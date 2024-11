Was sind SaaS-Backup und -Wiederherstellung

SaaS-Datensicherungsmaßnahmen beginnen mit einer ordnungsgemäß implementierten SaaS-Backup-Lösung. Dies umfasst die Archivierung aller Daten, die ein Unternehmen möglicherweise erhält und in seinen SaaS-Anwendungen hat, einschließlich des Daten-Backup, das bei der Nutzung einer der folgenden Anwendungen erstellt wird:

Jira

Microsoft SharePoint

Salesforce

Dropbox

Microsoft Office 365

AWS

Box

Google Workspace (ehemals G Suite)

Microsoft Azure Batch

Backup-Zeitpläne können je nach den individuellen Anforderungen des Unternehmens und den eigenen Aufbewahrungsrichtlinien variieren. Insgesamt ist jedoch die Beibehaltung der Häufigkeit täglicher Backups wichtiger Daten der Schlüssel zu einer gut koordinierten Backup-Strategie. Aus diesem Grund entscheiden sich die meisten Unternehmen für die Automatisierung des Daten-Backups, um regelmäßige automatisierte Backups zu ermöglichen. Sie können sogar die Hilfe eines dedizierten Backup-Dienstes wie Dropbox Backup, CrashPlan oder Microsoft OneDrive in Anspruch nehmen, wenn sie ihre Cloud-Daten nicht bereits in etablierten Rechenzentren sichern.

Der rechtliche Druck auf Unternehmen, ihre Daten zu schützen, ist erheblich gestiegen, unter anderem durch strengere neue Richtlinien zum Schutz der Verbraucherrechte in Bezug auf Daten. In den Vereinigten Staaten verleiht der umfassende California Consumer Privacy Act (CCPA) des US-Bundesstaates Kalifornien den Protokollen zur Durchsetzung des Datenschutzes Nachdruck. Der CCPA (2020 in Kraft getreten) basiert auf der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von 2018, die zum Schutz der europäischen Bürger und ihrer Datenschutzrechte eingeführt wurde. Bei beiden Maßnahmen werden bei Verstößen gegen Datensicherheitsprotokolle hohe Geldstrafen verhängt.