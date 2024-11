¿Qué es una puntuación del esfuerzo del cliente?

El Corporate Executive Board (CEB), que fue adquirido por Gartner, presentó la CES en un artículo de Harvard Business Review, "Stop Trying to Delight Your Customers" (enlace externo a ibm.com). En el artículo, los autores argumentaron que la CES predijo mejor la verdadera lealtad de los clientes que NPS o CSAT.

Según un estudio de CEB, el 94 % de las personas con una buena CES manifestó su intención de volver a comprar y el 88 % dijo que aumentaría su gasto. Además, los datos de CES revelaron que el 81 % de los clientes con experiencias de alto esfuerzo planeaban difundir el boca a boca negativo.