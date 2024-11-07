Las empresas se enfrentan a una presión constante para aumentar la eficiencia, mejorar la precisión y satisfacer las expectativas cada vez mayores de los clientes. Para muchas organizaciones, los sistemas heredados (que antes eran la columna vertebral de sus operaciones) ahora luchan por mantener el ritmo acelerado del comercio global. Como resultado, migrar a una solución moderna de intercambio electrónico de datos (EDI) no solo se ha convertido en algo necesario, sino también beneficioso para las empresas que desean seguir siendo competitivas.

La transición de un sistema heredado a una solución EDI moderna es un proceso complejo. Esta guía de migración ofrece un enfoque estructurado para garantizar una transición sin problemas, abordar los desafíos y establecer pasos claros para una implementación exitosa del EDI.