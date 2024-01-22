Un modelo de nube híbrida para uso empresarial suele integrarse con la multinube, que hace referencia a los servicios de cloud computing de más de un proveedor de servicios en la nube. Un enfoque multinube permite a las organizaciones elegir servicios de varios proveedores en la nube, lo que evita la posibilidad de depender excesivamente de un único proveedor. Con una multinube híbrida, las empresas evitan el vendor lock-in, la dependencia de un proveedor, optimizando así la flexibilidad y el control de costes.

Un entorno de multinube híbrida es crucial para dar soporte a microservicios (o arquitectura de microservicios), un enfoque de desarrollo de software nativo en la nube en el que el software se compone de pequeños servicios independientes que se comunican a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). A diferencia de un enfoque monolítico tradicional, los microservicios permiten a DevOps y otros equipos de desarrollo abordar los servicios individuales como entidades separadas, lo que simplifica el desarrollo, las pruebas y la implementación en la nube.

Los microservicios se implementan en contenedores, paquetes ligeros de software compuestos únicamente por el código de la aplicación y las dependencias virtualizadas del sistema operativo necesarias para ejecutarse en cualquier entorno. Una plataforma de orquestación de contenedores, que suele ser Docker Swarm o Kubernetes,automatiza la implementación en los entornos de la nube.

La gestión de la multinube híbrida se ha convertido en el modelo estándar de infraestructura de TI para las empresas, con más del 97 % de las empresas operando en más de una nube y la mayoría de las organizaciones ejecutando diez o más nubes(PDF).