El intercambio electrónico de datos (EDI) y las interfaces de programación de aplicaciones (API) son ambos métodos para intercambiar datos entre sistemas, pero difieren en flexibilidad, complejidad de implementación, coste y casos de uso.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
El EDI se utiliza principalmente para transacciones B2B, y las API, aunque también se utilizan para el intercambio de información B2B, se utilizan de muy diversas formas. Para centrar la comparación, este artículo examinará cómo se relacionan ambas tecnologías en el contexto del intercambio de datos y documentos empresariales .
El EDI es un conjunto de sistemas y normas que permiten a las organizaciones intercambiar documentos y datos empresariales directamente entre sistemas informáticos, reduciendo la necesidad de procesos manuales. Se utiliza principalmente para transacciones B2B. Tradicionalmente, el EDI funciona generando documentos en un formato digital coherente con un traductor EDI, a menudo utilizando el procesamiento por lotes de forma programada.
Sin embargo, las implementaciones modernas de EDI también pueden admitir el intercambio de datos casi en tiempo real o en tiempo real. Los documentos se transmiten utilizando uno de los dos métodos comunes de intercambio de documentos EDI: conexiones punto a punto o redes de valor añadido (VAN). Los enfoques más recientes aprovechan los protocolos basados en Internet para una entrega más inmediata.
Las organizaciones utilizan EDI para intercambiar una variedad de documentos comerciales y tipos de datos, como órdenes de compra, solicitudes de cotizaciones, solicitudes de préstamos y avisos anticipados de envío entre socios comerciales y otros socios comerciales. Debido a que EDI utiliza estándares estrictos y formatos estandarizados, incluyendo ANSI X12 y EDIFACT, garantiza la coherencia entre socios, pero puede ser rígido y más lento en adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio.
Mientras tanto, una API ofrece una forma más flexible de intercambiar datos y funcionalidades en tiempo real entre aplicaciones de software, sistemas y proveedores de servicios externos.
Un ejemplo básico comúnmente citado es compartir servicios entre aplicaciones. Supongamos que un desarrollador web quiere integrar un mapa interactivo en la página web de una empresa para mostrar su ubicación. La API de Google Maps lo hace posible al exponer esa funcionalidad de mapeo para el consumo de terceros. Esto permite al desarrollador integrar un mapa totalmente funcional sin tener que crear uno desde cero.
Las API se utilizan para conectar sistemas de todo tipo: desde el intercambio básico de aplicación a aplicación hasta la sincronización en tiempo real de bases de datos y plataformas empresariales, la automatización de flujos de trabajo de varios pasos y la ampliación de la vida útil de los sistemas heredados.
Las API utilizan formatos como JSON y XML y permiten que las aplicaciones cliente soliciten e intercambien datos específicos bajo demanda. Esta flexibilidad hace que las API sean ideales para integraciones personalizadas y el intercambio en tiempo real de mensajes más pequeños entre muchas partes diferentes.
Además, las API suelen ser más rápidas de implementar y desplegar, al tiempo que admiten arquitecturas modernas basadas en la nube y de microservicios. Las API también son muy adecuadas para las integraciones dinámicas que requieren respuestas inmediatas, como la mensajería, las aplicaciones móviles, los servicios web y el intercambio de datos en tiempo real.
A pesar de estas diferencias, la EDI y las API no son mutuamente excluyentes. Muchas organizaciones los utilizan juntos para satisfacer diferentes necesidades de integración B2B, combinando la estandarización y fiabilidad de EDI con la flexibilidad y capacidad de respuesta de las API.
Los beneficios de usar EDI y APIs pueden resumirse en simplificar las operaciones, mejorar la precisión y permitir un intercambio de datos integrado en tiempo real. Una de las principales ventajas que ofrecen las soluciones EDI es la automatización del intercambio de documentos empresariales, lo que reduce la introducción manual de datos, minimiza los errores y acelera el procesamiento de las transacciones.
Además, las organizaciones se benefician del ahorro de costes y de la mejora del análisis. Al conectar EDI con otros sistemas empresariales, las empresas pueden hacer un seguimiento más eficiente de los documentos y ver qué ocurre en cada paso, mejorando la trazabilidad, la observabilidad y la elaboración de informes.
Las API proporcionan un conjunto complementario de beneficios centrados en la conectividad, la flexibilidad y la adaptabilidad en entornos digitales modernos. Si bien el EDI puede permitir el intercambio de datos casi en tiempo real para transacciones estandarizadas, las API permiten más fácilmente la comunicación instantánea y bajo demanda entre sistemas.
