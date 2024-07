Die Mission der Organisation ist es, finanzielle Sicherheit für einkommensschwache Gemeinschaften durch von Menschen betriebene Technologie zu schaffen. Change Machine verwendet für seine Arbeit eine Software-as-a-Service-Plattform (SaaS), die die Art und Weise, wie Menschen ihre finanziellen Ziele erreichen, verändern kann. Die Plattform wird von Finanzcoaches in sozialen Einrichtungen und öffentlichen Behörden genutzt und bietet ein Tool zur sozialen Zusammenarbeit für Praktiker, ein Bildungsportal zu verschiedenen Themen des Finanzcoachings und eine App für das Fallmanagement auf der Salesforce AppExchange, die die Coaches bei der Beratung ihrer Kunden unterstützt.

Die Plattform umfasst eine Reihe von Fintech-Produkten und -Services, die von Change Machine als inklusiv, sicher und effektiv geprüft wurden. Die Plattform wird von Menschen betrieben, d. h. sie spiegelt die Erkenntnisse und Erfahrungen von Finanzcoaches und Kunden wider. Sie enthält eine Funktion, die KI-Analysen von Kundendaten nutzt, um relevante Fintech-Produkte zu empfehlen.

Das war allerdings nicht immer so. Anfang 2020 entwickelte Change Machine eine Reihe von Standards zur Bewertung von Fintech-Produkten im Hinblick auf Erschwinglichkeit, Inklusivität und Sicherheit sowie darauf, wie jedes Produkt zur finanziellen Sicherheit beiträgt. Die erste Iteration der Empfehlungsengine mit dem Namen „Marketplace Relief“ wurde gestartet, um die finanzielle Unsicherheit inmitten der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Rezession infolge der Covid-Pandemie zu verringern. Es wurden Kriterien erstellt, um relevante, geprüfte Produkte und Services herauszufiltern, die den Bedürfnissen der Kunden entsprachen. Wenn es zum Beispiel darum ging, das Sparen zu fördern und die Kreditwürdigkeit zu verbessern, empfahl die Empfehlungsmaschine Spar- und Kreditprodukte sowie entsprechende Dienstleistungen.

Obwohl das System gut funktionierte, hatte die Lösung ihre Grenzen. „Unsere ursprüngliche Empfehlungsengine wurde von einer kleinen Gruppe von Coaches aus bestimmten Orten und zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt“, sagt David Bautista, Director of Product Development bei Change Machine. „Wir wollten, dass die Empfehlungsengine in der Lage ist, sich selbst zu aktualisieren, um ihr Wissen und die Produkte, die sie empfehlen kann, zu erweitern.“

Die Empfehlungsregeln warfen ein weiteres Problem auf. „Die Coaches ermittelten Regeln auf der Grundlage ihres Fachwissens und ihrer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Kunden, aber wir wussten nicht, wie wir auch die in unseren Systemen gespeicherten Kundendaten nutzen konnten, z. B. welche Services die Kunden am häufigsten in Anspruch genommen haben und welche zusätzlichen Schwellenwerte auf der Grundlage gängiger finanzieller Situationen erforderlich sind", sagt Robert Zarate-Morales, Assistant Director of Product Development. „Die Nutzung dieser Daten könnte uns einen besseren Einblick in die Bedürfnisse unserer Kunden geben.“

Die Empfehlungsengine berücksichtigte auch nicht, ob Kunden die empfohlenen Produkte und Services akzeptierten oder ablehnten, was ein Hinweis darauf ist, wie die Lösung angenommen wird.