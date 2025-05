Was ist ein sekundäres DNS?

Bevor wir fortfahren, müssen wir zunächst eine grundlegendere Frage stellen: Was ist ein DNS? Ein Domain Name System fungiert als Übersetzer, der komplexe IP-Adressen aufnimmt und sie in verständlichere Domainnamen umwandelt.

Nehmen wir an, Sie interessieren sich für ein Thema, in dem ein von International Business Machines (IBM) angebotenes Produkt behandelt wird, Sie sind sich aber des Titels nicht sicher. Sie geben „IBM“ in den Webbrowser Ihres Dienstanbieters ein und gelangen so auf die Hauptseite des Unternehmens. Aufgrund des DNS müssen Sie nicht die vollständige IP-Adresse von IBM eingeben. Das DNS geht aufgrund des eingegebenen Suchbegriffs davon aus, dass Sie dorthin möchten.

Manchmal wird ein DNS als „Telefonbuch“ des Internets beschrieben, weil es mit der verwendeten Funktionalität vergleichbar ist, obwohl es vielleicht besser mit einem Telefonisten der alten Schule gleichzusetzen ist. In den vergangenen Jahrzehnten dienten lokale Telefonanbieter als eine Art menschliches DNS, das Ihre angeforderte Nummer nahm und Sie mit der gewünschten Telefonzentrale verband. Das DNS automatisiert jetzt den gesamten Übersetzungsprozess.