La observabilidad AIOps es la práctica de incorporar inteligencia artificial y machine learning en la estrategia de observabilidad de una organización para automatizar operaciones de TI, como la recopilación y análisis de datos de telemetría.
AIOps es la aplicación de capacidades de IA, como el procesamiento del lenguaje natural, y modelos de machine learning para automatizar la gestión de servicios de TI y los flujos de trabajo operativos. La observabilidad es la capacidad de entender el estado interno o la condición de un sistema complejo en función únicamente del conocimiento de sus outputs externos, específicamente de su telemetría. La combinación de estas prácticas proporciona herramientas potentes para optimizar, solucionar problemas y automatizar en entornos complejos de TI multinube.
La observabilidad de AIOps utiliza técnicas de IA y ML para analizar los registros, métricas y rastreos de un sistema y realizar operaciones que incluyen:
Para combinar AIOps y la observabilidad, la mayoría de las organizaciones utilizan plataformas de observabilidad con funciones de inteligencia artificial integradas. Las plataformas modernas de observabilidad suelen incluir funciones de IA generativa, como interfaces de texto que pueden responder preguntas sobre el estado de la red o herramientas de visualización de datos en tiempo real integradas en el panel de control de la plataforma. Los equipos de TI pueden utilizar estas herramientas de IA generativa (junto con las propias herramientas automatizadas de corrección impulsadas por IA de la plataforma de observabilidad) para prever tiempo de inactividad, aumentar la eficiencia operativa y mejorar el rendimiento de la aplicación.
Aquí tiene un ejemplo de cómo las soluciones AIOps pueden usarse en observabilidad. Digamos que una plataforma de observabilidad revela una correlación entre la afluencia repentina de alertas sobre la ralentización de las aplicaciones y la latencia en un router central.
La plataforma puede, utilizando una línea de base establecida del comportamiento de la red, identificar actividades anómalas que precedieron a la latencia, por ejemplo, un cambio no programado en la configuración de ese enrutador. A continuación, puede realizar un análisis automatizado de la causa raíz para identificar cómo, cuándo y dónde se realizó el cambio. Después de eso, la plataforma puede consultar flujos de trabajo preaprobados para aplicar correcciones (como revertir el firmware del router a una versión anterior). Por último, puede presentar al equipo de TI un informe de incidente que ayude a evitar más interrupciones.
La IA generativa, las operaciones en la nube híbrida y la observabilidad están profundamente entrelazadas. Un informe de 2025 de la empresa de investigación Gartner1 1 describe la observabilidad como una capacidad clave de las CloudOps (operaciones en la nube) con IA generativa. Según un informe de 2025 de S&P Global Market Intelligence2, el 71 % de las organizaciones que utilizan soluciones de observabilidad utilizan sus características de IA, lo que supone un aumento del 26 % con respecto a 2024.
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La observabilidad de AIOps funciona recopilando datos tradicionales de observabilidad como registros, trazas y métricas. A continuación, utiliza la IA y el machine learning para realizar funciones básicas de observabilidad con estos datos, como el análisis de causa raíz y la detección de anomalías, y establece flujos de trabajo automatizados para ayudar a optimizar la infraestructura de TI.
La observabilidad de AIOps se basa en los tres pilares tradicionales de la observabilidad: registros, rastreos y métricas.
El uso de potentes capacidades de inteligencia artificial y machine learning diferencia la observabilidad de AIOps de la observabilidad tradicional. La observabilidad de AIOps implica el uso de estas herramientas para realizar análisis de causa raíz, detección de anomalías y análisis predictivo, entre otras capacidades.
El análisis de causa raíz es el proceso de gestión de calidad por el que una organización busca la raíz de un problema, incidencia o incidente después de que se produzca. Este análisis suele verse mejorado por la IA causal, que puede identificar la causa raíz de los problemas combinando datos de observabilidad. A continuación, puede demostrar cómo y por qué se identificaron determinadas entidades como causa probable del problema, lo que permite a los profesionales de TI identificarlas y corregirlas.
La detección de anomalías es la identificación de puntos de datos que se desvían de lo habitual, estándar o esperado, haciéndolos inconsistentes con el resto de un conjunto de datos. Las capacidades de IA y ML pueden identificar automáticamente cambios inesperados en el comportamiento normal de un conjunto de datos utilizando la telemetría recopilada por las herramientas de observabilidad para señalar las desviaciones con respecto a la línea de base. Estas desviaciones ayudan a detectar problemas con el rendimiento de las aplicaciones, la ciberseguridad y las plataformas de comercio electrónico, entre otros usos.
El análisis predictivo es la práctica de hacer predicciones sobre resultados futuros mediante el uso de datos históricos combinados con modelos estadísticos, técnicas de minería de datos y machine learning. En el contexto de la observabilidad de las AIOps, los modelos de IA pueden utilizar la telemetría para predecir las cargas de trabajo futuras y ampliar o reducir los recursos de red en consecuencia, reduciendo la latencia y mejorando la experiencia del usuario.
Cuando la observabilidad se combina con las capacidades de AIOps, ML y automatización, los equipos de TI pueden predecir los problemas basándose en los outputs del sistema y resolverlos con una intervención humana mínima.
El software AIOps puede utilizar el análisis de causa raíz, la detección de anomalías, el análisis predictivo y otras capacidades de IA y ML para acelerar la resolución de problemas. Una solución de problemas más rápida ayuda a prevenir futuras interrupciones del servicio al aumentar el rendimiento del sistema y el ritmo de resolución de incidencias. También puede liberar a los ingenieros de DevOps para otras tareas críticas.
