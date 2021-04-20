EDI con API tiene sentido para la cadena de suministro

“Pivot” ha sido el lema para 2020. Esto implica un cambio de 180 grados: moverse en una dirección completamente diferente y dejar atrás lo familiar, que nos ha servido bien. Aparentemente de la noche a la mañana:

Las tiendas se transformaron en centros de distribución y los clientes recogían sus pedidos en la acera u optaban por la entrega a domicilio.

La experiencia en el aula se reemplazó por el aprendizaje en línea.

Los trabajos de oficina se convirtieron en horas de reuniones online y conversaciones por chat.

Catas de vinos virtuales, conciertos y cenas fueron algunas de nuestras nuevas formas de entretenimiento.

Las cadenas de suministro también se vieron afectadas. Algunas empresas experimentaron un aumento masivo de la demanda, mientras que otras sufrieron fuertes recesiones. La infraestructura B2B que operaba entre bastidores tuvo que adaptarse a cargas de trabajo que cambiaban rápidamente, y la agilidad se convirtió en clave para la resiliencia. Aunque el 85 % de las transacciones de la cadena de suministro todavía se gestionan a través de EDI, y es una tecnología crucial, las empresas necesitan enfoques comerciales más flexibles con los socios para ayudar a la resiliencia de la cadena de suministro.

Para seguir permitiendo transacciones B2B fluidas y la integración con socios y clientes con el fin de mantener las cadenas de suministro en marcha, está claro que la respuesta no es dar un giro radical, sino ampliar. Me refiero a aumentar el poder de la integración EDI con capacidades de interfaz de programación de aplicaciones (API) para mitigar el riesgo y capturar nuevas oportunidades. Durante un periodo de décadas, EDI ha facilitado el comercio sin fricciones, ha ayudado a eliminar los procesos manuales en papel y ha proporcionado eficiencias significativas, persistentes y amplias de la cadena de suministro a través de la automatización. Las API han surgido como otra forma de posibilitar las transacciones B2B y este enfoque es idóneo para determinadas situaciones.

Las API facilitan la conexión directa a las aplicaciones en lugar de a un servidor de transferencia de archivos. El uso de API para conectarse directamente a un sistema transaccional, como un ERP, simplifica la ruta de transferencia de datos, ya que se eliminan el servidor de transferencia de archivos intermediario y los procesos asociados. Las transacciones basadas en API también requieren menos recursos (almacenamiento, memoria, computación) para gestionar el intercambio de datos, pueden protegerse mediante una variedad de mecanismos de cifrado y autenticación, y son más rápidas de ejecutar y más en tiempo real. Por último, las API ocupan un lugar destacado en casi todos los proyectos de modernización de TI, un viaje perpetuo para todas las empresas.

Estas son tres cosas que debe saber al revisar su estrategia de integración B2B para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro con las API: