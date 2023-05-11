Dies ist der zweite Teil einer fünfteiligen Reihe zum Thema Mainframe-Modernisierung.
Wenn Sie den Ausdruck „Modernisieren Sie Ihre Mainframe-Anwendungen mit der Cloud“ hören, denken Sie wahrscheinlich als Erstes an Migration. Nicht so schnell. Wenn man die falschen Vorstellungen beiseite lässt, ist die Migration vom Mainframe selten der beste Ansatz. Die heutigen Mainframes sind außerordentlich schnell, bemerkenswert skalierbar und so zuverlässig, dass viele der derzeit in Betrieb befindlichen Mainframes seit Jahrzehnten ohne jegliche Ausfallzeiten funktionieren. Das ist richtig. Nicht fünf Neunen. Nicht sechs Neunen. Alle Neunen – wir sprechen von 100 % Verfügbarkeit. Es ist nicht überraschend, dass zwei Drittel der Fortune-100-Unternehmen bei ihren geschäftskritischen Transaktionen auf ihre Großrechner vertrauen. Banken, Fluggesellschaften, Versicherungen, Einzelhändler – die Liste ist lang. Die Weltwirtschaft ist in jeder Minute eines jeden Tages auf Großrechner angewiesen. Allerdings (und Sie haben sich das „Allerdings“ schon gedacht) befinden sich genau diese Unternehmen mitten in einer digitalen Transformation. Neue wirtschaftliche und kundenbezogene Herausforderungen zwingen sie dazu, innovativ zu sein und zu überdenken, wie sie Technologie einsetzen, um ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Solche Transformationen umfassen unweigerlich die Cloud, und wenn dies der Fall ist, kommt bald auch die Modernisierung des Mainframes zur Sprache. Obwohl AWS, Microsoft Azure und andere große Cloud-Anbieter es begrüßen würden, wenn alle Unternehmens-Workloads auf ihren Clouds ausgeführt würden, sind sie sich bewusst, dass die meisten Mainframe-Kunden von einer Mainframe-/Cloud-Kooperationsstrategie besser bedient wären. IBM – der einzige verbliebene Mainframe-Anbieter und selbst ein Cloud-Anbieter – setzt sich ebenfalls dafür ein, Mainframes und Clouds zusammenzuführen, um den modernen digitalen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, die seit vielen Jahren auf die Mainframe-Plattform angewiesen sind. Sind Sie immer noch der Meinung, dass die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen zwangsläufig eine Migration bedeutet? Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Mainframe/Cloud-Kollaborationsszenarien, um zu sehen, wie man am besten Mehrwert schafft, Kosten spart und vor allem die kundenorientierten Ziele der digitalen Transformation erreicht.
Für einige Unternehmen mit Mainframes hat die Modernisierung möglicherweise keine Priorität. Getreu dem Motto „Was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren“ werden einige Mainframe-Anwendungen weiterhin genutzt und bieten heute denselben Nutzen wie zu Beginn. Solche Apps in Ruhe zu lassen, mag die beste Geschäftsentscheidung sein, kann aber auch die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, Innovationen zu entwickeln, um den sich ändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile einer Änderung gegen die Beibehaltung des Status Quo abzuwägen. In anderen Situationen beinhalten Initiativen zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen die Aktualisierung oder den Austausch älterer Anwendungen auf dem Mainframe durch neue oder überarbeitete Mainframe-Anwendungen. Höchstwahrscheinlich erfordert die Modernisierung von Mainframes jedoch eine Kombination aus Mainframe- und cloudbasierten Funktionen. Das Refactoring von Mainframe-Anwendungen für die Ausführung in der Cloud wird manchmal als Modernisierungsstrategie betrachtet. Konvertieren Sie COBOL zum Beispiel in Java, entweder um es unverändert in der Cloud auszuführen oder als Teil einer Initiative zur cloudnativen Neuarchitektur. Die Senkung der MIPS-Kosten auf Großrechnern ist oft ein geschäftlicher Anreiz, einige oder alle Anwendungen in die Cloud zu verlagern. „Kunden wollen mit weniger Aufwand mehr erreichen“, erklärt Steven Steuart, AWS WW GTM Mainframe. „Unsere Kunden können mit oder zu AWS transformieren (zum Beispiel, um den MIPS-Verbrauch zu reduzieren), auf Mainframe verarbeiten und auf AWS konsumieren.“
