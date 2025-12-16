Was ist native Integration?

Native Integration (manchmal auch Inhouse-Integration oder Point-to-Point-Integration genannt) bezeichnet eingebaute Methoden zur Verbindung von Anwendungen, die den Datenaustausch ohne externe Konnektoren (oder Integrationen) wie z. B. Drittanbieter-Software oder Middleware ermöglichen.
Native Integrationen werden typischerweise von den Ingenieuren eines Softwareanbieters entwickelt und gepflegt und verwenden häufig Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), um Plattformen zu verbinden. Der Begriff „nativ“ bezieht sich in seiner technisch korrektesten Verwendung auf Integrationen zwischen Anwendungen, die von derselben Organisation entwickelt wurden, wie beispielsweise eine Integration zwischen Google Meet und Google Kalender. In der Praxis wird der Begriff „native Integration“ häufig auch für Integrationen verwendet, die von einer der an einer Integration beteiligten Plattformen bereitgestellt werden.
Viele Plattformen, einschließlich der von Salesforce, Google, Microsoft und Shopify angebotenen, bieten ihre eigenen Marktplätze mit vielen optimierten Integrationen, die umgangssprachlich „nativ“ genannt werden. Eine Integration zwischen Zoom und Google Calendar bietet ein native-ähnliches Nutzererlebnis: Die Integration findet sich im Workspace Marketplace von Google und unterliegt einem Überprüfungsprozess von Google, der die Nutzung von Nutzerdaten, irreführenden oder anstößigen Inhalten, Betrügereien und anderen potenziell anstößigen Elementen reguliert.
Native Integrationen dieser Art sind so konzipiert, dass sie so nahtlos wie möglich innerhalb der Standardschnittstelle einer Anwendung verfügbar sind. Sie sind gewissermaßen Out-of-the-Box-Lösungen zur Verbindung zweier Anwendungen.
Wenn möglich, bevorzugen Unternehmen oft native Integrationen gegenüber kundenspezifischen oder Drittanbieterintegrationen, da native Integrationen oft weniger Reibungsverluste verursachen als Drittanbieterlösungen und Unternehmen den erhöhten Zeit-, Geld- und Arbeitsaufwand ersparen, der mit der Erstellung und Wartung kundenspezifischer Integrationen verbunden ist.
Native Integrationen sind so konzipiert, dass sie den meisten Benutzern die am häufigsten verwendeten Funktionen bieten. Unweigerlich reichen sie für manche Anwendungsfälle nicht aus. Beispielsweise könnten nicht unterstützte Altlast-Software oder kleine, individuell entwickelte Anwendungen zu speziell sein, um eine native Integration auf einem Marktplatz zu erhalten.
Native Integrationen bieten möglicherweise auch nicht genügend Kontrolle für bestimmte Anwendungsfall. Unternehmen benötigen möglicherweise komplexere „Wenn/Dann“-Interaktionen, Integrationen zwischen mehreren verschiedenen Anwendungen in einem koordinierten Workflow, eine detailliertere Kontrolle über den Datenfluss oder spezifischere Funktionen, als native Integrationen bieten können. In solchen Fällen entscheiden sich Unternehmen möglicherweise für andere Integrationslösungen, wie einheitliche APIs oder iPaaS oder eingebettete iPaaS Plattformen, die eine größere Individualisierung ermöglichen und die Integration vieler Anwendungen und Systeme optimieren.
Manchmal wird der Begriff „API“ verwendet, um Drittanbieter-Integrationen von nativen, integrierten Integrationen zu unterscheiden. Das ist irreführend, da native Integrationen oft APIs (häufig REST-APIs) verwenden, um den Datenaustausch zu erleichtern. Native Integration ist einfach ein Ansatz zum Aufbau von Integrationen.
Der Unterschied liegt nicht in der API-Integration oder Nicht-API-Integration; er liegt darin, ob die Integration vom Anwendungsanbieter oder von einem Drittanbieter erstellt und gewartet wird. Im Beispiel von Zoom und Google würde die native Integration von Ingenieuren von Zoom oder Google erstellt und verwaltet werden. Wenn es diese native Integration nicht gäbe, müsste ein Drittanbieter diese Integration möglicherweise entwickeln und vermarkten, um die Integration der beiden Produkte und ihrer jeweiligen Funktionen zu ermöglichen.
Native Integrationen können genutzt werden, um Zeit zu sparen, das Fehlerpotenzial zu reduzieren und Prozesse zu optimieren. Jede Organisation hat individuelle Integrationsbedürfnisse, aber es gibt viele gemeinsame native Integrationskonstruktionen.
