Die Planungsphase einer Oracle Cloud ERP-Implementierung ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als die Implementierung. Der Planungsprozess erfordert die Mitwirkung einer Vielzahl von Stakeholdern und Abteilungsleitern sowie von Partnern aus der IT. Unternehmen sollten jedes Modul gründlich recherchieren und entscheiden, welche Oracle Edition am besten für ihre geschäftlichen Anforderungen geeignet ist, sowie die Systemanforderungen für die spezifische Software bestimmen.

Ziel der Projektplanungsphase ist es, ein umfassendes Verständnis der Geschäftsanforderungen eines Unternehmens in einen umsetzbaren Blueprint für die Oracle-Migration und -Implementierung zu übersetzen. Definieren Sie das Ziel des Implementierungsprojekts klar und legen Sie den Umfang, den Zeitplan und das Budget fest und erstellen Sie einen Plan für das Risikomanagement. Zu diesem Zeitpunkt wird auch festgelegt, welche Daten migriert werden sollen, da einige ältere Daten am besten in einem sicheren Archiv gespeichert werden sollten. In dieser Phase kann es sinnvoll sein, sich Gedanken über die Art der Anwenderschulung zu machen, die in der Vor- und Nachbereitungsphase der Bereitstellung durchgeführt werden soll.

Seit 2006 bietet Oracle eine Implementierungsmethodik an, die Oracle Unified Method (OUM, Link außerhalb von ibm.com), ein Ansatz für den gesamten Lebenszyklus der ERP-Software des Unternehmens. Bei komplexen Projekten sollten Sie in Erwägung ziehen, ein internes Team in OUM zu schulen oder einen fachkundigen Drittanbieter aus dem Oracle PartnerNetwork hinzuzuziehen.

Laut Oracle (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) umfassen die besten Methoden für den Planungsprozess fünf Kategorien von Informationen: