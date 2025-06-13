¿Qué son las redes Linux?

La configuración de red de Linux es la gestión de los aspectos relacionados con la red, como las interfaces de red, el enrutamiento y el DNS, que son críticos para la funcionalidad de la red. En una configuración de red Linux, la interfaz de red describe cómo se conecta un dispositivo a una red Linux (física o virtual). El enrutamiento y las tablas de enrutamiento se refieren a la ruta que la información, también conocida como tráfico de red, puede tomar a través de la red.

Para habilitar la configuración de red, Linux admite varios protocolos, reglas que rigen cómo se puede compartir el tráfico de red entre dispositivos, como TCP/IP, DHCP, ICMP, IPv4, IPv6 y UDP. También incluye herramientas para la resolución de problemas. Las herramientas de línea de comandos como netstat, ifconfig, traceroute y tcpdump son interfaces basadas en texto que permiten a los usuarios interactuar directamente con la red a través del sistema operativo.

Los sistemas de nombres de dominio (DNS) convierten nombres de dominio específicos (por ejemplo, direcciones web) en direcciones de Internet Protocol (IP), lo que permite a los dispositivos de una red acceder a ellos. El direccionamiento IP desempeña un papel crítico en la configuración de la red porque las direcciones IP suelen ser series complejas de números que son más difíciles de memorizar para los usuarios que los nombres de dominio.

Por último, los firewalls son sistemas que se instalan durante la configuración de la red y que supervisan todo el tráfico entrante y saliente de una red, manteniéndola segura.