ESG Berichterstattung ist mittlerweile Standard – da heute Einigkeit darüber herrscht, dass ESG-Risiken Investitionsrisiken darstellen, ist es von größter Bedeutung, ESG Leistung zu bewerten und offenzulegen, während wir den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft einleiten. Und im Zuge der COVID-19-Pandemie, die weltweit Verluste in Billionenhöhe verursacht hat, ist es für Unternehmen wichtiger denn je, dass Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda steht. Die Umverteilung von Kapital hin zu Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit wurde von Larry Fink von BlackRock als „tektonischer Wandel“ bezeichnet.
Obwohl alle ESG-Metriken wichtig sind, stellt das „E“ die größte existenzielle Bedrohung dar, ist am schwierigsten zu messen und zu verbessern und ist der Bereich, in dem Technologie am dringendsten benötigt wird. Schätzungen zufolge werden in den 2020er Jahren 3,4 Billionen US-Dollar in erneuerbare Energien investiert. Immer mehr Unternehmen berichten über ihre Leistung anhand von ESG-Metriken, und es wurden zahlreiche Netto-Null-Versprechen abgegeben. Dies sind zwar Schritte in die richtige Richtung, aber öffentliche Verpflichtungen sind nur der einfachste Teil der Gleichung. Die eigentliche Arbeit beginnt mit der Reduzierung der Emissionen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den Übergang zu erneuerbaren Energien. Wir untersuchen die verschiedenen Optionen für Unternehmenskäufer, zeigen die Vorteile und Grenzen der einzelnen Optionen auf und erläutern, wie Software die Bilanzierung von erneuerbaren Energien unterstützen kann.
Die Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort ist eine lokale Lösung, die Unternehmen eine Reihe von Vorteilen bietet. Die Installation von Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Sonne, Wind, Wasser oder anderen erneuerbaren Energiequellen wird für Unternehmen immer kosteneffektiver und bietet kurze Amortisationszeiten. Sie unterstützen Unternehmen nicht nur dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern können dank einer Reihe von Regierungsanreizen, die natürlich je nach Ort variieren, auch erhebliche Renditen für ihre Investitionen erzielen. In den USA umfassen diese Anreize Investitionssteuergutschriften, leistungsbasierte Anreizmaßnahmen (PBI) und Darlehen zur energetischen Sanierung von Gebäuden (Property Assessed Clean Energy, PACE).
Durch den direkten Zugang bieten Vor-Ort-Erzeugungsprojekte Unternehmen außerdem eine verbesserte Stromqualität und Versorgungssicherheit und schützen vor den finanziellen Risiken, die mit einem Netzausfall einhergehen. Der Stromausfall in Texas im Februar, der den Staat schätzungsweise über 100 Milliarden US-Dollar gekostet hat, unterstreicht die enormen finanziellen Verluste, die durch einen Stromausfall und die Abhängigkeit vom Stromnetz entstehen können.
Da die Erzeugung erneuerbarer Energien jedoch von einem Überschuss bis hin zu einem unzureichenden Angebot reichen kann, benötigt die Vor-Ort-Erzeugung zuverlässige, langfristige Energiespeicher, damit überschüssige Energie zu Zeiten der Spitzenproduktion gespeichert und zu Zeiten des Spitzenbedarfs verteilt werden kann. Batteriespeicher und grüner Wasserstoff bieten Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien. Beide müssen jedoch skaliert werden, um kostengünstiger zu werden.
Viele Energieversorger bieten Unternehmen die Möglichkeit, gegen eine Prämie die Garantie zu erhalten, dass der gekaufte Strom aus erneuerbaren Energien stammt, was durch ein „Energiezertifikat“ belegt wird. Die gezahlte Prämie ist in der Regel gering und deckt die Mehrkosten, die dem Energieversorger durch die Einbindung grüner Energie in seinen Stromerzeugungsmix entstehen.
Energieversorger verkaufen Ökostrom oft als Block, d. h. in Form einer festen Energiemenge (oft 100 KWh von 100 % erneuerbarem Strom zu einem festen monatlichen Preis). Unternehmen können dann so viele Blöcke kaufen, wie sie benötigen. Eine weitere Kaufoption ist der Prozentsatz der Nutzung. In diesem Modell kaufen Unternehmen grünen Strom in einem Betrag, der auf einem festen Prozentsatz ihres monatlichen Stromverbrauchs basiert. Dies ermöglicht es Unternehmen, gemischte grüne und konventionelle Energie zu kaufen.
