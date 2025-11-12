¿Qué es la gestión integrada de instalaciones (IFM)?

Cuando se habla de percepciones sobre las instalaciones, las empresas (y el personal que las gestiona) a veces reducen la planificación de las instalaciones a discusiones sobre planos de construcción potenciales. Pero la realidad más amplia demuestra que la operación de instalaciones es considerablemente más compleja que simplemente levantar estructuras.

En realidad, es una forma multifacética de gestión de activos que normalmente utiliza herramientas como un sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para gestionar todas las acciones relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones. El mantenimiento de las instalaciones implica gestionar, reparar y mantener los activos de una instalación para mantener las operaciones eficientes, seguras y fiables.

Un sistema informatizado de gestión del mantenimiento es un software que centraliza los datos de mantenimiento y agiliza las operaciones de mantenimiento. Ayuda a ofrecer una solución integrada basada en datos en tiempo real que respalda los esfuerzos de automatización. Puede utilizarse con otros tipos de software de gestión de instalaciones, lo que lo convierte en una parte vital de un enfoque integral de las operaciones.

Uno de los objetivos principales de un GMAO es rastrear todos los servicios a través de un solo sistema para que los servicios individuales no queden aislados y se pierdan en la confusión. Sin la centralización de IFM y GMAO, los directivos de las instalaciones se verían obligados a contratar los servicios a través de varios proveedores. También tendrían que hacer frente a diferentes horarios de entrega de los servicios.