Un ejemplo básico comúnmente citado es compartir servicios entre aplicaciones. Supongamos que un desarrollador web quiere integrar un mapa interactivo en la página web de una empresa para mostrar su ubicación. La API de Google Maps lo hace posible al exponer esa funcionalidad de mapeo para el consumo de terceros. Esto permite al desarrollador integrar un mapa totalmente funcional sin tener que crear uno desde cero.

Las API se utilizan para conectar sistemas de todo tipo: desde el intercambio básico de aplicación a aplicación hasta la sincronización en tiempo real de bases de datos y plataformas empresariales, la automatización de flujos de trabajo de varios pasos y la ampliación de la vida útil de los sistemas heredados.

Las API utilizan formatos como JSON y XML y permiten que las aplicaciones cliente soliciten e intercambien datos específicos bajo demanda. Esta flexibilidad hace que las API sean ideales para integraciones personalizadas y el intercambio en tiempo real de mensajes más pequeños entre muchas partes diferentes.

Además, las API suelen ser más rápidas de implementar y desplegar, al tiempo que admiten arquitecturas modernas basadas en la nube y de microservicios. Las API también son muy adecuadas para las integraciones dinámicas que requieren respuestas inmediatas, como la mensajería, las aplicaciones móviles, los servicios web y el intercambio de datos en tiempo real.



A pesar de estas diferencias, la EDI y las API no son mutuamente excluyentes. Muchas organizaciones los utilizan juntos para satisfacer diferentes necesidades de integración B2B, combinando la estandarización y fiabilidad de EDI con la flexibilidad y capacidad de respuesta de las API.