¿Qué es la tecnología verde?

La captura y el almacenamiento de carbono (CCS) consiste en capturar las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) de los procesos industriales o de la atmósfera y almacenarlas permanentemente para evitar su liberación a la atmósfera. Otras tecnologías de captura de carbono incluyen sistemas de captura directa de aire (DAC) que eliminan el CO 2 directamente del aire. La categoría también incluye la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS), que combina la producción de energía de biomasa con la captura y almacenamiento de CO 2 .