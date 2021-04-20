EDI con API tiene sentido para la cadena de suministro

“Pivot” ha sido el lema para 2020. Esto implica un cambio de 180 grados: moverse en una dirección completamente diferente y dejar atrás lo familiar, que nos ha servido bien. Aparentemente de la noche a la mañana:
Las cadenas de suministro también se vieron afectadas. Algunas empresas experimentaron un aumento masivo de la demanda, mientras que otras sufrieron fuertes recesiones. La infraestructura B2B que operaba entre bastidores tuvo que adaptarse a cargas de trabajo que cambiaban rápidamente, y la agilidad se convirtió en clave para la resiliencia. Aunque el 85 % de las transacciones de la cadena de suministro todavía se gestionan a través de EDI, y es una tecnología crucial, las empresas necesitan enfoques comerciales más flexibles con los socios para ayudar a la resiliencia de la cadena de suministro.
Para seguir permitiendo transacciones B2B fluidas y la integración con socios y clientes con el fin de mantener las cadenas de suministro en marcha, está claro que la respuesta no es dar un giro radical, sino ampliar. Me refiero a aumentar el poder de la integración EDI con capacidades de interfaz de programación de aplicaciones (API) para mitigar el riesgo y capturar nuevas oportunidades. Durante un periodo de décadas, EDI ha facilitado el comercio sin fricciones, ha ayudado a eliminar los procesos manuales en papel y ha proporcionado eficiencias significativas, persistentes y amplias de la cadena de suministro a través de la automatización. Las API han surgido como otra forma de posibilitar las transacciones B2B y este enfoque es idóneo para determinadas situaciones.
Las API facilitan la conexión directa a las aplicaciones en lugar de a un servidor de transferencia de archivos. El uso de API para conectarse directamente a un sistema transaccional, como un ERP, simplifica la ruta de transferencia de datos, ya que se eliminan el servidor de transferencia de archivos intermediario y los procesos asociados. Las transacciones basadas en API también requieren menos recursos (almacenamiento, memoria, computación) para gestionar el intercambio de datos, pueden protegerse mediante una variedad de mecanismos de cifrado y autenticación, y son más rápidas de ejecutar y más en tiempo real. Por último, las API ocupan un lugar destacado en casi todos los proyectos de modernización de TI, un viaje perpetuo para todas las empresas.
Estas son tres cosas que debe saber al revisar su estrategia de integración B2B para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro con las API:
Gartner estima que para 2023, el 50 % de las transacciones se realizarán a través de API. Eso significa que el 50 % de todas las transacciones seguirán siendo compatibles con EDI. En muchos sectores y redes de la cadena de suministro, se ha adoptado ampliamente un conjunto básico de tipos de transacciones EDI para respaldar los procesos empresariales de misión crítica. Las empresas deben apoyar ambas cosas o se arriesgan a perder importantes oportunidades para impulsar los ingresos, el crecimiento y la diferenciación competitiva.
Afortunadamente, es posible evolucionar su estrategia de integración B2B añadiendo capacidades de API a su integración EDI existente, por lo que no necesita elegir o invertir en una infraestructura separada para utilizar las API. Una solución combinada le permite aprovechar los recursos que ya están disponibles y funcionan bien, y basarse en lo que tiene para satisfacer todos los requisitos de su negocio y sacar partido de la disponibilidad de fuentes de datos emergentes. Una columna vertebral de integración B2B que gestiona EDI de forma nativa y puede extenderse para incluir la conectividad API ofrece un enfoque todo en uno que es eficiente, eficaz y optimiza la colaboración con todos tus socios comerciales.
Un enfoque híbrido ofrece el beneficio de utilizar la mejor tecnología B2B para cada situación. Para los socios que no se han suscrito al EDI debido a los costes o la complejidad, las API ofrecen una forma alternativa de realizar transacciones. Y mientras que EDI es ideal para el procesamiento por lotes de transacciones de misión crítica como documentos financieros, las API funcionan bien cuando necesita conectarse directamente a sistemas transaccionales o permitir el intercambio de datos en tiempo real. Por ejemplo, los transportistas de mercancías necesitan conocer el estado de los envíos en tiempo real y recibir respuestas a sus ofertas de carga para poder ser competitivos. Los segundos pueden marcar la diferencia, especialmente en los mercados de envíos, donde el clic más rápido se lleva el negocio.
Al mismo tiempo, a medida que surgen nuevos mandatos gubernamentales e iniciativas industriales, los formatos EDI han evolucionado en consonancia para dar soporte a los nuevos estándares para transacciones de misión crítica. En estos casos, el intercambio de datos B2B seguro y fiable solo se puede abordar con tipos de transacciones EDI y otros protocolos y formatos B2B. La integración en sistemas backend es un ejemplo de escenario mixto. Los diferentes sistemas backend tienen diferentes requisitos de integración, por lo que las empresas necesitan opciones tanto para la integración EDI como para la API.
En el último año, hemos visto a más empresas que nunca ganar y perder en función de su capacidad para responder de inmediato a los cambios en los requisitos empresariales, del mercado y de los socios. Una plataforma unificada para transacciones API y EDI desbloquea la agilidad que necesita.
Obtenga la flexibilidad necesaria para incorporar nuevos socios o responder rápidamente a un nuevo requisito de un socio comercial existente. Dependiendo de los recursos y necesidades de su socio, las API proporcionan una forma más sencilla y rápida para que los nuevos socios se conecten. Sin embargo, los procesos de incorporación de autoservicio también facilitan y aceleran la configuración de intercambios de datos EDI. Para reducir aún más la complejidad de EDI, cuyo dominio requiere conocimientos especializados poco comunes, una oferta de servicios gestionados respaldada por décadas de experiencia en EDI puede convertir los datos al formato adecuado para usted, además de satisfacer todas sus necesidades de API.
Con API y EDI unificados en una sola plataforma, puede ver todas las transacciones de sus clientes, socios o proveedores a través de un único panel de control. Puede filtrar categorías como documentos fallidos y profundizar en los detalles técnicos. La incorporación de la búsqueda en lenguaje natural y la capacidad de conversación permite a los usuarios hacer preguntas, como "muéstrame el estado de un número de oficina postal" y obtener todos los documentos relacionados. Cualquier usuario puede conocer el estado de una transacción y responder rápidamente a las consultas de los clientes, sin necesidad de que intervenga el departamento de TI.
Las estrategias de integración B2B pueden ser complejas y duplicar las inversiones o comprometer el rendimiento puede introducir riesgos innecesarios. Una plataforma unificada que combina el poder de EDI y API elimina la complejidad y hace que la cadena de suministro tenga sentido, tanto para usted como para sus socios comerciales.
