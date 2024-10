Da immer mehr Länder, Unternehmen und Einzelpersonen nach Energiequellen jenseits fossiler Brennstoffe suchen, steigt das Interesse an erneuerbaren Energien weiter an.

Tatsächlich stieg die weltweite Kapazität für Energie aus Sonne, Wind und anderen erneuerbaren Quellen im Jahr 2023 um 50 % (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Mehr als 110 Länder haben sich auf der Klimakonferenz COP28 der Vereinten Nationen darauf geeinigt, diese Kapazität bis 2030 zu verdreifachen, und die weltweiten Investitionen in die Umstellung auf saubere Energie erreichten 2023 ein Rekordhoch von 1,8 Billionen USD (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Aber wie werden erneuerbare Energiequellen bei all diesen neuen Kapazitäten wirklich genutzt? Hier werden wir Beispiele und Anwendungen erneuerbarer Energien in einer Vielzahl von Branchen betrachten, ihre Auswirkungen auf Energiesysteme und die Energietechnologien, die ihre Nutzung in Zukunft vorantreiben werden.