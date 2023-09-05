Open-Source-Software und DevOps teilen eine gemeinsame Philosophie und technische Grundlagen. Das eine zu verstehen ist wichtig, um das andere zu verstehen.

DevOps ist eine Denkweise, eine Kultur und eine Reihe technischer Praktiken, die eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg fördern. Die toolbasierte Automatisierung ist ein wichtiger Wegbereiter, aber DevOps ist eher eine Veränderung der menschlichen Wahrnehmung und des menschlichen Verhaltens als eine technologische Anstrengung.

Das DevOps-Team in vielen Unternehmen arbeitet mit den Entwicklern und dem Betriebspersonal zusammen, um die verschiedenen Automatisierungstechnologien zusammenzustellen und zu verwalten, die die Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) -Teile des Lebenszyklus unterstützen – was wir als DevOps-Toolchain bezeichnen.

GitOps ist auch ein wichtiger Ermöglicher von CI/CD und damit auch DevOps. GitOps ist ein cloudnativ Modell für Operationen, das modellgetriebene, konfigurationsbasierte Bereitstellungen auf unveränderliche Infrastrukturen berücksichtigt, die dynamische Produktionsumgebungen im großen Maßstab unterstützen.

GitOps hat seinen Namen von Git, dem äußerst beliebten Open-Source-Code-Management-Tool. Die Einführung von Standardwerkzeugen und -prozessen wie Git und GitOps kann die Entwicklungspraktiken eines Unternehmens stärken und so zu einer effektiveren Erreichung der Geschäftsziele beitragen.

Teams zu befähigen, eine auf Git basierende Standard-Pipeline zu verwenden, um die Entwicklung und Bereitstellung einer Anwendung zu Orchestrate, steigert die Produktivität.

Da Mainframe-Entwickler im selben Team wie alle anderen sein sollten, sollten sie eine aktive Rolle im Entwicklungslebenszyklus spielen. Als Ergebnis schafft die optimale Architektur für die Einbindung des Mainframes ein Gleichgewicht zwischen den Aktivitäten auf dem Mainframe und seiner Integration in die breitere DevOps-Toolchain.

Eine solche Architektur umfasst viele Open-Source-Elemente. Eine Quelle solcher Software ist das Open Mainframe Project (OMP), das von der Linux Foundation gehostet und von IBM, Broadcom, Rocket Software und anderen gefördert wird.

Das Flaggschiffprojekt des OMP ist Zowe. Ziel von Zowe ist es, Mainframe-Entwickler mit allen Werkzeugen auszustatten, die sie benötigen, um erstklassige DevOps-Teilnehmer zu sein – sowohl während des Entwicklungsprozesses, in dem Continuous Integration (CI) Anwendung findet, als auch bei der Bereitstellung von Software in der Produktion mittels Continuous Deployment (CD) .

Das OMP basierte Zowe auf IBM z/OS, dem Betriebssystem von IBM für seine Mainframes. Zowe ist ein Framework, das eine Reihe von Anwendungen, APIs und Funktionen umfasst, um zukünftige Entwicklungen zu unterstützen.

Zowe bietet Entwicklern moderne Schnittstellen für die Interaktion mit z/OS, die es ihnen ermöglichen, mit dem Mainframe wie in modernen Cloud-Umgebungen zu arbeiten. Drittanbieter sind ebenfalls herzlich eingeladen, Plug-ins und Erweiterungen zu erstellen, um Zowe-Funktionen in kommerzielle Entwicklungswerkzeuge zu integrieren. IBM setzt sich auch für das Open-Source-basierte Wazi ein. Wazi ist eine Toolfamilie zur Bereitstellung eines cloudnativen DX für z/OS sowie zur cloudnativen Entwicklung und Tests für z/OS in der IBM Cloud. Mit Wazi können Entwickler schnell ein z/OS-Entwicklungs- und Testsystem aufbauen oder ihr eigenes individuelles Image aus lokalen Mainframe-LPARs (logische Partitionen) erstellen.