Viele IT-Abteilungen und Entwicklungsteams nutzen dedizierte Issue-Management-Plattformen wie Jira oder Asana, um Anfrage-Tickets, Fortschritte und Kooperationen während des gesamten Lebenszyklus eines Problems zu verfolgen. Diese Plattformen verfügen über native Integrationen, um die Lösung von Tickets zu unterstützen: Anfragen können automatisch mit der Identität des Mitarbeiters verknüpft werden, E-Mails mit Updates senden und mit Dokumentation oder Tools für die Zusammenarbeit synchronisieren.
Chat-Anwendungen wie Slack bieten viele nahtlose Integrationen mit anderen häufig verwendeten Anwendungen und Plattformen. Ein Workspace-Administrator kann den Marketplace einer Chat-App besuchen, um verschiedene Integrationen zu installieren sowie einige grundlegende Berechtigungen und Einstellungen zu verwalten.
So können beispielsweise Projektmanagement-Tools wie Jira mit Slack integriert werden, um Nutzern Tickets zu erstellen, den Status von Tickets zu überprüfen, Benachrichtigungen in bestimmten Kanälen zu erhalten und mehr. Kalenderanwendungen wie Outlook und Google Kalender können mit Slack synchronisiert werden, um den Slack-Status eines Benutzers automatisch auf „in einer Besprechung“ zu ändern, sobald Kalendereinträge vorliegen. Video-Chat-Anwendungen können mit einem einfachen Slash-Befehl gestartet werden.
Kundenbeziehungsmanagement- oder CRM-Plattformen helfen Unternehmen, Kundendaten zu zentralisieren und zu verwalten. CRM-Tools werden verwendet, um Kundendaten, Aufzeichnungen von Kundensupport-Interaktionen, Vertriebs- und Abrechnungsinformationen, Verträge und mehr zu speichern. CRM-Plattformen verfügen oft über native Integrationen, die die Erstellung von kundenbezogenen Workflows erleichtern.
CRM-Plattformen können mit sozialen Netzwerken integriert werden und Interaktionen und Engagements erfassen, die auf potenzielle Vertriebskontakte hinweisen. E-Commerce-Plattformen können Bestell- und Kundeninformationen automatisch in CRM-Plattformen einfügen. E-Mail-Marketing-Dienste können Kundendaten in einer CRM-Plattform nutzen, um effizientere und gezieltere E-Mails zu senden. Zahlungsabwickler können Zahlungen automatisch im Verkaufsdatenfluss eines CRMs auflisten, alles in Echtzeit.
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Neben nativen APIs und APIs von Drittanbietern gibt es noch andere Integrationsmethoden. Unified API- und iPaaS-Plattformen sind beispielsweise darauf ausgelegt, Integrationen mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit zu verleihen.
Unified APIs sind einheitliche, standardisierte Schnittstellen, die verwendet werden, um auf die APIs mehrerer Drittanbieter-Anwendungen innerhalb einer bestimmten Branche (wie z. B. Buchhaltung, CRM oder Lohnabrechnung) zuzugreifen. Eine einheitliche API ermöglicht es Entwicklern, über ein Endgerät mit mehreren Diensten zu kommunizieren, anstatt sich in jeden einzelnen Dienst zu integrieren und sich mit den Unterschieden in Daten, Syntax und Authentifizierung auseinandersetzen zu müssen.
Ein Anwendungsfall für eine einheitliche API-Integration ist der Fall eines großen Unternehmens, in dem verschiedene Abteilungen aufgrund von Fusionen oder spezifischen Funktion oder Lokalisierungsbedürfnissen unterschiedliche CRM-Plattformen verwenden. Eine einheitliche API ermöglicht die Entwicklung von Integrationen zur Normalisierung, Optimierung und Konsolidierung von Daten aus verschiedenen CRM-Plattformen, um ein optimales Nutzererlebnis zu bieten.
Integration Platform as a Service (iPaaS) ist eine Cloud-basierte Plattform mit Integrationswerkzeugen und -lösungen, die zur Integration von Daten aus verschiedenen SaaS-Anwendungen, Legacy-Systemen, Datenbanken, IoT-Geräten und APIs verwendet werden, die in unterschiedlichen IT-Umgebungen gehostet werden.
iPaaS-Plattformen enthalten typischerweise cloudbasierte Bibliotheken mit vorgefertigten Konnektoren für verschiedene Anwendungen und Dienste, Low-Code- und No-Code-Entwicklungswerkzeuge für die Integrationsentwicklung sowie weitere Funktionen zur Erleichterung einer sicheren und skalierbaren Integration. iPaaS ist eine Erweiterung des Konzepts einer nativen Integration, die darauf ausgelegt ist, der Realität gerecht zu werden, dass moderne Unternehmen oft viele Anwendungen haben, die in Workflows organisiert werden müssen und Daten, die unter ihnen geteilt und synchronisiert werden müssen.
