Descubra por qué la IA es esencial para transformar el servicio al cliente, y cómo cumplir pretensiones hasta ahora impensables combinando las capacidades de la IA tradicional y la IA generativa.

El 85 % de los CEO encuestados por IBM Institute for Business Value afirman que la IA generativa interactuará directamente con los clientes dentro de los próximos 2 años, si no ya actualmente. ¿Está en marcha la estrategia de IA de su empresa?

En esta guía, descubra:

Por qué los CEO afirman que el servicio al cliente es la prioridad número 1 de la inversión en IA generativa

La clave para crear una IA responsable

Cómo la IA puede optimizar las operaciones del centro de contacto, mejorar el autoservicio del cliente y ayudar a los agentes a mejorar la experiencia del cliente en general

Próximos pasos para transformar el servicio al cliente

