¿Qué es la configuración de red?

Comprende todos los componentes físicos y virtuales de hardware y software de una red y los protocolos que dictan cómo se mueven los datos entre ellos.

Una configuración eficaz de la red es crucial para optimizar el flujo de tráfico, mejorar la seguridad de la red y mejorar la estabilidad general de la misma. Dada la complejidad de los entornos híbridos y multinube geográficamente distribuidos actuales, el uso de herramientas de gestión de la configuración de red es la mejor manera de automatizar las tareas de configuración y mantenimiento de dispositivos.

Las herramientas de configuración de red proporcionan a los desarrolladores características automatizadas de seguimiento de datos y generación de informes en tiempo real para que los administradores puedan identificar rápidamente los cambios de configuración problemáticos y los posibles riesgos de seguridad. Facilitan los cambios masivos (como la actualización de contraseñas cuando los dispositivos están comprometidos), permiten a los equipos revertir rápidamente la configuración de red a una configuración anterior y ayudan a las empresas a relanzar los dispositivos de red después de fallos.

Con las características automatizadas de configuración de red, las empresas pueden agilizar el mantenimiento y la reparación de dispositivos de red físicos y virtuales, reduciendo las interrupciones de la red para los usuarios y optimizando las funciones de red para los administradores.