierra, aumenta el nivel del mar, lo que puede dañar la vida marina y causar inundaciones y erosiones costeras.
Más allá de los océanos, los demás recursos hídricos de la Tierra también se enfrentan a desafíos.El agua potable es fundamental para la salud humana. Sin embargo, los residuos industriales, los pesticidas y los procesos agrícolas pueden contaminar las fuentes de agua.La presencia de las bacterias resultantes y las concentraciones químicas en el agua potable pueden causar problemas digestivos, enfermedades neurológicas, infecciones de la piel y demás.Más de mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable y, a medida que el cambio climático y las acciones humanas reducen el suministro de agua disponible, dos tercios de la población mundial pueden llegar a enfrentarse a una escasez de agua en 2025.5
Según Naciones Unidas, la población mundial alcanzará los 9700 millones de habitantes en2050.6 A medida que crece la población mundial, también lo hace la demanda de recursos naturales, así como el impacto humano sobre el medio ambiente. Sin un desarrollo sostenible, la superpoblación puede provocar escasez de alimentos y agua y el agotamiento de otros recursos. También puede agravar problemas como la eliminación de residuos, la contaminación y la deforestación, que pueden contribuir a problemas de salud pública.
El uso total de energía puede tener un impacto importante en el medio ambiente. En la actualidad, los combustibles fósiles son la principal fuente de energía para la mayoría de las personas, empresas e industrias; sin embargo, su combustión es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero y puede contribuir a otros problemas ambientales, como la lluvia ácida. Las fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, pueden ofrecer formas de reducir las emisiones de carbono, pero también tienen posibles impactos ambientales.
Los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, inundaciones, incendios forestales, sequías y tormentas de nieve, son cada vez más frecuentes y graves debido al cambio climático.Estos eventos representan una amenaza tanto para el medio ambiente como para las poblaciones humanas y pueden causar daños significativos a la infraestructura, los hogares y las formas de vida.El aumento de las temperaturas y el aumento del nivel del mar, entre otros factores, contribuyen al aumento de las condiciones climáticas extremas.Según la Organización Meteorológica Mundial, el clima extremo y los acontecimientos climáticos fueron responsables de 2 millones de muertes y 4300 millones de dólares en pérdidas económicas entre 1970 y 2021.7
Los individuos, los gobiernos, las organizaciones y las comunidades están intentando abordar los problemas ambientales de varias maneras:
A través de la investigación científica y el desarrollo, las personas aprenden más sobre las causas de los problemas medioambientales y las formas de limitar o reparar sus consecuencias negativas. Las nuevas tecnologías, incluidos los avances en fuentes de energía renovables y operaciones energéticamente eficientes, pueden ayudar a reducir las emisiones de carbono. La ecología y las ciencias ambientales pueden ofrecer una mejor comprensión de cómo las actividades humanas afectan a la Tierra de maneras complejas. Los esfuerzos de educación pública permiten difundir conocimientos sobre el impacto dañino de algunos comportamientos y prácticas en el medio ambiente y pueden impulsar el interés en la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
Los esfuerzos internacionales de colaboración están intentando encontrar e implementar soluciones que mitiguen los problemas medioambientales.Las organizaciones de medio ambiente, salud y seguridad (EHS) se centran en proteger el medio ambiente de la contaminación y la degradación.Desempeñan un papel en la investigación y el asesoramiento sobre medidas de protección y gestión ambiental para reducir el impacto negativo de las actividades humanas, las emisiones y los materiales peligrosos en los ecosistemas.Los tratados, como el Acuerdo de París, tienen como objetivo abordar el cambio climático a escala internacional.Compartir recursos y mejores prácticas entre países también puede conducir a esfuerzos de protección ambiental más efectivos.
Cada vez más empresas adoptan políticas de responsabilidad social corporativa y operan teniendo en cuenta los retos medioambientales. Tratan de aumentar la sostenibilidad en las empresas para minimizar cualquier contribución al cambio medioambiental. Sus esfuerzos pueden incluir la reducción de emisiones y de su huella de carbono, el uso de menos agua y energía, y la minimización y mejora de la gestión de residuos. La transparencia a la hora de informar sobre su impacto ambiental, mediante el uso de marcos de información ambiental, social y de gobernanza (ESG ) y tal y como exigen directivas como la Directiva Europea sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), ayuda a que las empresas rindan cuentas y permite a los consumidores elegir con conocimiento de causa. Muchas están siguiendo las recomendaciones establecidas por el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima, o TCFD, para informar a los inversores, los accionistas y el público de sus riesgos financieros relacionados con el clima. Los esfuerzos por abordar el impacto medioambiental pueden ayudar a las empresas a encontrar medidas de ahorro y a generar confianza y lealtad entre consumidores e inversores.
Algunos gobiernos utilizan incentivos económicos, como impuestos y subsidios, para abordar los problemas medioambientales y fomentar prácticas respetuosas con el medio ambiente. Por ejemplo, algunos han utilizado impuestos sobre el carbono en un intento de disuadir las actividades que causan contaminación o han utilizado subsidios para ayudar a que los automóviles eléctricos o los paneles solares sean más asequibles. Las inversiones en infraestructuras sostenibles, como el transporte público y los edificios energéticamente eficientes, también pueden proporcionar beneficios económicos y sociales a largo plazo, al tiempo que reducen el impacto medioambiental.
Algunas personas están tomando decisiones de estilo de vida con el objetivo de reducir su impacto ambiental a nivel individual. Estas opciones pueden incluir reducir el uso de energía, reciclar, elegir productos sostenibles o reducir el desperdicio de agua. Las personas también pueden abogar por los problemas medioambientales y apoyar las políticas y a las empresas que prioricen la sostenibilidad.
