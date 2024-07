Aufbauend auf dem Erfolg bei der Implementierung von DevOps für verteilte Plattformen erkannte State Farm, dass viele der gleichen Verbesserungen auch auf seine IBM z/OS-Systeme angewendet werden konnten. „Wir erkannten die Reife unserer Mainframe-Prozesse und die Lehren, die wir aus unseren verteilten Systemen gezogen hatten. Aufgrund dessen hatten wir das Gefühl, über eine solide Grundlage für die Implementierung von DevOps und echte Verbesserungen zu verfügen“, sagt Moncelle.

Um die Entwicklungszyklen über alle Unternehmenssysteme hinweg zu standardisieren, verwendet State Farm eine Mischung aus selbstentwickelten und proprietären sowie auf Open Source basierenden Tools, um ein modernes integriertes DevOps-System für die Wartung bestehender Kernanwendungen und die Entwicklung neuer Funktionen bereitzustellen. Durch den Einsatz beliebter Open-Source-Tools wie Git und Jenkins war State Farm in der Lage, das breite Wissen, sowohl innerhalb von State Farm als auch in der Branche, über diese Tools für sich zu nutzen.

Das Unternehmen setzt außerdem moderne integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) ein, darunter IBM® Developer for z/OS, die eine nahtlosere, integrierte Erfahrung für Entwickler bieten. „Die Tatsache, dass IBM Developer for z/OS nahtlos in Git integriert ist, erleichtert den Entwicklern den Umstieg“, sagt Moncelle. „Wir sind unabhängig von Entwicklungstools und zwingen Entwickler nicht zur Verwendung einer einzigen Lösung. IBM Developer for z/OS ist eine großartige Lösung, wobei wir parallel dazu auch weiterhin andere Tools verwenden. Für uns ist das einfach Teil der offenen DevOps-Mentalität: Wir können Tools austauschen, ohne das gesamte Framework ändern zu müssen.

IBM Developer for z/OS enthält einen integrierten Debugger, mit dem Entwickler ihren Code sofort im Kontext überprüfen und verfeinern können.

Moncelle sagt: „Sobald der Code die Hände der Entwickler verlässt, können wir Sicherheitstipps geben und ihnen schnelles Feedback zu möglichen Problemen zukommen lassen. Selbst Leute, die anfangs skeptisch waren, unterstützen die Änderung sehr, was sich wiederum in kürzeren Entwicklungszyklen bemerkbar macht.“

Er fügt hinzu: „Generell werden viele Aufgaben, die früher manuell und von menschlichem Einsatz abhängig waren, jetzt automatisiert. Das spart Zeit und Mühe für die Entwickler, die sich dann mehr auf Innovationen konzentrieren können. Und so entsteht ein positiver Kreislauf der kontinuierlichen Verbesserung.“