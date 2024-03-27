¿Qué son los datos RUM? Al contrario de lo que se podría pensar, los datos RUM no son un indicador de rendimiento para Captain Morgan, el turismo cubano o una franquicia cinematográfica de Disney.

Los datos de supervisión de usuarios reales (RUM) son información sobre cómo las personas interactúan con las aplicaciones y los servicios en línea. Piense en ello como una encuesta siempre activa y en tiempo real sobre lo que sus usuarios experimentan en línea. Los datos RUM son un componente crítico para optimizar el rendimiento de las aplicaciones y servicios en línea.

Al analizar la información sobre adónde van los usuarios y qué experiencia tienen, las empresas pueden abordar de forma proactiva los errores de configuración, las conexiones lentas y otros indicadores de la calidad del servicio.