Esta capacidad admite la integración entre aplicaciones, plataformas y servicios, lo que ayuda a las organizaciones a automatizar los flujos de trabajo, eliminar los silos de datos y mejorar la productividad sin necesidad de un amplio desarrollo personalizado. Las API también mejoran la escalabilidad y la innovación al convertir los servicios en bloques modulares que los desarrolladores pueden reutilizar para crear nuevas aplicaciones o mejorar las existentes. Como resultado, las empresas pueden responder más rápidamente a las demandas cambiantes, manteniendo al mismo tiempo arquitecturas de TI eficientes y flexibles.
La integración EDI se refiere a conectar una plataforma de intercambio electrónico de datos con los sistemas internos de una organización, como la planificación de recursos empresariales (ERP), la gestión de la cadena de suministro (SCM) o las aplicaciones de flujos de trabajo, para permitir un intercambio automatizado de datos entre los sistemas empresariales y los ecosistemas de partners comerciales externos. Vincular las transacciones EDI externas directamente a las aplicaciones internas agiliza la integración y permite que los datos empresariales fluyan entre los sistemas.
A través de la integración EDI, los datos entrantes y salientes se traducen automáticamente entre formatos de datos EDI estandarizados y las estructuras de datos internas de una empresa, eliminando la necesidad de transformación e introducción manual de datos. Esta automatización permite que la información se mueva de los socios externos directamente a los sistemas back-end y viceversa, mejorando la eficacia, la precisión y la visibilidad de los datos en tiempo real.
La integración de EDI es importante porque optimiza el rendimiento operativo. También respalda las transacciones comerciales a gran escala y de gran volumen y las operaciones de la cadena de suministro en sectores como el comercio minorista, la fabricación y la logística. Puede ayudar a los minoristas, por ejemplo, a gestionar amplias redes de proveedores automatizando el intercambio de documentos comerciales entre múltiples socios.
La integración de API es el uso de API para conectar aplicaciones de software, sistemas y flujos de trabajo para el intercambio de datos y servicios. Las API son como un contrato: un conjunto de reglas y protocolos que describen cómo diferentes aplicaciones pueden comunicarse entre sí e intercambiar datos.
Esta capacidad permite conexiones simples, como un sitio de comercio electrónico que se vincula a un procesador de pagos, hasta integraciones más complejas entre sistemas empresariales, como la sincronización de datos de clientes en gestión de la relación con el cliente (CRM), ERP y cadena de suministro. De este modo, la integración de API crea un método estructurado y estandarizado para compartir funciones y datos entre diversas tecnologías.
En las organizaciones modernas, la integración de API desempeña un papel crítico en la conexión de aplicaciones distribuidas en entornos de nube (incluido SaaS) y sistemas locales, lo que respalda el intercambio de datos en tiempo real y los procesos empresariales automatizados.
Proporciona una alternativa más flexible y eficaz que las integraciones directas tradicionales codificadas a medida, permitiendo a las organizaciones integrar sistemas independientemente de dónde se encuentren. También apoya la modernización incremental de los entornos de TI. Al desacoplar los sistemas (de modo que funcionen y evolucionen de forma independiente con un mínimo de dependencias) y facilitar su conexión a través de API, las organizaciones pueden mejorar la escalabilidad y la agilidad de todo su ecosistema de TI.
