AIOps es la aplicación de capacidades de IA, como el procesamiento del lenguaje natural, y modelos de machine learning para automatizar la gestión de servicios de TI y los flujos de trabajo operativos. La observabilidad es la capacidad de entender el estado interno o la condición de un sistema complejo en función únicamente del conocimiento de sus outputs externos, específicamente de su telemetría. La combinación de estas prácticas proporciona herramientas potentes para optimizar, solucionar problemas y automatizar en entornos complejos de TI multinube.

La observabilidad de AIOps utiliza técnicas de IA y ML para analizar los registros, métricas y rastreos de un sistema y realizar operaciones que incluyen:

Detección de anomalías, donde los algoritmos analizan grandes volúmenes de datos para determinar el rendimiento base del sistema e identificar desviaciones.





Análisis de causa raíz (RCA), que se mueve más allá de la correlación para identificar perspectivas accionables sobre problemas del sistema.





Análisis predictivo, que ayuda a predecir las futuras cargas de trabajo del sistema y a aumentar o reducir los recursos en consecuencia.

Para combinar AIOps y la observabilidad, la mayoría de las organizaciones utilizan plataformas de observabilidad con funciones de inteligencia artificial integradas. Las plataformas modernas de observabilidad suelen incluir funciones de IA generativa, como interfaces de texto que pueden responder preguntas sobre el estado de la red o herramientas de visualización de datos en tiempo real integradas en el panel de control de la plataforma. Los equipos de TI pueden utilizar estas herramientas de IA generativa (junto con las propias herramientas automatizadas de corrección impulsadas por IA de la plataforma de observabilidad) para prever tiempo de inactividad, aumentar la eficiencia operativa y mejorar el rendimiento de la aplicación.

Aquí tiene un ejemplo de cómo las soluciones AIOps pueden usarse en observabilidad. Digamos que una plataforma de observabilidad revela una correlación entre la afluencia repentina de alertas sobre la ralentización de las aplicaciones y la latencia en un router central.

La plataforma puede, utilizando una línea de base establecida del comportamiento de la red, identificar actividades anómalas que precedieron a la latencia, por ejemplo, un cambio no programado en la configuración de ese enrutador. A continuación, puede realizar un análisis automatizado de la causa raíz para identificar cómo, cuándo y dónde se realizó el cambio. Después de eso, la plataforma puede consultar flujos de trabajo preaprobados para aplicar correcciones (como revertir el firmware del router a una versión anterior). Por último, puede presentar al equipo de TI un informe de incidente que ayude a evitar más interrupciones.

La IA generativa, las operaciones en la nube híbrida y la observabilidad están profundamente entrelazadas. Un informe de 2025 de la empresa de investigación Gartner1 1 describe la observabilidad como una capacidad clave de las CloudOps (operaciones en la nube) con IA generativa. Según un informe de 2025 de S&P Global Market Intelligence2, el 71 % de las organizaciones que utilizan soluciones de observabilidad utilizan sus características de IA, lo que supone un aumento del 26 % con respecto a 2024.