¿Qué es la integración EDI?

El EDI proporciona un método estandarizado para el intercambio automático de documentos empresariales entre partners comerciales. Las organizaciones utilizan el EDI para compartir una serie de transacciones EDI (o “mensajes EDI”) y tipos de datos, como solicitudes de precios, órdenes de compra, actualizaciones de inventario, facturas, solicitudes de préstamos o avisos de envío avanzados (ASN).

EDI agiliza y simplifica el intercambio de datos transformándolos en documentos EDI en formatos digitales estandarizados. Los estándares EDI definen la ubicación y el orden de la información en cada documento. Mediante la transformación automática y el intercambio de documentos, el EDI ayuda a eliminar las transacciones en papel y a reducir los errores humanos, añadiendo fiabilidad y seguridad a las transferencias de datos.

La integración EDI “completa el pipeline”, por así decirlo, permitiendo el flujo automático de datos, no solo entre partners en una plataforma EDI que intercambian documentos EDI estándar, sino desde un business partner hasta la aplicación backend y los sistemas de negocio de una organización. Facilita el intercambio integral entre partners comerciales.

Con la integración EDI, una organización no necesita volver a introducir los pedidos o los datos de envío recibidos a través de una plataforma EDI. Esta información se traduce automáticamente de los formatos EDI a la estructura de datos de un sistema empresarial interno y se publica en aplicaciones y sistemas integrados. El mismo flujo de trabajo y traducción se realiza para los datos salientes: los datos del sistema se mueven automáticamente de los sistemas internos al software EDI, se convierten en un estándar EDI y se transmiten a un business partner.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) como agentes de IA y capacidades no-code a los sistemas EDI y soluciones de Integración, como las plataformas iPaaS, ha ayudado a simplificar y acelerar la Integración EDI. Estas soluciones pueden facilitar a las organizaciones la configuración y monitorización de las integraciones entre los procesos EDI y otros sistemas empresariales, reduciendo la barrera de entrada y mejorando la escalabilidad.