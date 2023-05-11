Dies ist der zweite Teil einer fünfteiligen Reihe zum Thema Mainframe-Modernisierung.

Wenn Sie den Ausdruck „Modernisieren Sie Ihre Mainframe-Anwendungen mit der Cloud“ hören, denken Sie wahrscheinlich als Erstes an Migration. Nicht so schnell. Wenn man die falschen Vorstellungen beiseite lässt, ist die Migration vom Mainframe selten der beste Ansatz. Die heutigen Mainframes sind außerordentlich schnell, bemerkenswert skalierbar und so zuverlässig, dass viele der derzeit in Betrieb befindlichen Mainframes seit Jahrzehnten ohne jegliche Ausfallzeiten funktionieren. Das ist richtig. Nicht fünf Neunen. Nicht sechs Neunen. Alle Neunen – wir sprechen von 100 % Verfügbarkeit. Es ist nicht überraschend, dass zwei Drittel der Fortune-100-Unternehmen bei ihren geschäftskritischen Transaktionen auf ihre Großrechner vertrauen. Banken, Fluggesellschaften, Versicherungen, Einzelhändler – die Liste ist lang. Die Weltwirtschaft ist in jeder Minute eines jeden Tages auf Großrechner angewiesen. Allerdings (und Sie haben sich das „Allerdings“ schon gedacht) befinden sich genau diese Unternehmen mitten in einer digitalen Transformation. Neue wirtschaftliche und kundenbezogene Herausforderungen zwingen sie dazu, innovativ zu sein und zu überdenken, wie sie Technologie einsetzen, um ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Solche Transformationen umfassen unweigerlich die Cloud, und wenn dies der Fall ist, kommt bald auch die Modernisierung des Mainframes zur Sprache. Obwohl AWS, Microsoft Azure und andere große Cloud-Anbieter es begrüßen würden, wenn alle Unternehmens-Workloads auf ihren Clouds ausgeführt würden, sind sie sich bewusst, dass die meisten Mainframe-Kunden von einer Mainframe-/Cloud-Kooperationsstrategie besser bedient wären. IBM – der einzige verbliebene Mainframe-Anbieter und selbst ein Cloud-Anbieter – setzt sich ebenfalls dafür ein, Mainframes und Clouds zusammenzuführen, um den modernen digitalen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, die seit vielen Jahren auf die Mainframe-Plattform angewiesen sind. Sind Sie immer noch der Meinung, dass die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen zwangsläufig eine Migration bedeutet? Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Mainframe/Cloud-Kollaborationsszenarien, um zu sehen, wie man am besten Mehrwert schafft, Kosten spart und vor allem die kundenorientierten Ziele der digitalen Transformation erreicht.