Ihre Hauptaufgabe ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Integrationskomplexität zu überwinden und die Integrationskosten in hybriden Umgebungen zu senken, indem sie kompatible Formatierungen, Orchestrierung von mehrstufigen Workflows, Automatisierung von Datenflüssen, API-Management und mehr gewährleisten. iPaaS ist außerdem speziell als hybride Integrationsumgebung konzipiert, das heißt, es verbindet Anwendungen sowohl lokal als auch in der Cloud und bietet gleichzeitig eine cloudbasierte Plattform für die Verwaltung dieser Verbindungen. Diese Fähigkeit macht iPaaS zu einer verlockenden Integrationsmethode für Organisationen mit umfangreichen Altsystemen.
Die eingebettete Integrationsplattform as a Service (EiPaaS) ist eine cloudbasierte Integrationslösung, die es Softwareanbietern ermöglicht, Integrationsfunktionen direkt in ihre Anwendungen einzubetten. Im Gegensatz zu herkömmlichen iPaaS-Lösungen, die primär von internen Teams für den internen Gebrauch genutzt werden, ist EiPaaS nach außen gerichtet. EiPaaS ist dafür konzipiert, dass Kunden von Softwareanwendungen ihre eigenen Integrationen einrichten und verwalten können, ohne jemals diese Host-Plattform zu verlassen.
EiPaaS-Tools sind in der Regel so optimiert, dass sie eine Vielzahl von Integrationen ermöglichen, ohne umfangreiches technisches Know-how zu benötigen. EiPaaS-Tools können als vorkonfigurierte Infrastruktur betrachtet werden, die einfachere Integrationen für Organisationen ermöglicht, die keine eigene iPaaS-Plattform aufbauen müssen oder wollen. SaaS-Unternehmen, die EiPaaS-Tools hosten, können Kunden auf ihrer eigenen Plattform behalten, anstatt sie an einen iPaaS-Anbieter zu schicken, und sie können oft EiPaaS-Tools für Verbraucher zu niedrigeren Kosten anbieten, als sie es mit einer separaten iPaaS-Plattform getan hätten.
Laut Zylo verwalteten Unternehmen im Jahr 2025 durchschnittlich 275 SaaS-Anwendungen. Die Integration kann eine Herausforderung sein, und große SaaS-Plattformen wie Salesforce, Shopify und Microsoft bieten Tausende von Integrationen an. Solche Integrationen können mehrere Vorteile bieten, darunter:
Unternehmen können Integrationen mit einfacher Konfiguration aktivieren, anstatt benutzerdefinierte Konnektoren zu erstellen und zu pflegen, sodass Teams innerhalb von Stunden oder Tagen statt Wochen mit der Nutzung verbundener Workflows beginnen können.
Native Integrationen reduzieren die Arbeits- und Entwicklungskosten für das Kundenunternehmen. Die Einrichtung ist in der Regel einfach, und interne Teams haben in der Regel nur wenige Anforderungen zu verwalten.
Viele native Integrationen sind kostenlos – sie sind einfach als Funktionen enthalten. Andere Anbieter verlangen möglicherweise ein Premium-Abonnement oder erheben Gebühren pro Nutzer, sind aber oft günstiger als der Aufbau einer eigenen Integration oder der Kauf einer separaten Integrationsplattform.
Der Anbieter, nicht das Unternehmen oder der Endbenutzer, trägt die Verantwortung für die Wartung, Aktualisierung und Überwachung einer nativen Integration. Das bedeutet, dass sich der Kunde angesichts von Updates und anderen Änderungen keine Gedanken über Leistung und Funktionalität machen muss.
Native Integrationen können eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit bieten als viele Optionen von Drittanbietern. Da sowohl die App als auch die Integration vom selben Anbieter entworfen und gewartet werden, profitieren die Benutzer in der Regel von einem stabileren Verhalten, sinnvollen Standardeinstellungen für Erneut versuchen/Drosselung und weniger inkompatiblen Änderungen.