Ein Vorteil des Erwerbs von Ökostrom von einem Energieversorger besteht darin, dass Unternehmen keine Zertifikate verwalten oder zurückziehen müssen, was die Umsetzung vereinfacht. Andererseits kann der Kauf von grünem Strom Kostenprobleme mit sich bringen, da Ihr Unternehmen von den verfügbaren Lieferoptionen und dem lokalen regulatorischen Umfeld abhängig ist. Wenn Ihr Unternehmen zum ersten Mal Ökostrom von einem Energieversorger bezieht, erfordert es Zeit und Mühe, sich über den Markt und die verfügbaren Optionen zu informieren. Diese Kosten werden jedoch sinken, sobald Sie Erfahrung mit dem Kaufverfahren gesammelt haben.
PPAs sind langfristige Vereinbarungen, die Unternehmen mit Stromproduzenten abschließen und die die zu liefernde Strommenge, den Preis, die Vertragsdauer und weitere spezifischere Details wie Übertragungsfragen, Kreditwürdigkeit und Versicherung festlegen. Diese Vereinbarungen sind für den Erfolg von Solarkraftwerken und Windparks von entscheidender Bedeutung, da sie eine langfristige Einnahmequelle für das Projekt sichern. Durch den direkten Kontakt mit dem Stromerzeuger entfällt der Einzelhandel, was den Unternehmen erhebliche Einsparungen ermöglicht (und sie können die Quelle der erneuerbaren Energie, die sie kaufen, kontrollieren).
Andererseits übernehmen die Unternehmen als Abnehmer des erzeugten Stroms die Verantwortung für den Netzausgleich, weshalb Stromabnahmeverträge (PPAs) die Firmen dazu verpflichten, ihren Energieverbrauch zu messen und zu steuern. Darüber hinaus kann die Unterzeichnung eines Beschaffungsvertrags ein langwieriges und kostspieliges Verfahren sein, das die Einbeziehung von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften zur Beschaffung erfordert.
Ähnlich wie bei der erneuerbaren Energieerzeugung vor Ort benötigen Unternehmen, die Stromabnahmeverträge abschließen, aufgrund der Schwankungen bei der Erzeugung erneuerbarer Energien auch eine Grundlastkomponente zur Absicherung ihrer Stromversorgung. Ohne den notwendigen Speicher zur Bewältigung von Engpässen müssen Unternehmen möglicherweise einen Vertragsbindungsvertrag abschließen, bei dem ein Zwischenversorger Energie aus einem Projekt für erneuerbare Energien überträgt und sie an der Entnahmestelle gegen eine Gebühr an das Unternehmen weitergibt.
PPAs sind nicht nur für multinationale Unternehmen. Die Blockchain-Technologie hat es ermöglicht, große Verträge in kleinere Einheiten aufzuteilen. Im Prinzip gibt es keine Begrenzung dafür, wie klein die Energieeinheiten oder die Zeitspanne sein können. Mit einem Sekundärmarkt für Stromabnahmeverträge können Unternehmen nun ihre Stromverträge weiterverkaufen, wenn sich ihr Energiebedarf ändert.
Diese Option wird oft übersehen, ist aber möglicherweise möglich, wenn bereits eine beträchtliche Menge an erneuerbarer Energie im Stromnetz vorhanden ist. Dies geschieht in der Regel, wenn eine Regulierungsbehörde ein Quotensystem für erneuerbare Energien eingeführt hat, das sicherstellt, dass ein bestimmter Anteil des jährlichen Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Unternehmen können sich den Kauf dann anrechnen lassen, wenn die Quote für erneuerbare Energien durch ein Zertifikatssystem abgesichert ist.
Dieses Modell bietet Unternehmen eine sehr kosteneffiziente Option, da der Druck auf die Energieversorger, eine Quote für erneuerbare Energien zu erfüllen, einen starken Anreiz für sie darstellt, niedrigere Preise anzubieten. Wenn die Strafen für die Nichteinhaltung der Quoten für die Energieversorger hoch sind, erhöht dies den Druck zusätzlich und trägt dazu bei, niedrigere Preise für die Abnehmer erneuerbarer Energien zu gewährleisten. Es lohnt sich, eine sorgfältige Prüfung durchzuführen und herauszufinden, ob diese Option für Ihr Unternehmen in Frage kommt.
