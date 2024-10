Wir beobachten heute eine starke Nutzung von ML auf Social-Media-Plattformen:

Soziale Medien wie Facebook automatisieren Vorschläge zum Markieren von Freunden, indem sie ML-Gesichtserkennung und Bilderkennung verwenden, um ein Gesicht in ihrer Datenbank zu identifizieren. Dann schlägt es vor, dass der Social-Media-Nutzer diese Person markiert.

LinkedIn verwendet ML, um Elemente in einem Newsfeed zu filtern, Beschäftigungsempfehlungen abzugeben und vorzuschlagen, dass sich jemand mit anderen vernetzt.

Spotify verwendet ML-Modelle, um seine Songempfehlungen zu erstellen.

Google Translate verwendet NLP, um Wörter in mehr als 130 Sprachen zu übersetzen. In einigen Sprachen kann es Übersetzungen per Foto, Sprachausgabe im „Konversationsmodus“ und durch Live-Videobilder im Augmented-Reality-Modus bereitstellen.

Zudem kann KI bei der Strategieentwicklung, Modernisierung, Erstellung und Verwaltung bestehender Anwendungen helfen, was zu mehr Effizienz führt und Möglichkeiten für Innovationen schafft. Sonoma County, Kalifornien, konsultierte IBM, um obdachlose Bürger mit verfügbaren Ressourcen in einem integrierten System namens ACCESS Sonoma zusammenzubringen. „Da IBM diese offene Architektur entworfen hat, die quasi hochgenommen und an anderer Stelle implementiert werden konnte, haben wir in vier Monaten 91.000 Bürger importiert und diese Datensätze mit vier Schlüsselsystemen verbunden“, sagte Carolyn Staats, Director of Innovation, Sonoma County Central IT. Das ist eine erstaunliche zeitliche Leistung.“ Sie vermittelten 35 % der Obdachlosen eine Unterkunft, was viermal höher ist als die nationale Quote. Innerhalb von zwei Jahren konnte der Landkreis die Zahl der Obdachlosen um neun Prozent senken.