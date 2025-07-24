Ocho minutos
Cuando se trata de gestionar e implementar aplicaciones Kubernetes, dos herramientas destacan constantemente: Kustomize y Helm. Ambos simplifican la complejidad de las implementaciones de Kubernetes, pero adoptan enfoques fundamentalmente diferentes para resolver el mismo reto.
Helm es un gestor de paquetes para Kubernetes que agrupa todo lo necesario para una aplicación en un único paquete reutilizable llamado gráfico Helm. Kustomize, una herramienta nativa de Kubernetes, adopta un enfoque declarativo mediante el uso de parches y superposiciones para modificar las configuraciones base que requieren el uso de lenguajes de plantillas.
La elección entre estas herramientas no es solo una preferencia técnica: afecta directamente la productividad del equipo de desarrollo, los costes operativos y la capacidad de escalar aplicaciones de manera fiable. Muchas organizaciones descubren un valor significativo en usar ambas herramientas juntas, pero comprender cuándo y por qué elegir cada enfoque es esencial para construir una estrategia de implementación y gestión de Kubernetes eficaz y escalable.
Antes de explorar Kustomize y Helm, es útil comprender la contenerización, que es la base de las aplicaciones nativas de la nube modernas.
La contenerización empaqueta aplicaciones con todo lo necesario para ejecutarse (código, bibliotecas y configuración) en unidades ligeras y portátiles llamadas contenedores, que normalmente se ejecutan en sistemas basados en Linux. Este proceso permite que el software se ejecute de forma coherente en varios entornos, desde los ordenadores portátiles de los desarrolladores hasta la infraestructura en la nube de producción.
Kubernetes, también conocido como k8s o kube, orquesta contenedores (normalmente basados en Docker) a escala automatizando la implementación, el escalado y la gestión de recursos en clústeres de máquinas.
Según una encuesta de 2024 de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), la adopción nativa de la nube ha alcanzado un máximo histórico del 89 % entre las organizaciones encuestadas, y el 93 % de las organizaciones están utilizando, probando o evaluando Kubernetes1.
A medida que las organizaciones pasan de aplicaciones simples a arquitecturas complejas y multiservicio, los archivos de configuración necesarios para gestionar las implementaciones de Kubernetes se vuelven cada vez más complejos. Una aplicación empresarial típica puede requerir docenas de archivos de configuración, cada uno de los cuales necesita personalización para diferentes entornos: desarrollo, preparación y producción.
Esta complejidad plantea varios retos empresariales:
Tanto Kustomize como Helm fueron creados para abordar estos retos, pero adoptan enfoques claramente diferentes. Helm entró en el mercado por primera vez cuando Deis (posteriormente adquirida por Microsoft) lo presentó como una de las primeras herramientas diseñadas para simplificar la gestión de aplicaciones Kubernetes. El proyecto ganó aún más credibilidad cuando Deis lo donó a la CNCF en 2018, y alcanzó el estatus de graduación completa de la CNCF en 2020.
Mientras tanto, Kubernetes tomó un camino diferente al integrar Kustomize directamente en la interfaz de línea de comandos (CLI) de kubectl con el lanzamiento de Kubernetes 1.14 en 2019.
Kustomize emplea un enfoque de gestión de configuración declarativo. En lugar de programar cómo alcanzar un estado específico, DevOps y otros equipos describen cómo quieren que sea su configuración final.
La herramienta utiliza una metodología de "base y superposición". Los equipos mantienen una configuración básica estándar que captura las características principales de su aplicación. Luego, para cada entorno o variante, crean superposiciones que especifican solo las diferencias necesarias para ese contexto específico.
Considere una configuración básica que defina una aplicación web con requisitos de recursos estándar y una configuración de red básica. Una superposición de desarrollo podría reducir los límites de recursos y las réplicas para ahorrar costes, mientras que una superposición de producción podría aumentar la configuración de seguridad y añadir componentes de monitorización. Kustomize fusiona estas configuraciones para producir los manifiestos finales de implementación de Kubernetes (archivos YAML o JSON) que describen el estado deseado de los recursos de Kubernetes.
Kustomize trabaja directamente con archivos de manifiesto YAML nativos (como deployment.yaml) que contienen campos estándar de Kubernetes, como apiVersion. Este enfoque elimina la necesidad de un lenguaje de plantillas, lo que facilita a los equipos la adopción sin aprender más sintaxis de codificación más allá de las configuraciones estándar de Kustomize YAML. Como resultado, los equipos pueden implementar rápidamente una administración de configuración sofisticada mientras trabajan con la sintaxis familiar de YAML de Kubernetes que ya conocen.
