Modernisierung von Mainframe-Anwendungen über das Bankwesen hinaus

Es gibt keinen Grund, warum DevOps-Praktiken nur auf verteilte Anwendungen und die Cloud beschränkt sein sollten. Die transformative Geschichte von State Farm, einem der weltweit größten Investmentversicherer, bietet ein hervorragendes Beispiel für Agilität. In einer ausgereiften Branche besteht für Versicherer immer noch eine Menge Ungewissheit in der Zukunft. Jeden Tag erscheinen neue Startups, die Nachfrage der Kunden nach Funktionen wie Online-Preisangeboten und mobilen Apps für die Bearbeitung von Schadensfällen steigern. Das Entwicklungsteam von State Farm befand sich mitten in einer eigenen DevOps-Transformation, nachdem es eine Kombination aus eigenen Automatisierungs- und Testtools mit Jenkins CI/CD und Git für die Bereitstellung und den Einsatz neuer Apps etabliert hatte. Diese nutzen Daten von leistungsstarken IBM Z-Mainframe-Servern, von denen einige seit über 50 Jahren ununterbrochen in Betrieb sind. Als Änderungen an kundenorientierten Apps und API-fähigen Diensten immer schneller eingeführt wurden, wurde ein Engpass deutlich. Die Backend-Dienste konnten nicht flexibel genug angepasst werden, um mit der Entwicklung Schritt zu halten, und außerdem fehlte es an erfahrenen Mainframe-Entwicklern, die die Änderungen vornehmen konnten. Mit der Entwicklungs- und Debugging-Umgebung von IBM® Developer für z/OS, die direkt mit Git für Versionskontrolle und Check-ins integriert ist, konnten auch neuere Mitglieder des Entwicklungsteams Vorteile nutzen und Mainframe-Anwendungen auf IBM Z mit einem intuitiven, vertrauten Arbeitsablauf aktualisieren. „Unsere IBM Z-Systeme bieten eine robuste, sichere und zuverlässige Grundlage für Wachstum. Wir wollten Z-Entwickler dabei unterstützen, mehr Effizienz und Geschwindigkeit zu erreichen, aber auch neuen Mitarbeitern helfen, sich auf der Plattform wohlzufühlen, damit wir alle plattformübergreifend zusammenarbeiten können, um schnelle Innovationen zu liefern“, sagte Krupal Swami, Technology and Architecture Director bei State Farm.