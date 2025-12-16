Was ist native Integration?

Native Integrationen werden typischerweise von den Ingenieuren eines Softwareanbieters entwickelt und gepflegt und verwenden häufig Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), um Plattformen zu verbinden. Der Begriff „nativ“ bezieht sich in seiner technisch korrektesten Verwendung auf Integrationen zwischen Anwendungen, die von derselben Organisation entwickelt wurden, wie beispielsweise eine Integration zwischen Google Meet und Google Kalender. In der Praxis wird der Begriff „native Integration“ häufig auch für Integrationen verwendet, die von einer der an einer Integration beteiligten Plattformen bereitgestellt werden.

Viele Plattformen, einschließlich der von Salesforce, Google, Microsoft und Shopify angebotenen, bieten ihre eigenen Marktplätze mit vielen optimierten Integrationen, die umgangssprachlich „nativ“ genannt werden. Eine Integration zwischen Zoom und Google Calendar bietet ein native-ähnliches Nutzererlebnis: Die Integration findet sich im Workspace Marketplace von Google und unterliegt einem Überprüfungsprozess von Google, der die Nutzung von Nutzerdaten, irreführenden oder anstößigen Inhalten, Betrügereien und anderen potenziell anstößigen Elementen reguliert.

Native Integrationen dieser Art sind so konzipiert, dass sie so nahtlos wie möglich innerhalb der Standardschnittstelle einer Anwendung verfügbar sind. Sie sind gewissermaßen Out-of-the-Box-Lösungen zur Verbindung zweier Anwendungen.

Wenn möglich, bevorzugen Unternehmen oft native Integrationen gegenüber kundenspezifischen oder Drittanbieterintegrationen, da native Integrationen oft weniger Reibungsverluste verursachen als Drittanbieterlösungen und Unternehmen den erhöhten Zeit-, Geld- und Arbeitsaufwand ersparen, der mit der Erstellung und Wartung kundenspezifischer Integrationen verbunden ist.

Native Integrationen sind so konzipiert, dass sie den meisten Benutzern die am häufigsten verwendeten Funktionen bieten. Unweigerlich reichen sie für manche Anwendungsfälle nicht aus. Beispielsweise könnten nicht unterstützte Altlast-Software oder kleine, individuell entwickelte Anwendungen zu speziell sein, um eine native Integration auf einem Marktplatz zu erhalten.

Native Integrationen bieten möglicherweise auch nicht genügend Kontrolle für bestimmte Anwendungsfall. Unternehmen benötigen möglicherweise komplexere „Wenn/Dann“-Interaktionen, Integrationen zwischen mehreren verschiedenen Anwendungen in einem koordinierten Workflow, eine detailliertere Kontrolle über den Datenfluss oder spezifischere Funktionen, als native Integrationen bieten können. In solchen Fällen entscheiden sich Unternehmen möglicherweise für andere Integrationslösungen, wie einheitliche APIs oder iPaaS oder eingebettete iPaaS Plattformen, die eine größere Individualisierung ermöglichen und die Integration vieler Anwendungen und Systeme optimieren.