Unternehmen nutzen Mainframes sowohl zur Ausführung von Anwendungen als auch zur Speicherung von Daten. Die Überlegungen zur Modernisierung sind für jeden Zweck oft unterschiedlich. Die Frage zwischen Mainframe und Cloud als die Frage zu betrachten, welches Tool für welche Aufgabe geeignet ist, ist von zentraler Bedeutung für kosteneffektive Modernisierungsentscheidungen. Die Kernverarbeitung von Transaktionen auf dem Mainframe zu belassen, ist beispielsweise eine einfache Entscheidung mit geringem Risiko, während die Ausführung von Workloads wie Analysen und Kundenerlebnis-Anwendungen in der Cloud die Kosten senkt und die volle Leistungsfähigkeit cloudbasierter Services ausschöpft. Tatsächlich geht es in vielen Fällen weniger darum, wo Anwendungen laufen, sondern vielmehr um die Daten. Die Unterstützung mobiler Apps mit Mainframe-Daten kann beispielsweise aufgrund von Mainframe-Verarbeitungskosten, Datentransportkosten und Netzwerklatenzproblemen sowohl teuer als auch langsam sein. Die selektive Replikation von Mainframe-Daten in die Cloud, um den schreibgeschützten Zugriff zu unterstützen, kann solche Probleme lösen, ist aber nur dann sinnvoll, wenn der Echtzeitzugriff auf die Daten weniger wichtig ist. Inferenzen in Echtzeit, die dem Ort, an dem sich die Daten befinden, am nächsten kommen, ist ein Wettbewerbsvorteil, den der moderne IBM z16-Mainframe bietet. In anderen Situationen besteht das Ziel darin, den Zugriff auf Mainframe-Daten auf cloudbasierte Anwendungen und Services auszudehnen. Unternehmen sind somit in der Lage, den Wert der Daten auf dem Mainframe in ihrer gesamten Geschäftswelt zu nutzen.
Da die Babyboomer-Generation der Mainframe-Entwickler in den Ruhestand geht, müssen Mainframe-basierte Unternehmen neue Arbeitskräfte gewinnen. Solche Profis möchten jedoch nicht vor Greenscreen-Terminals sitzen. Sie wollen mit modernen Entwicklungstools in einer modernen, cloudbasierten Umgebung arbeiten. Geben Sie IBM Wazi Developer for Workspaces ein. Wazi ist eine Entwicklungsumgebung mit einer browserbasierten IDE, die Entwickler und Tester nutzen können, um Mainframe-Anwendungen von überall aus zu bauen, zu testen und auszuführen. AWS beispielsweise setzt voll auf Wazi. „Wazi von IBM ist ab heute auf dem AWS Marktplatz als Teil des Z and Cloud Modernization Stack-Angebots von IBM verfügbar“, betont Steuart von AWS. Wazi adressiert das Problem der generationalen Mainframe-Fähigkeiten, indem es Entwicklern, die mit z/OS-Mainframe-Apps in der Cloud arbeiten, eine moderne Erfahrung bietet. Darüber hinaus hat IBM IBM Wazi as a Service auf der IBM Cloud eingeführt und z/OS-Entwicklung sowie Test as-a-Service erstmals in die Cloud gebracht. „Entwickler haben nun einfachen Zugang zu modernen Entwicklungstools und innovativen Cloud-Diensten“, erklärte Andy Bradfield, Vice President von IBM Z Hybrid Cloud. „Mit Hybrid Clouds können sie ihre Anwendungen dort belassen, wo sie benötigt werden – in der Cloud, vor Ort und an der Edge.“
Neben IBM und den großen Cloud-Anbietern gibt es ein ganzes Ökosystem aus jungen und etablierten Anbietern, die Tools und Plattformen bereitstellen, mit denen Unternehmen ihre Mainframe-Anwendungen durch die Zusammenarbeit mit der Cloud modernisieren können. Einige Anbieter konzentrieren sich auf DevOps-Tools. Andere auf die Mainframe-to-Cloud-Integration. DataOps und andere moderne Datenwerkzeuge sind auch von vielen ISVs erhältlich. Infolgedessen nimmt die Anzahl der Mainframe-basierten Unternehmen, die eine Migration von dieser bewährten Plattform anstreben, tatsächlich ab, da sich zunehmend zeigt, dass Mainframes ein integraler und unverzichtbarer Bestandteil der modernen cloudbasierten Welt sind. Um mehr zu erfahren, siehe die anderen Beiträge in dieser Serie:
Copyright © Intellyx LLC. IBM ist ein Intellyx-Kunde. Intellyx behält sich die endgültige redaktionelle Kontrolle über diesen Artikel vor. Bei der Produktion dieses Artikels wurde keine KI verwendet.
