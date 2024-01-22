Hybrid Cloud Management (HCM) o gestión de la nube híbrida es la supervisión y gestión de la infraestructura de TI y los servicios informáticos de una organización en entornos on-premises, de nube privada,de nube pública y de edge.
La gestión de la nube híbrida combina varias soluciones de software creando una plataforma de gestión unificada para diseñar, implementar y gestionar los recursos informáticos. Esta solución flexible combina automatización, inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías para centralizar el control y la visibilidad, creando un panel único que optimiza el coste, el rendimiento, la conformidad y la seguridad en todos los entornos.
La arquitectura de nube híbrida integra los recursos y servicios de una mezcla de infraestructuras locales, de nube privada y de nube pública. Este entorno orquesta cargas de trabajo automatizadas para compartir datos de forma rápida y segura en el mejor entorno basado en la nube en función de las necesidades empresariales y los casos de uso.
Las organizaciones empresariales modernas confían en un entorno de cloud computing híbrido porque ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y optimización de costes que las configuraciones tradicionales de infraestructura local. Según el IBM Transformation Index: State of Cloud, más del 77 % de las empresas y profesionales de TI han adoptado un enfoque de nube híbrida.
Un entorno de nube híbrida consta de tres componentes esenciales:
La informática en las instalaciones (también denominada "on-prem") es una opción tradicional que implica que una organización ejecute y gestione recursos informáticos, redes, almacenamiento y software en hardware y servidores en su propia ubicación física, como en un edificio de oficinas o en las instalaciones de un centro de datos.
La nube privada es un entorno de cloud computing en el que todos los recursos están aislados y funcionan exclusivamente para un único cliente. La nube privada combina muchos de los beneficios del cloud computing con la seguridad y el control de la infraestructura de TI local.
La nube pública es una forma de cloud computing en la que un proveedor de servicios en la nube (CSP) multiarrendatario, por ejemplo Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Services, IBM Cloud o Microsoft Azure, aloja recursos de nube pública como máquinas virtuales (VM) individuales y servicios de nube pública a través del internet público.
Entre los servicios y herramientas de gestión basados en la nube se incluyen los siguientes:
Un entorno de nube híbrida también incluye una robusta capacidad de red para soportar la transferencia de datos entre entornos. Esta conectividad se produce normalmente utilizando una red de área amplia (WAN), una red privada virtual (VPN) e interfaces de programación de aplicaciones (API).
Un modelo de nube híbrida para uso empresarial suele integrarse con la multinube, que hace referencia a los servicios de cloud computing de más de un proveedor de servicios en la nube. Un enfoque multinube permite a las organizaciones elegir servicios de varios proveedores en la nube, lo que evita la posibilidad de depender excesivamente de un único proveedor. Con una multinube híbrida, las empresas evitan el vendor lock-in, la dependencia de un proveedor, optimizando así la flexibilidad y el control de costes.
Un entorno de multinube híbrida es crucial para dar soporte a microservicios (o arquitectura de microservicios), un enfoque de desarrollo de software nativo en la nube en el que el software se compone de pequeños servicios independientes que se comunican a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). A diferencia de un enfoque monolítico tradicional, los microservicios permiten a DevOps y otros equipos de desarrollo abordar los servicios individuales como entidades separadas, lo que simplifica el desarrollo, las pruebas y la implementación en la nube.
Los microservicios se implementan en contenedores, paquetes ligeros de software compuestos únicamente por el código de la aplicación y las dependencias virtualizadas del sistema operativo necesarias para ejecutarse en cualquier entorno. Una plataforma de orquestación de contenedores, que suele ser Docker Swarm o Kubernetes,automatiza la implementación en los entornos de la nube.
La gestión de la multinube híbrida se ha convertido en el modelo estándar de infraestructura de TI para las empresas, con más del 97 % de las empresas operando en más de una nube y la mayoría de las organizaciones ejecutando diez o más nubes(PDF).
A medida que las organizaciones continúan construyendo modelos de TI en la nube sobre la base de la multinube híbrida, la adopción de múltiples plataformas en la nube ha creado problemas cada vez más complejos para las empresas de todos los sectores. Entre los retos de mayor complejidad se encuentran los siguientes:
La implementación de la multinube híbrida implica trasladar datos sensibles y mover cargas de trabajo de un entorno a otro, lo que amplía la superficie de ataque en materia de seguridad y crea situaciones de posible exposición de los datos. Los errores de configuración de la nube, que pueden ser errores o fallos en la configuración de los recursos y activos de la nube, suponen una amenaza específica, ya que pueden crear brechas de seguridad y aumentar el riesgo de ciberataques y vulneraciones de datos.
Con tantos elementos en movimiento, resulta difícil para los equipos monitorizar y observar las operaciones en un entorno en la nube de multinube híbrida. No sólo resulta difícil predecir amenazas para la seguridad, sino que los datos pueden convertirse en silos y fragmentarse, lo que dificulta la obtención de conocimientos basados en datos que impulse el valor empresarial. Sin visibilidad, la propagación de la nube, es decir, la falta de control involuntaria de una organización sobre sus recursos de cloud computing, puede provocar ineficacias y costes innecesarios.