Helm, el gestor de paquetes de Kubernetes más popular del mercado, funciona esencialmente como una tienda de aplicaciones para Kubernetes, gestionando e instalando aplicaciones previamente empaquetadas con facilidad. Según encuestas recientes de la CNCF, Helm lidera como el gestor de paquetes de Kubernetes preferido, con una adopción del 75 % entre las organizaciones que utilizan Kubernetes2.
Helm empaqueta las aplicaciones en "charts de Helm", que son colecciones de recursos de Kubernetes preconfigurados que los equipos pueden instalar, actualizar y gestionar como una sola unidad. Cada chart incluye archivos de configuración (como chart.yaml) y utiliza plantillas Go para permitir una configuración dinámica basada en los valores introducidos.
La ventaja de Helm radica en su motor de plantillas y sus capacidades de gestión de paquetes. En lugar de mantener varias versiones de configuraciones similares, Helm permite a los equipos crear charts con marcadores de posición y utilizar archivos de valores independientes (como values.yaml) para rellenar esos marcadores de posición durante la implementación. Los equipos pueden utilizar la plantilla helm para previsualizar la configuración final renderizada antes de aplicarla al clúster Kubernetes.
Además de las plantillas, Helm ofrece características integrales de gestión del ciclo de vida, incluida la capacidad de revertir las implementaciones, gestionar lanzamientos y rastrear el historial de implementaciones. Estas capacidades hacen que Helm sea muy valioso para las organizaciones que gestionan portfolios de aplicaciones complejos, en los que las funciones de orquestación y reversión son cruciales.
Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico puede utilizar un chart para su tienda en línea, pero personalizarlo para diferentes entornos (menos servidores para pruebas, más servidores para producción) sin crear archivos de configuración separados.
Para implementar estos charts, los equipos utilizan helm install, que aplica automáticamente todos los recursos al clúster de Kubernetes de destino a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Kubernetes. Helm gestiona automáticamente el control de versiones y las dependencias, lo que garantiza implementaciones coherentes y fiables
La elección entre Kustomize y Helm depende de los retos específicos de implementación y los objetivos comerciales. Las organizaciones que personalizan la misma aplicación para diferentes entornos suelen ser las que más se benefician de Kustomize. Aquellos que gestionan varias aplicaciones o requieren controles de implementación sofisticados consideran que Helm es más adecuado.
En la siguiente sección se detalla cuándo es mejor utilizar cada solución.
La mayoría de las organizaciones necesitan implementar la misma aplicación en entornos de desarrollo, preproducción y producción con diferencias sutiles pero significativas. Kustomize sobresale en este escenario al permitir que los equipos mantengan una única fuente fiable mientras aplican modificaciones específicas del entorno.
Los entornos de desarrollo pueden requerir límites de recursos reducidos para ahorrar costes, mientras que los entornos de producción requieren configuraciones de seguridad mejoradas, diferentes ConfigMaps y componentes de monitorización. Kustomize permite a las organizaciones definir estas diferencias sin duplicar archivos de configuración completos.
Las diferentes situaciones de implementación a menudo requieren diferentes políticas de seguridad o medidas de cumplimiento. Kustomize permite a los equipos superponer estos requisitos en configuraciones base sin crear conjuntos de configuración completamente separados. Esta capacidad resulta valiosa para las organizaciones que operan en múltiples regiones o sectores con diferentes requisitos normativos.
Al implementar cambios de configuración en grandes portfolios de aplicaciones, Kustomize permite a los equipos realizar modificaciones incrementales sin interrumpir toda la estructura de configuración. Este enfoque reduce el riesgo y facilita la identificación y corrección de problemas, como errores de configuración o fallos de implementación.
Una de las principales ventajas de Helm es su capacidad de empaquetado, que beneficia especialmente a las organizaciones que crean plataformas o que buscan estandarizar la implementación de aplicaciones entre equipos.
Los equipos pueden crear charts reutilizables que capturen las buenas prácticas y estándares de la organización, y luego distribuirlos en toda la empresa.
Las aplicaciones que requieren una sofisticada coordinación de la implementación, como lanzamientos en varios pasos, gestión de dependencias y capacidades de reversión, se adaptan perfectamente a las características de gestión de versiones de Helm. Si algo sale mal, Helm puede revertir al instante a la versión anterior que funcionaba, lo que reduce el impacto en los usuarios.
Al integrar aplicaciones populares de código abierto o soluciones de proveedores, el amplio repositorio de charts de Helm (repositorio de charts) proporciona paquetes prediseñados que pueden reducir de manera significativa el tiempo de implementación.
En lugar de crear configuraciones desde cero, los equipos pueden aprovechar los charts mantenidos por la comunidad para bases de datos, sistemas de monitorización, pipelines de integración continua o entrega continua (CI/CD) y otros componentes estándar de la infraestructura de TI.
