A primera vista, “¿qué es la integración en la nube?” puede parecer una pregunta sencilla. En su nivel más básico, la integración en la nube significa reunir múltiples entornos de nube (ya sea en una implementación híbrida o como múltiples nubes públicas) para que puedan funcionar como una infraestructura de TI única y cohesiva para una empresa.
Sin embargo, una análisis más profundo de este concepto revela que no es nada básico. No solo hay innumerables retos técnicos que superar, sino que los ejecutivos de TI también deben lidiar con una serie de problemas de funcionalidad; es decir, ¿por qué quiere integrar arquitecturas en la nube y qué tipo de flujos de trabajo quiere que admitan?
Se espera que el mercado de plataformas de integración de nube híbrida experimente una tasa de crecimiento anual compuesta del 14 % entre 2018 y 2023, según un informe de Research and Markets. Los impulsores de esta actividad son muchos y variados. Algunas organizaciones buscan utilizar recursos integrados para dar soporte a aplicaciones y servicios en tiempo real, mientras que otras están mirando las mayores capacidades de automatización para las plataformas de back-office y orientadas al cliente. Las nubes integradas también proporcionan un mejor soporte para las aplicaciones móviles y ofrecen opciones de implementación y escalabilidad más sencillas en todos los ámbitos.
No es de extrañar, entonces, que las plataformas de integración en la nube estén ganando popularidad. Pero, ¿qué deben buscar los directores de sistemas de información en esta nueva rama de la tecnología de TI?
Por un lado, su plataforma debe proporcionar una amplia protección para los datos tanto en reposo como en tránsito. En algunas zonas del mundo (principalmente en Europa) esto no es simplemente un pensamiento inteligente, sino un requisito normativo.
Otra capacidad clave es el establecimiento de una autenticación adecuada entre los controladores y los procesadores de datos, ya que esta es el área en la que es más probable que se dirijan los hackers de hoy en día.
Además, la integración debe ser completa para todos los casos de uso que impliquen la transferencia de datos por lotes a aplicaciones empresariales. Esto es particularmente importante para cargas extremadamente pesadas, como cuando los científicos de datos incorporan nuevos recursos digitales a sus flujos de trabajo o los equipos de marketing rastrean eventos en tiempo real para obtener nuevos conocimientos o lanzar nuevos canales.
Lo ideal es que la transición de la infraestructura tradicional a una nube integrada sea fluida, sin interrupciones ni tiempos de inactividad. Sin embargo, lograrlo requiere una serie de pasos preparatorios. Estos pueden incluir el establecimiento de conectividad de alta velocidad y alta disponibilidad y la implementación de una estrategia de replicación en tiempo real que pueda reflejar los servicios durante la migración, incluso cuando se agregan nuevos datos al entorno.
Una pieza clave de la tecnología en una arquitectura de nube integrada es la red privada virtual (VPN). No solo puede proporcionar la velocidad y la flexibilidad necesarias para mover datos y aplicaciones a través de arquitecturas distribuidas, sino que también puede implementarse con cifrado incorporado para proteger mejor los datos en movimiento.
En última instancia, sin embargo, el propósito de la integración en la nube no es solo optimizar la infraestructura o escalar los recursos, sino también mejorar la colaboración entre los trabajadores del conocimiento. Las numerosas opciones de alojamiento y almacenamiento de la nube híbrida son ideales para compartir datos y análisis entre varios trabajadores, incluso aquellos separados por grandes distancias.
Es difícil determinar exactamente cómo deben diseñarse estas arquitecturas, ya que cada empresa tendrá sus propios requisitos y objetivos operativos. Es probable que los datos confidenciales deban mantenerse en nubes en las instalaciones, al igual que los datos a los que los empleados clave deben acceder rápidamente. Las cargas de trabajo de gran volumen, por otro lado, irán principalmente a nubes públicas, siempre que existan políticas y sistemas para garantizar la seguridad adecuada.
En casi cualquier medida, un entorno de nube integrada es una solución mucho más viable que múltiples nubes dispares.
La respuesta más detallada a la pregunta “¿qué es la integración en la nube?” es que es el proceso de evitar que el tipo de infraestructura basada en silos que afecta a los centros de datos se repita en la nube.
La integración en la nube requiere una planificación cuidadosa y, si carece de las habilidades internas, trabajar con un partner de confianza puede ayudarle a que su entorno en la nube sea completamente funcional rápidamente, sin costosos errores en el camino.
Le animo a que obtenga más información sobre cómo encontrar un camino no disruptivo hacia la nube para su empresa. A continuación, explore las opciones que ofrece la integración en la nube para empezar a planificar el camino de su empresa.