La adopción de la nube híbrida implica la gestión de múltiples cuentas en la nube. A pesar del modelo estándar de pago por uso asociado a los CSP, en el que la nube cobra en función de métricas como el número de gigabytes de datos utilizados, los costes de la nube híbrida pueden volverse inmanejables debido a la complejidad del uso de la nube y la facturación de múltiples CSP y otros proveedores externos.
Con cargas de trabajo ejecutándose en diferentes recursos de hardware a lo largo de todos los entornos, las organizaciones necesitan una forma integral de gestionar las cargas de trabajo dondequiera que residan. El valor derivado de una tecnología y un modelo operativo de plataforma de multicloud híbrido completa a escala llega a ser 2,5 veces el valor derivado de un enfoque de plataforma en la nube única y con un proveedor único(PDF), lo que acentúa la necesidad de soluciones de gestión de nube híbrida.
Estas soluciones ayudan a las organizaciones a realizar lo siguiente:
La gestión de nube híbrida agiliza la gestión de datos, servidores y ciclos de vida de las aplicaciones en distintos entornos. Esto incluye las ubicaciones Edge, reduciendo la latencia y mejorando la experiencia del usuario al acercar la potencia en el proceso de datos al usuario final.
La gestión de nube híbrida permite a las empresas escalar los recursos (redes, potencia de procesamiento, capacidad de almacenamiento de datos, etc.) en función de las necesidades del negocio.
La gestión de nube híbrida se construye en torno a funciones de observabilidad para automatizar la supervisión y la visibilidad de las aplicaciones empresariales distribuidas, con el fin de agilizar y automatizar la resolución de problemas.
La gestión de nube híbrida admite la modernización de aplicaciones, lo cual optimiza el rendimiento de la entrega de software al actualizar, en lugar de sustituir, las cargas de trabajo heredadas existentes y dividir las aplicaciones monolíticas en microservicios. Organizaciones punteras como Amazon, Netflix, Uber y Etsy han utilizado los microservicios para obtener una ventaja competitiva con características más innovadoras y actualizaciones más rápidas para mejorar la experiencia del cliente.
Antes de considerar las herramientas tecnológicas implicadas en la creación de una plataforma unificada de gestión de la nube híbrida, las empresas deben crear una estrategia de gestión de nube híbrida. Si bien cada estrategia de gestión de nube híbrida presenta características diferentes en función de los objetivos empresariales individuales, las organizaciones deberían empezar por unos cuantos pasos fundamentales:
Una plataforma en la nube híbrida unificada puede incorporar multitud de herramientas de gestión de software propietario o de código abierto. Aunque el entorno de nube híbrida de cada organización es único, he aquí algunas de las soluciones de software de gestión más comunes.
Por gestión de nube híbrida se entiende un conjunto de soluciones de software integradas que agilizan la gestión y automatización de las cargas de trabajo en entornos locales y en la nube.
Estas plataformas parten de un panel de control unificado (es decir, un panel único) para ayudar a las organizaciones a comprender mejor todos los aspectos de su negocio, desde los patrones de ventas hasta el gasto presupuestario o los problemas de seguridad. Estas plataformas ayudan a los administradores y equipos de desarrollo a monitorizar y gestionar todo el entorno informático, incluidos los dispositivos de los empleados, servidores, equipos de red, ubicaciones periféricas y otros componentes de la infraestructura informática.
Las plataformas de gestión de nube híbrida aprovechan cada vez más las capacidades de IA y machine learning (ML) para automatizar el aprovisionamiento de recursos, implementar aplicaciones, gestionar la seguridad, optimizar el rendimiento y proporcionar conocimiento basado en datos.
Las herramientas de orquestación como Kubernetes permiten a los equipos de TI automatizar los flujos de trabajo, lo que les libera para centrarse en otras tareas. La automatización de la nube híbrida también admite la sobrecarga de la nube (cloud bursting), que permite a las organizaciones controlar cuándo se produce un pico en la demanda de aplicaciones y en la capacidad de computación dentro de una nube privada. Cuando la demanda alcanza un umbral establecido, el tráfico de la carga de trabajo se redirige a una nube pública bajo demanda. Trasladar las cargas de trabajo a una nube pública permite liberar recursos para las aplicaciones críticas dentro de la nube privada.
Una solución de gestión de nube híbrida es compatible con un enfoque de seguridad de zero trust, al utilizar un panel de control centralizado para supervisar toda la actividad en todos los entornos. De este modo, se crea visibilidad para que las partes interesadas supervisen, identifiquen y respondan a las posibles amenazas a la seguridad. Los componentes de las soluciones de seguridad incluyen:
El software de gestión de costes en la nube ayuda a las organizaciones a supervisar los recursos en la nube para evitar el exceso de aprovisionamiento, reducir los gastos de SaaS y maximizar el rendimiento de la inversión. Este tipo de herramientas automatiza el uso eficiente de los recursos informáticos, del almacenamiento en la nube y de la red para ahorrar costes generales relacionados con la nube.
Los requisitos empresariales y normativos evolucionan constantemente. Las herramientas de software de nube híbrida permiten automatizar las actualizaciones y alertas relacionadas con la conformidad para que las empresas se mantengan al corriente de unas normas y reglamentos en constante evolución.
