¿Qué son los contenedores de Linux?

El concepto de contenerización existe desde la década de 1970, cuando Unix introdujo un sistema conocido como chroot. Unix, un sistema operativo popular, permitía a los usuarios controlar recursos de hardware y software en un ordenador o dispositivo electrónico. Chroot era único porque permitía el aislamiento de procesos en un sistema, algo que era crítico para las tecnologías de contenedor.

Aunque otras tecnologías (por ejemplo, las particiones de carga de trabajo de AIX y las cárceles de FreeBSD) han ofrecido un aislamiento de procesos y una virtualización de sistemas similares a los de los contenedores en ejecución, ninguna ha logrado un uso tan generalizado. En 2013, la introducción de Docker, una plataforma de gestión de contenedores de código abierto, supercargó el dominio de los contenedores en el ecosistema de aplicaciones modernas, facilitando más que nunca la creación, gestión e implementación de contenedores.

No se puede subestimar el dominio de los contenedores en el mercado de las aplicaciones modernas, especialmente para las aplicaciones nativos de la nube y de microservicios. Según un informe reciente, el mercado mundial de contenedores se estimó en 5850 millones de dólares el año pasado. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 33 % en los próximos cinco años1.