Native Integrationen können sicherer sein als Integrationen von Drittanbietern. Ein Grund dafür ist das Fehlen eines Zwischenhändlers. Unternehmen, die eine native Integration zwischen ihren Diensten oder zwischen ihrem Dienst und einer anderen Anwendung herstellen, verwenden häufig ihre eigenen APIs und Sicherheitsmechanismen, die speziell für die Zusammenarbeit mit ihren Systemen und Anforderungen entwickelt wurden.
So fügt Microsoft beispielsweise Sicherheitsebenen auf die Standardfunktionen OAuth und OpenID Connect hinzu, um die Sicherheit seiner Azure-Umgebungen zu stärken.1
Neben nativen Integrationen, die häufig genutzt werden, kommen auch Integrationen von Drittanbietern zum Einsatz. Es gibt Gründe, warum Unternehmen von integrierten Integrationen abweichen könnten, darunter:
Bei nativen Integrationen müssen Kunden in der Regel die Angebote des Anbieters akzeptieren. Benutzer mit spezifischeren Anforderungen stellen möglicherweise fest, dass ihre Anwendungsfall nicht abgedeckt sind.
Eine native Integration erlaubt beispielsweise keine benutzerdefinierten Datenfelder oder die Möglichkeit, über einfache Einstellungen hinaus komplexe Logik einzufügen. Das kann es erschweren, nuancierte Workflows wie mehrstufige Prozesse zu unterstützen.
Auch die Skalierbarkeit kann ein Problem darstellen; kundenspezifische Integrationen haben nicht das Problem der Kosten pro Benutzer, daher sind native Integrationen zwar zunächst günstiger, könnten aber langfristig teurer sein.
Bei großen Datenmengen können native Integrationen mit Durchsatzbegrenzungen, Timeouts oder API-Ratenbeschränkungen zu kämpfen haben, die der Anbieter nicht auf den Maßstab des Unternehmens abgestimmt hat. Native Konnektoren decken in der Regel nur einen Teil der gängigen Apps und Anwendungsfälle ab. Mit zunehmendem Wachstum des Tech-Stacks können Lücken entstehen, die im Unternehmen zu teilweiser Konnektivität oder Datensilos führen.
Clients haben kaum bis gar keine Kontrolle über Makroänderungen in nativen Integrationen. Wenn eine Kundenorganisation ihre Arbeitsabläufe auf nativen Integrationen aufbaut, können Änderungen der Integrationsfähigkeit oder -verfügbarkeit den Betrieb stören. Integrationen können eingestellt werden, oder Protokolle können sich so ändern, dass die Kompatibilität mit den Workflows und Systemen der Kunden nicht mehr gegeben ist.
Erfahren Sie, was eine für das KI-Zeitalter neu konzipierte iPaaS leisten kann. Mit einer einheitlichen, hybriden Lösung für alle Integrationszenarien und agentischer KI zur Steigerung der Produktivität bereitet IBM den Weg der Integration.
Die iPaaS-Landschaft befindet sich im Wandel. Informieren Sie sich über die neuesten Markttrends in The Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025
Erfahren Sie, wie Bonfiglioli eine einzige Plattform bereitstellte, um jede Integrationsherausforderung zu meistern. „Sie erfüllt die geschäftlichen Anforderungen an eine Low-Code-Automatisierung und stellt gleichzeitig sicher, dass die IT-Abteilung volle Transparenz und Kontrolle hat – ganz gleich, wo sich unsere Daten befinden oder wohin sie sollen. “ Fabio Zoboli, Integration Architect, Bonfiglioli
Entdecken Sie, wie webMethods Hybrid Integration KI, APIs, Apps und Daten vereint – mit einer selbstgeführten, praxisorientierten Tour durch drei wichtige iPaaS-Anwendungsfälle.
Bewältigen Sie die Komplexität der iPaaS-Bereitstellung mit dem Expertenleitfaden von IBM. Gehen Sie die Herausforderungen der Integration an und befähigen Sie Ihr Team mit umsetzbaren Strategien.
Erfahren Sie aus der TEI-Studie von Forrester, wie die Bereitstellung von IBM webMethods einen messbaren ROI für Ihr Unternehmen liefern kann.
Ermöglichen Sie eine dynamische, skalierbare Integration, die sich nahtlos an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpasst, unterstützt von KI und gesteuert durch APIs für intelligente Automatisierung.
Erschließen Sie Ihr Geschäftspotenzial mit IBM Integration-Lösungen, die Anwendungen und Systeme für den schnellen und sicheren Zugriff auf wichtige Daten verbinden.
Nutzen Sie das volle Potenzial der Hybrid Cloud im Zeitalter der agentischen KI.