Las plataformas SaaS suelen utilizar Helm para gestionar implementaciones de aplicaciones específicas del cliente, implementando la misma aplicación varias veces con diferentes configuraciones en espacios de nombres separados. Este enfoque proporciona el aislamiento y la personalización necesarios para las arquitecturas multitenant.
Kustomize ofrece varios beneficios para la gestión de la configuración de Kubernetes, entre ellos:
En comparación con Helm, Kustomize funciona con archivos YAML nativos de Kubernetes, lo que permite a los equipos adoptarlo con mayor rapidez. Esta característica se traduce en una incorporación más rápida y una reducción de los costes de formación para las organizaciones.
Cada cambio realizado a través de Kustomize es explícito y rastreable. Esta transparencia resulta crucial para las organizaciones con estrictos requisitos de auditoría, depuración de problemas de configuración o aquellas empresas que buscan comprender exactamente cómo están configuradas sus aplicaciones.
Kustomize está integrado en la herramienta de línea de comandos kubectl, lo que significa que las organizaciones pueden utilizar el comando kubectl apply sin necesidad de instalar ni mantener otro software. Esta característica reduce la complejidad operativa y los posibles puntos de fallo.
Dado que Kustomize funciona con archivos YAML sin formato, los equipos pueden realizar un seguimiento de todos los cambios de configuración a través de sistemas de control de versiones estándar como Git y GitHub, lo que permite mejorar la colaboración y los flujos de trabajo de gestión del cambio.
Las organizaciones eligen Helm para obtener beneficios como estos.
La gestión de lanzamientos integrada de Helm proporciona seguimiento de implementación, capacidades de reversión y orquestación de actualizaciones. Si una actualización falla o causa problemas, los equipos pueden volver instantáneamente a la versión funcional anterior con un solo comando.
Las organizaciones pueden crear charts estandarizados que incorporen buenas prácticas y políticas de la organización, y luego reutilizarlos en múltiples aplicaciones y equipos. Este enfoque garantiza la coherencia a la vez que reduce el tiempo de desarrollo.
Helm puede gestionar dependencias de aplicaciones complejas, al instalar y configurar de manera automática los componentes necesarios en el orden correcto. Esta capacidad se vuelve valiosa para aplicaciones con múltiples servicios interconectados, como arquitecturas de microservicios o aplicaciones web de varios niveles.
En lugar de ver a Kustomize y Helm como soluciones competidoras, muchas organizaciones encuentran un valor significativo en el uso conjunto de ambas herramientas. Este enfoque híbrido utiliza los puntos fuertes de cada herramienta a la vez que mitiga sus limitaciones.
A continuación se muestran algunos casos de uso populares:
Un patrón típico de uso conjunto implica la implementación de Helm para el empaquetado y la implementación iniciales de la aplicación, seguido del uso de Kustomize para aplicar personalizaciones específicas del entorno. Este enfoque proporciona los beneficios de las capacidades de gestión de paquetes y lanzamiento de Helm, manteniendo la simplicidad y transparencia de Kustomize para la gestión continua de configuración.
Por ejemplo, una organización podría utilizar un chart de Helm para implementar una aplicación de microservicio con todas sus dependencias. El próximo paso es utilizar superposiciones de Kustomize para añadir políticas de seguridad para la producción o configurar diferentes reglas de entrada de Kubernetes para la preproducción.
Las organizaciones suelen utilizar Helm para implementar aplicaciones de terceros desde su amplio repositorio de charts, mientras que utilizan Kustomize para aplicaciones personalizadas en las que desean un control más directo sobre la gestión de la configuración.
Esta combinación permite a los equipos usar charts mantenidos por la comunidad para herramientas populares, como sistemas de monitorización o colas de mensajes, mientras mantienen un control completo sobre sus aplicaciones propietarias.
En las grandes organizaciones con múltiples equipos de desarrollo, los equipos de plataformas suelen crear charts de Helm estandarizados que contienen las buenas prácticas y los requisitos de cumplimiento de la organización. Estos charts funcionan junto con herramientas de infraestructura como código (IaC) como Terraform para gestionar todo el pipeline de implementación.
A continuación, los equipos de desarrollo individuales utilizan Kustomize para personalizar estos charts para sus aplicaciones y entornos específicos sin modificar los charts base. Este enfoque crea una separación limpia que se integra de manera fluida con herramientas de GitOps como ArgoCD para flujos de trabajo de implementación automatizados.
La gestión eficaz de la configuración de Kubernetes requiere una estrategia flexible que se adapte a las necesidades cambiantes de las aplicaciones.
Comprender las diferencias entre Helm y Kustomize, y saber cómo integrarlas de forma eficaz, ayuda a reducir la complejidad y a mantener la coherencia. Esta combinación estratégica conduce, en última instancia, a entornos de Kubernetes más escalables y fáciles de mantener.
