Los responsables políticos de todo el mundo han afirmado que las tecnologías de IA no deberían estar exentas de la responsabilidad de las protecciones básicas de la privacidad. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, considerado durante mucho tiempo una base para la gestión de datos personales (sin importar la jurisdicción), se aplica al uso de sistemas de IA por parte de las empresas. Los principios del RGPD incluyen la minimización de datos (recopilar solo los datos mínimos necesarios para un propósito), la transparencia (informar a los usuarios de cómo se utilizan los datos) y la limitación del almacenamiento (retener los datos no más de lo necesario).

El año 2024 fue un año histórico en este ámbito, cuando varios reguladores comenzaron a aplicar leyes de privacidad en casos relacionados con aplicaciones de IA.

Por ejemplo, en 2024 la Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó a la red social LinkedIn con 310 millones de euros por una violación de la privacidad relacionada con la IA. LinkedIn rastreaba ciertos comportamientos sutiles de los usuarios, como el tiempo que una persona permanecía en una publicación. A continuación, el sitio utilizó la IA para derivar inferencias sobre estos usuarios (como si buscaban activamente nuevos trabajos o si corrían un alto riesgo de agotamiento). Estos perfiles se utilizaron luego para segmentar la publicidad y actualizar ciertos sistemas internos de clasificación de LinkedIn.

La comisión irlandesa determinó finalmente que, a pesar de cierta aparente anonimización, estas inferencias derivadas de la IA podrían rastrearse hasta los datos de individuos identificables, infringiendo así las leyes de protección de datos. Los tribunales dictaminaron que LinkedIn no respetó el principio del RGPD de limitación de finalidad, ni obtuvo el consentimiento informado de los usuarios, violando así la privacidad del consumidor. La sentencia también obligó a LinkedIn a implementar mecanismos de consentimiento en tiempo real y a revisar los valores predeterminados de su configuración de personalización publicitaria4.

También en 2024, una acción policial contra la empresa de reconocimiento facial Clearview AI ilustró el principio de que los datos biométricos (como las fotos de rostros) plantean más problemas de privacidad, incluso si los datos están técnicamente disponibles públicamente (como en una cuenta de redes sociales no segura).

Clearview había extraído 30 mil millones de imágenes de sitios como Facebook e Instagram, argumentando que la empresa no necesitaba el permiso de los usuarios, ya que las fotos estaban disponibles públicamente en línea. Esta operación masiva de recopilación de datos impulsó luego el desarrollo por parte de Clearview de una base de datos de reconocimiento facial impulsada por IA.

Las fuerzas del orden holandesas criticaron el enfoque de Clearview. La Autoridad Holandesa de Protección de Datos finalmente impuso una multa de 30,5 millones de euros a la empresa, al considerar que se violaron los derechos individuales de los ciudadanos holandeses incluidos en la recopilación de datos de Clearview5.

Por último, en 2024 la Unión Europea amplió la regulación específica de la IA con su Ley de IA, que entró en vigor en agosto de ese año. El mandato de la ley va más allá de los datos relacionados con la IA y se extiende a los riesgos de la IA y al desarrollo de la IA en general. Sin embargo, muchas de sus disposiciones se refieren a la seguridad de datos, el intercambio de datos y el gobierno de datos. Por citar un ejemplo destacado: La ley prohíbe los sistemas de identificación biométrica que utilicen datos y modelos de IA para identificar a las personas en función de atributos sensibles como la raza, la religión o la orientación sexual.