Cuando se implementa, la observabilidad de AIOps establece una especie de "bucle" beneficioso. El diluvio de datos de telemetría generados por un sistema se convierte en un recurso que los profesionales de TI, con la ayuda de las capacidades de automatización de la plataforma, pueden utilizar para identificar los puntos débiles y desarrollar automáticamente correcciones.
Por ejemplo, una plataforma de observabilidad con capacidades de AIOps podría notar a través de métricas correlacionadas que la utilización de la CPU dentro de un clúster de Kubernetes ha superado el umbral establecido por la organización, lo que aumenta la latencia.
Tras identificar que el problema proviene de un microservicio con exceso de trabajo, la IA podría sugerir que la red escale horizontalmente aumentando el número de instancias de servidor. A continuación, puede establecer una regla para realizar automáticamente estas acciones cada vez que el microservicio en cuestión se vea sometido a una sobrecarga y revertir cuando el tráfico vuelva a la normalidad, evitando el cuello de botella en el futuro.
La observabilidad de AIOps puede mejorar el tiempo medio de reparación (MTTR) de una organización, la eficiencia de su flujo de trabajo de DevOps y sus prácticas de seguridad.
La observabilidad de AIOps puede reducir enormemente el tiempo de recuperación y reparación al acelerar el análisis de causas raíz.
El análisis automatizado puede suponer la diferencia entre clasificar un incidente durante horas y resolver un problema inminente antes de que ocurra, reduciendo el tiempo de inactividad y liberando a los equipos de DevOps para otras tareas.
La observabilidad de AIOps puede hacer que DevOps sea más eficiente al identificar oportunidades para agilizar y automatizar las tareas administrativas.
Por ejemplo, supongamos que una plataforma AIOps identifica a través del análisis de causa raíz que una determinada caché debe borrarse antes de que una aplicación conectada pueda funcionar correctamente. Los ingenieros de fiabilidad del sitio pueden utilizar esta información para crear un flujo de trabajo automatizado que detecta la condición en tiempo real y limpia automáticamente la caché cuando alcanza un cierto volumen. La plataforma AIOps también puede producir una visualización de las áreas de la red con mayor riesgo de congestión similar. Esta visualización puede ayudar al equipo de DevOps y a otros a tomar decisiones más informadas al escribir políticas para toda la organización.
Algunas plataformas de observabilidad con capacidades de IA pueden realizar automáticamente evaluaciones de riesgos, escanear sistemas o malware y generar registros de auditoría e informes. En caso de producirse un incidente, las plataformas con IA pueden utilizar datos de telemetría relevantes para identificar automáticamente los vectores de ataque, evaluar el impacto y corregir las vulnerabilidades con mayor rapidez que los métodos tradicionales de respuesta a incidentes.
AIOps también puede cumplir con los requisitos de cumplimiento recopilando y manteniendo automáticamente registros de auditoría detallados del acceso al sistema y los flujos de datos.
Los administradores pueden utilizar los datos de telemetría recogidos mediante la observabilidad AIOps para suprimir alertas excesivas o irrelevantes, planificar la capacidad organizativa y prevenir la degradación del rendimiento antes de que comience.
El exceso de alertas puede causar fatiga por alertas, un estado de agotamiento mental y operativo causado por un número abrumador de alertas de baja prioridad, falsos positivos o que no se pueden ejecutar.
Las plataformas de observabilidad con IA pueden analizar grandes volúmenes de alertas mediante la clasificación basada en ML. Esta clasificación puede reducir significativamente el trabajo manual y las tasas de error al identificar los patrones, reducir los duplicados y correlacionar las alertas relacionadas para aligerar la carga de trabajo humana.
La planificación de la capacidad es el proceso estratégico que examina la capacidad de producción y los recursos que una organización necesita para satisfacer la demanda actual y futura. La observabilidad de AIOps puede mejorar este proceso al introducir métricas de rendimiento de las aplicaciones y otros datos de telemetría en algoritmos predictivos. Algunas plataformas de observabilidad con IA también pueden activar flujos de trabajo para ampliar y contraer la capacidad según lo exijan las condiciones de la red.
La observabilidad de AIOps ayuda a prevenir la degradación del rendimiento, la entropía natural de una red a medida que se aplican nuevos parches, aplicaciones y configuraciones. Al procesar los grandes volúmenes de datos que produce una red y establecer un comportamiento de referencia, puede alertar proactivamente a los equipos de TI cuando un cambio pueda causar un problema. Si se le proporciona la guía de estrategias adecuada, también puede actuar automáticamente para prevenir el problema antes de que se produzca.
Las características de IA generativa son cada vez más importantes para AIOps y la observabilidad, con muchas herramientas que cuentan con asistentes de chatbot que pueden proporcionar comentarios directos y en lenguaje natural y resolución de problemas a los ingenieros.
Dado el amplio alcance de los datos de telemetría recopilados por las plataformas de observabilidad y de sus propias capacidades basadas en IA, una interfaz de IA generativa optimizada permite a los ingenieros de fiabilidad de sistemas encontrar respuestas rápidas y directas a preguntas como "¿Por qué se ha ralentizado el servicio para los usuarios de Europa?".
Las características de IA generativa también ayudan a redactar resúmenes sencillos de los eventos de red para los administradores y a crear visualizaciones de datos sobre la salud y la correlación de eventos.
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1. “Hype Cycle for IT Operations, 2025,” Gartner, 28 de julio de 2025
2. “The AI-driven paradigm shift in observability: From reactive monitoring to intelligent automation,” Mike Fratto, 451 Research, 10 de octubre de 2025