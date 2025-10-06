¿Qué es el análisis de la cadena de valor?

Según Porter, el objetivo del análisis de la cadena de valor debe ser mejorar la cadena de valor para obtener una ventaja competitiva: ofrecer el máximo valor, lo que, a su vez, aumenta los márgenes de beneficio. En su marco de la cadena de valor, hay dos tipos principales de ventaja competitiva a los que puede aspirar una empresa: el liderazgo en costes y la diferenciación.

Ventaja de liderazgo en costes

También llamada ventaja de costes, este tipo de ventaja competitiva se centra en cómo reducir costes haciendo más eficientes las actividades de la cadena de valor. El objetivo es fabricar un producto a un precio inferior al de los competidores, venderlo a un precio inferior y seguir disfrutando de un margen de beneficios superior. De este modo, las empresas pueden trabajar para convertirse en los productores de bajo coste de su sector.

Este objetivo puede lograrse mediante economías de escala, tecnología patentada o acceso a los proveedores. Es fundamental recordar que los productos deben seguir siendo de alta calidad y comparables a los ofrecidos por la competencia. Walmart y McDonalds son ejemplos de empresas con una ventaja competitiva de liderazgo en costes.

Ventaja de diferenciación

El segundo tipo de ventaja competitiva busca una diferenciación del producto que sea única y tan valorada por los clientes que las empresas puedan cobrar un precio superior. En este caso, el éxito depende de que el precio más alto supere los costes adicionales en los que se incurre al hacer que un producto destaque entre los competidores.

La diferenciación varía y puede basarse en las características del producto, la forma en que se venden los productos o incluso cómo se comercializan. Starbucks y Apple son ejemplos de empresas que han conseguido una ventaja competitiva a través de productos diferenciados y de primera calidad.