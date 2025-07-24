Helm, el gestor de paquetes de Kubernetes más popular del mercado, funciona esencialmente como una tienda de aplicaciones para Kubernetes, gestionando e instalando aplicaciones previamente empaquetadas con facilidad. Según encuestas recientes de la CNCF, Helm lidera como el gestor de paquetes de Kubernetes preferido, con una adopción del 75 % entre las organizaciones que utilizan Kubernetes2.

Helm empaqueta las aplicaciones en "charts de Helm", que son colecciones de recursos de Kubernetes preconfigurados que los equipos pueden instalar, actualizar y gestionar como una sola unidad. Cada chart incluye archivos de configuración (como chart.yaml) y utiliza plantillas Go para permitir una configuración dinámica basada en los valores introducidos.

La ventaja de Helm radica en su motor de plantillas y sus capacidades de gestión de paquetes. En lugar de mantener varias versiones de configuraciones similares, Helm permite a los equipos crear charts con marcadores de posición y utilizar archivos de valores independientes (como values.yaml) para rellenar esos marcadores de posición durante la implementación. Los equipos pueden utilizar la plantilla helm para previsualizar la configuración final renderizada antes de aplicarla al clúster Kubernetes.

Además de las plantillas, Helm ofrece características integrales de gestión del ciclo de vida, incluida la capacidad de revertir las implementaciones, gestionar lanzamientos y rastrear el historial de implementaciones. Estas capacidades hacen que Helm sea muy valioso para las organizaciones que gestionan portfolios de aplicaciones complejos, en los que las funciones de orquestación y reversión son cruciales.

Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico puede utilizar un chart para su tienda en línea, pero personalizarlo para diferentes entornos (menos servidores para pruebas, más servidores para producción) sin crear archivos de configuración separados.

Para implementar estos charts, los equipos utilizan helm install, que aplica automáticamente todos los recursos al clúster de Kubernetes de destino a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Kubernetes. Helm gestiona automáticamente el control de versiones y las dependencias, lo que garantiza implementaciones coherentes y fiables