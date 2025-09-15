Antes de comparar Apache Cassandra y MongoDB, conviene comprender bien qué son las bases de datos NoSQL.

Las bases de datos NoSQL, también conocidas como bases de datos "no solo SQL" o "no SQL", son bases de datos distribuidas. Esto significa que la información que contienen se replica en varios nodos (servidores individuales que almacenan datos). Esta arquitectura distribuida admite alta disponibilidad y durabilidad; si uno o más nodos se desconectan, el resto de la base de datos puede continuar.

Sin embargo, lo más importante es que las bases de datos NoSQL están diseñadas para almacenar y consultar datos fuera de las estructuras tradicionales que se encuentran en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS). En lugar de adherirse a una estricta estructura tabular inherente a las bases de datos relacionales tradicionales, el diseño de bases de datos no relacionales no requiere un esquema rígido. Esto permite una rápida escalabilidad para gestionar grandes conjuntos de datos, incluidos conjuntos de datos estructurados, semiestructurados y datos no estructurados.

(Es importante tener en cuenta que la escalabilidad apreciada en las bases de datos NoSQL, incluidas Cassandra y MongoDB, es la escalabilidad horizontal o "escalado horizontal". En la escalabilidad horizontal, las cargas de trabajo se pueden dividir entre servidores, a diferencia de la escalabilidad vertical o “escalado ascendente” asociada a las bases de datos SQL, que requiere la adición de memoria al hardware existente).

Gracias a su rendimiento, escalabilidad y flexibilidad, las bases de datos NoSQL se han convertido en la opción ideal para soportar aplicaciones de big data y cargas de trabajo en tiempo real. Además de Apache Cassandra y MongoDB, otras bases de datos NoSQL populares son DynamoDB (proporcionada por AWS), Redis y CouchDB.