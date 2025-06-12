¿Qué es LangSmith?

La implementación de aplicaciones LLM en producción requiere una supervisión sólida para ayudar a garantizar un rendimiento constante y una respuesta inmediata a los incidentes. LangSmith ofrece observabilidad de extremo a extremo para flujos de trabajo de LLM, como información de registro en tiempo real de las ejecuciones, tasas de latencia y error, integración con sistemas de alerta para informes rápidos de incidentes y paneles de control que proporcionan conocimiento sobre los patrones de uso y el estado del sistema. Esta inteligencia operativa permite a los equipos de ingeniería gestionar de forma proactiva el comportamiento de las aplicaciones, ayudando a garantizar la fiabilidad y la capacidad de respuesta en entornos activos. La monitorización de la implementación en el mundo real con LangSmith ayuda a los equipos a optimizar la respuesta a incidentes y a mantener un estado sólido del sistema.

LangSmith funciona a través de un SDK de Python simple que ayuda a los desarrolladores a crear y gestionar aplicaciones de IA fácilmente. Se conecta con modelos de IA como GPT de OpenAI y utiliza técnicas como la generación aumentada por recuperación (RAG) para mejorar el funcionamiento de estos modelos. Al usar una clave API, los desarrolladores pueden rastrear y depurar agentes de IA, incluidos los basados en ChatGPT, asegurando que todo funcione sin problemas y funcione bien en proyectos de IA generativa.

Por ejemplo, esta investigación presenta un editor de LangSmith que ayuda a investigadores no nativos a redactar artículos académicos en inglés, especialmente en el ámbito de PLN. El sistema ofrece tres características principales: sugerencias de revisión de textos basadas en borradores, finalización de textos condicionada por el contexto y corrección de errores gramaticales u ortográficos[1]. Los resultados demostraron que LangSmith mejora la calidad de las revisiones de borradores, especialmente cuando se trata de colaboración entre humanos y máquinas, permitiendo a escritores no nativos producir textos académicos más fluidos y estilísticamente apropiados. El sistema mejora la diversidad y la inclusión al reducir las barreras lingüísticas en la comunicación científica. Este ejemplo destaca un caso práctico real en el que LangSmith facilita la investigación en ciencia de datos mejorando la colaboración entre humanos e IA en la redacción académica. Estos casos de uso demuestran la capacidad de LangSmith para mejorar la inclusión y la productividad en diversos campos impulsados por la IA.

Factory, una empresa que desarrolla agentes de IA para automatizar el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), utiliza LangSmith para ayudar a garantizar operaciones LLM seguras y fiables en entornos empresariales.[2] Integraron LangSmith con AWS CloudWatch y obtuvieron una trazabilidad completa en todos sus pipelines LLM, lo que permitió una depuración más rápida y una mejor gestión del contexto. Utilizando la API de feedback de LangSmith, automatizaron la evaluación y refinamiento de instrucciones basándose en la entrada real del usuario. Esto ayudó a duplicar la velocidad de iteración y redujo el tiempo de apertura a fusión en un 20 %, lo que convirtió a LangSmith en una parte crítica de su workflow de desarrollo y observabilidad de IA.