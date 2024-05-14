Por lo general, las soluciones avanzadas pueden automatizar varias implementaciones diferentes de GSLB, entre ellas:

Activo-activo. Una configuración activo-activo comprende múltiples centros de datos activos (entornos on-premises, de nube privada, de nube pública o de nube híbrida ) donde las solicitudes de los clientes se distribuyen uniformemente entre los centros, una configuración ideal para la distribución global del tráfico en un entorno distribuido.

En una implementación activo-activo, todos los sitios están activos y los servicios para una aplicación específica están conectados al mismo servidor virtual GSLB. Los sitios comparten datos mediante el protocolo de intercambio de métricas (MEP), que incluye información como el equilibrio de carga y los estados de los servidores virtuales de conmutación de contenido, los números de conexión actuales, las velocidades de paquetes y el uso del ancho de banda.

Cuando un usuario envía una solicitud DNS, se le dirige a uno de los sitios activos. Si la solicitud llega a un sitio, el servidor virtual GSLB selecciona un servidor de equilibrio de carga o de conmutación de contenido y reenvía su dirección IP al servidor DNS, que a si vez la retransmite al cliente. A continuación, el usuario reenvía la solicitud al nuevo servidor virtual en la dirección IP proporcionada.

Activo-pasivo. Una configuración activo-pasivo comprende un centro de datos activo y un centro de datos pasivo. En esta configuración, los sitios pasivos se reservan exclusivamente para escenarios de recuperación ante desastres. En otras palabras, los centros de datos pasivos entran en los procesos de toma de decisiones cuando todos los sitios activos no están disponibles y un evento de desastre desencadena una conmutación por error. Si el sitio activo experimenta una interrupción, se activa el sitio pasivo.



Cuando un usuario envía una solicitud DNS a una configuración GSLB activa-pasivo, la solicitud puede dirigirse a cualquier sitio, pero el sistema solo implementa servicios desde el sitio activo (suponiendo que esté operativo).