RECs sind eine weitere Möglichkeit zur Beschaffung erneuerbarer Energien für Unternehmen. Sie bescheinigen dem Inhaber, dass er eine MWh Strom aus erneuerbaren Energien besitzt. Sobald der Stromversorger die Energie in das Netz einspeist, kann der erhaltene REC entbunden und auf dem freien Markt verkauft werden, sodass er als Emissionszertifikat zum Ausgleich von Emissionen verkauft werden kann.
Für Unternehmen ist der Einsatz von RECs einfach und kostengünstig, da es auf dem Markt ein Überangebot gibt. Allerdings stehen RECs in der Kritik, da ein Unternehmen RECs kaufen kann, während es weiterhin fossile Brennstoffe nutzt, und behaupten kann, dass seine Aktivitäten erneuerbar sind, obwohl es seine Emissionen nicht tatsächlich reduziert. Im Wesentlichen sendet der Handel mit RECs lediglich ein sehr grobes Marktsignal aus, nämlich dass irgendwo und irgendwann ein Projekt zur Errichtung erneuerbarer Energien realisiert wurde.
Um irreführende Marktsignale zu vermeiden, können Unternehmen die zeitlichen und räumlichen Einzelheiten der RECs, die sie kaufen, angeben. Dies erfordert jedoch zusätzliche Planung und Ressourcen für die Umsetzung. Unternehmen wie Google gehen zum Beispiel einen Schritt weiter, um saubere Energie auf ihr Lastprofil abzustimmen, indem sie eine Verbindung zwischen der Erzeugung und dem Verbrauch jeder Kilowattstunde herstellen, wo immer dies möglich ist. Eine Möglichkeit, wie Google dies umsetzt, sind seine Rechenzentren, in denen nicht dringende Arbeiten auf Zeiten verlegt werden, in denen erneuerbare Energien in dem Netz, das sie mit Strom versorgt, ihre maximale Erzeugungskapazität erreichen.
Die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickeln sich ständig weiter und werden immer detaillierter und anspruchsvoller, insbesondere für Unternehmen, die gegenüber mehreren Stakeholdern im Rahmen mehrerer Berichtsrahmen berichten. Die Messung der Auswirkungen von Käufen erneuerbarer Energien ist besonders komplex, insbesondere wenn ein Unternehmen eine führende Position einnehmen und ein starkes Marktsignal senden möchte, indem es erneuerbare Energien an sein Lastprofil anpasst (weshalb eine solide Datengrundlage von entscheidender Bedeutung ist).
Das GHG Protocol bietet Scope 2-Anleitungen für Unternehmen, die über ein zuverlässiges System für den Einkauf von Strom aus erneuerbaren Energien verfügen. Die 2015 eingeführte marktorientierte Emissionsmethode ermöglicht es Unternehmen, ihre Käufe von Strom aus erneuerbaren Energien gutzuschreiben und gleichzeitig eine Unter- oder Überberichterstattung zu vermeiden. Diese Methode weist Unternehmen an, einen Null-Emissionsfaktor auf ihre Einkäufe von erneuerbaren Energien anzuwenden und spezifische Emissionsfaktoren für PPAs und RECs zu vereinbaren, falls diese verfügbar sind. Außerdem können Unternehmen ihren eigenen Strommix selbst bestimmen und sind nicht auf den Durchschnitt des Stromnetzes angewiesen. Die Softwareplattform von IBM Envizi unterstützt sowohl die standortbasierte als auch die marktbasierte Emissionsberechnungsmethode.
Letztendlich ist es von größter Wichtigkeit, dass Unternehmen eine robuste Datenverwaltungs- und Berichterstattungs-Plattform einsetzen, die alle Audit-Anforderungen erfüllt und es allen Teams im Unternehmen ermöglicht, die Leistung regelmäßig aus verschiedenen Blickwinkeln zu überprüfen. ESG-Berichterstellung Software sollte ein unverzichtbarer Bestandteil der Toolkit Ihres Unternehmens sein, um die Auswirkungen Ihrer Beschaffung erneuerbarer Energien auf den Weg zu Netto-Null zu steuern und zu messen.
