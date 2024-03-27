¿Qué son los datos RUM? Al contrario de lo que se podría pensar, los datos RUM no son un indicador de rendimiento para Captain Morgan, el turismo cubano o una franquicia cinematográfica de Disney.
Los datos de supervisión de usuarios reales (RUM) son información sobre cómo las personas interactúan con las aplicaciones y los servicios en línea. Piense en ello como una encuesta siempre activa y en tiempo real sobre lo que sus usuarios experimentan en línea. Los datos RUM son un componente crítico para optimizar el rendimiento de las aplicaciones y servicios en línea.
Al analizar la información sobre adónde van los usuarios y qué experiencia tienen, las empresas pueden abordar de forma proactiva los errores de configuración, las conexiones lentas y otros indicadores de la calidad del servicio.
¿Por qué “real”? ¿Significa eso que también hay métricas de usuario "falsas"?
En realidad, ¡sí! Los datos sintéticos son aquellos en los que los algoritmos y las simulaciones intentan crear la experiencia de un usuario "promedio" basándose en muestras de datos representativas. Muchas empresas de análisis utilizan datos sintéticos para analizar el rendimiento de las aplicaciones en línea y servicios. La razón principal es el coste: se necesita una buena cantidad de recursos en forma de cálculo y configuraciones para recoger datos RUM en tiempo real.
Los datos sintéticos son una representación estadística de la realidad. Eso podría funcionar bien para entrenar la IA, pero es mucho menos fiable para detectar anomalías de rendimiento en redes y aplicaciones. Por definición, el rendimiento anómalo de la red es impredecible. Realmente no hay sustituto para las experiencias de usuario reales cuando se trata de optimizar aplicaciones y servicios del mundo real.
NS1 Connect utiliza datos RUM para informar las decisiones de enrutamiento DNS a través de sus capacidades de dirección de tráfico DNS. Los datos de RUM actúan como un monitor, recopilando información de aplicaciones y servicios en línea. Al comparar los datos RUM de múltiples fuentes, Pulsar puede calcular la mejor opción para resolver una consulta DNS.
Algunos proveedores de servicios de red utilizan datos RUM para fundamentar las decisiones individuales de direccionamiento del tráfico. NS1 añade una capa única de funcionalidad al apilar esas decisiones, formando una cadena personalizable. Con IBM® NS1 Connect Traffic Steering, no tiene que elegir entre optimizar cosas como el ISP del usuario y su ubicación geográfica. Puede utilizar los datos RUM para tener en cuenta el estado de ambos factores, priorizándolos en función de una lógica que cree.
Esto aporta valor empresarial de varias maneras:
Los datos RUM proporcionan la información en tiempo real necesaria para tomar estas decisiones a la velocidad de la red, optimizando las aplicaciones y los servicios de forma altamente granular y personalizable.
Para aquellos a los que les gusta profundizar en los detalles, aquí hay una descripción técnica de cómo IBM® NS1 Connect recopila y analiza los datos RUM para informar las decisiones de dirección del tráfico.
Todo comienza con la configuración de una propiedad web, ya sea una aplicación, un servicio u otro mecanismo de entrega de contenido. NS1 Connect añade etiquetas JavaScript a esa propiedad web que recopilan información sobre el tráfico entrante de los usuarios. Cuando un usuario final visita la propiedad web, esa etiqueta JavaScript realiza una serie de pruebas que recopilan datos sobre el rendimiento y la disponibilidad.
A continuación, los resultados de las pruebas se envían a NS1 Connect para su análisis. Mediante una sofisticada jerarquía de ecuaciones y técnicas de procesamiento, NS1 Connect se centra en los elementos de datos relevantes para sacar conclusiones sobre el rendimiento y la disponibilidad. A continuación, esos resultados se devuelven a NS1 Connect y se utilizan para tomar decisiones sobre la dirección del tráfico. Aproximadamente cada cinco minutos se reciben nuevas instrucciones de dirección del tráfico para obtener resultados actualizados que reflejan las condiciones de Internet en constante cambio (a veces denominadas "clima de Internet").