Aunque el EDI y las API permiten el intercambio de datos entre sistemas, existen claras diferencias entre ellos:
Criterios
EDI (intercambio electrónico de datos)
API (interfaz de programación de aplicaciones)
Flexibilidad
Baja flexibilidad; se basa en formatos rígidos y estandarizados (ANSI X12, EDIFACT)
Altamente flexible; admite varios formatos de datos (JSON, XML) y puede adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales
Complejidad de implementación
Requiere conocimientos especializados, mapeo e integración con sistemas heredados o VAN
Más fácil de implementar con herramientas modernas, documentación amigable para desarrolladores y SDK
precios
Normalmente, los costes iniciales y operativos son elevados (software, tarifas VAN, mantenimiento, incorporación de socios), pero pueden ser más rentables para las transacciones de gran volumen
Menor barrera de entrada; normalmente implica esfuerzo de desarrollo y alojamiento, tarifas de transacción de terceros; se puede utilizar en múltiples aplicaciones
Seguridad
Características de seguridad sólidas; utiliza protocolos de seguridad establecidos (AS2, SFTP) y estrictos estándares de cumplimiento
Seguro, pero varía según la implementación; se basa en HTTPS, OAuth, claves API y otras medidas de seguridad modernas
Velocidad de proceso de datos
Normalmente procesamiento por lotes, transmisiones programadas; puede incluir intercambio de datos en tiempo cercano o real
Intercambio de datos en tiempo real o casi en tiempo real
Escalabilidad
Menos escalable; para añadir socios suele ser necesario establecer y configurar cada conexión
Altamente escalable; diseñado para una rápida expansión e integración con múltiples sistemas
Casos de uso
Ideal para el intercambio rutinario de grandes cantidades de documentos comerciales en lotes programados, como pedidos de compra, facturas, informes de inventario, avisos de remesas y confirmaciones de pago
Intercambios de datos e integraciones en tiempo real que requieren una capacidad de respuesta inmediata. Por ejemplo, la Integración entre un sistema bancario y un servicio de detección del fraude para analizar las transacciones a medida que se producen.
En la práctica, las organizaciones suelen combinar EDI y API para aprovechar los puntos fuertes de cada uno. Este enfoque híbrido ayuda a las empresas a mantener la estabilidad operativa a través del EDI, al tiempo que introduce agilidad, flexibilidad y visibilidad a través de las API.
Dado que la velocidad y la precisión en la toma de decisiones son más críticas que nunca, el EDI tradicional y las API por sí solos a menudo no pueden seguir el ritmo. Como Vijay Chougule, líder de gestión de productos de IBM® Sterling Data Exchange SaaS, lo expresó en un blog: "El EDI no se va a ninguna parte. Pero para prosperar en un mundo digital, debe ser parte de algo más inteligente y receptivo". Las API y IA generativa, prosigue Chougule, hacen que el EDI sea "más inteligente, más rápido y esté preparado para el futuro".
Para ilustrarlo: imagine que una organización quiere mejorar la capacidad de respuesta de su cadena de suministro y reducir los retrasos en el cumplimiento de los pedidos. Puede utilizar EDI para procesar automáticamente transacciones como las órdenes de compra, mientras que las API proporcionan visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario y el estado de los envíos en todos los sistemas.
La IA analiza estos flujos de datos combinados para predecir fluctuaciones de la demanda, detectar posibles interrupciones y recomendar o activar acciones correctivas, como ajustar niveles de inventario o redirigir envíos. De esta manera, el EDI optimiza el procesamiento de transacciones, las API permiten el acceso instantáneo a los datos y la integración, y la IA añade inteligencia y capacidades de automatización más complejas.
Vea lo que puede hacer una iPaaS reinventada para la era de la IA. Con una solución híbrida unificada para todos los escenarios de integración y una IA agéntica que impulsa la productividad, IBM lidera el camino en materia de integración.
El panorama de iPaaS está cambiando. Conozca las últimas tendencias del mercado en The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Descubra cómo Bonfiglioli implementó una única plataforma para afrontar cualquier reto de integración. "Responde a la necesidad empresarial de automatización low-code, al mismo tiempo que garantiza a TI una transparencia y un control totales, independientemente de dónde estén o necesiten ir nuestros datos". ” Fabio Zoboli, arquitecto de integración, Bonfiglioli
Descubra cómo webMethods Hybrid Integration unifica la IA, las API, las aplicaciones y los datos con un recorrido autoguiado por tres casos de uso clave de iPaaS.
Navegue por las complejidades de la implementación de iPaaS con la guía de expertos de IBM. Aborde los retos de integración y empodere a su equipo con estrategias accionables.
Vea cómo implementar IBM webMethods puede ofrecer un ROI medible para su negocio, según el estudio TEI de Forrester.
Desarrolle de manera fluida, gestione, proteja y socialice todos sus tipos de interfaces de programación de aplicaciones (API), dondequiera que se encuentren.
Potencie su negocio a través de una conectividad y automatización fluidas con el software de plataforma de integración.
Desbloquee todo el potencial de la nube híbrida en la era de la IA agéntica.
IBM API Connect es compatible con todos los tipos de interfaces de programación de aplicaciones (API) modernas, al mismo tiempo que refuerza la seguridad y el gobierno. Las capacidades de IA generativa (IA gen) automatizan las tareas manuales, ahorran tiempo y ayudan a garantizar la calidad.