ESG Berichterstattung ist mittlerweile Standard – da heute Einigkeit darüber herrscht, dass ESG-Risiken Investitionsrisiken darstellen, ist es von größter Bedeutung, ESG Leistung zu bewerten und offenzulegen, während wir den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft einleiten. Und im Zuge der COVID-19-Pandemie, die weltweit Verluste in Billionenhöhe verursacht hat, ist es für Unternehmen wichtiger denn je, dass Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda steht. Die Umverteilung von Kapital hin zu Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit wurde von Larry Fink von BlackRock als „tektonischer Wandel“ bezeichnet.

Obwohl alle ESG-Metriken wichtig sind, stellt das „E“ die größte existenzielle Bedrohung dar, ist am schwierigsten zu messen und zu verbessern und ist der Bereich, in dem Technologie am dringendsten benötigt wird. Schätzungen zufolge werden in den 2020er Jahren 3,4 Billionen US-Dollar in erneuerbare Energien investiert. Immer mehr Unternehmen berichten über ihre Leistung anhand von ESG-Metriken, und es wurden zahlreiche Netto-Null-Versprechen abgegeben. Dies sind zwar Schritte in die richtige Richtung, aber öffentliche Verpflichtungen sind nur der einfachste Teil der Gleichung. Die eigentliche Arbeit beginnt mit der Reduzierung der Emissionen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den Übergang zu erneuerbaren Energien. Wir untersuchen die verschiedenen Optionen für Unternehmenskäufer, zeigen die Vorteile und Grenzen der einzelnen Optionen auf und erläutern, wie Software die Bilanzierung von erneuerbaren Energien unterstützen kann.