In jüngster Zeit haben wir globale wirtschaftliche Unsicherheiten erlebt, von der „Too Big To Fail“ -Krise 2008 bis hin zu unseren aktuellen hohen Zinssätzen nach der Pandemie, die zu einem Überrisiko und zur Insolvenz bestimmter großer Einlegerbanken geführt haben.

Auch wenn Bankenpleiten oft auf schlechte Managemententscheidungen und -strategien zurückzuführen sind, gibt es gute Gründe, verzögerten Modernisierungsinitiativen und -strategien eine gewisse Mitschuld zuzuschreiben. Hätten die Führungskräfte nicht bessere Analysen durchführen können, um Risiken in den Daten zu erkennen? Warum ist es ihnen nicht gelungen, eine neue mobile App zu starten? Wurden die Systeme gehackt und die Kunden ausgesperrt?

Allen ist bewusst, dass die Verzögerung der Modernisierung von Mainframe-Anwendungen Opportunitätskosten mit sich bringt, aber es herrscht die Überzeugung, dass es riskant sei, Systeme zu ändern, die derzeit den Betrieb unterstützen.

Gemeinschafts- und regionalen Banken fehlen möglicherweise die technischen Ressourcen, während größere Institutionen eine überwältigende Menge an technischen Schulden, starke Probleme mit der Datenbewegung oder Schwierigkeiten mit dem Business Case haben.

Große wie kleine Banken sind wahrscheinlich alle schon einmal bei einer oder mehreren Modernisierungs- oder Migrationsinitiativen gescheitert. Als die Bemühungen eingestellt wurden, hatten die IT-Leiter dieser Unternehmen das Gefühl, dass sie mehr abgebissen haben, als sie kauen konnten.

Die Transformation der Modernisierung sollte weder ein umfassendes Umschreiben des Mainframe-Codes noch eine mühsame und teure Lift-and-Shift -Übung erfordern. Stattdessen sollten Teams das modernisieren, was für die wichtigsten Prioritäten des Unternehmens sinnvoll ist.

Hier sind einige großartige Anwendungsfällen von Banken, die über die bloße Wiederaufnahme von Modernisierungsinitiativen hinausgingen, um den Wert ihrer Mainframe im Kontext hochgradig verteilter Softwarearchitekturen und der heutigen hohen Customer Experience deutlich zu steigern.