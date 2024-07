Viele ressourcenreiche Unternehmen nutzen heute die Fähigkeiten des Internets der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) als Teil einer allgemeinen APM-Strategie, um Möglichkeiten für mehr Effizienz zu erkennen. Während Führungskräfte in der Vergangenheit bis zum Monats- oder Quartalsende warten mussten, um die Leistungszahlen zu überprüfen, können sie heute dieselben Daten in Echtzeit erhalten. In einer Fallstudie aus dem Jahr 2022 gaben 51 Prozent der Unternehmen an, dass sie der Steigerung der betrieblichen Effizienz Vorrang vor anderen Initiativen einräumen würden.¹