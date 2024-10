In den 1970er Jahren entstand das Konzept des sozial verantwortlichen Investierens (Socially Responsible Investing, SRI), das Anlegern die Möglichkeit bietet, ihre Portfolios an ihren Werten auszurichten. Diese Bewegung gewann in den 1980er Jahren an Dynamik, als es zu Desinvestitionskampagnen gegen Unternehmen kam, die während der Apartheid in Südafrika Geschäfte tätigten. Im Laufe der Zeit entwickelte sich SRI stetig weiter und ähnelte immer mehr der heutigen Corporate Social Responsibility (CSR) und konzentrierte sich hauptsächlich auf soziale Themen wie Menschenrechte und Ethik in der Lieferkette.

Allerdings fanden ESG-Überlegungen erst in den 1990er Jahren Eingang in die gängigen Anlagestrategien. Im Jahr 1995 führte die Stiftung des U.S. Social Investment Forum (SIF) eine Bestandsaufnahme aller nachhaltigen Investitionen in Nordamerika durch. Die Gesamtsumme von 639 Milliarden US-Dollar gibt Aufschluss darüber, wie Aktionäre begannen, aus Prinzip und nicht nur aus Profitgründen zu investieren.1

Langsam aber sicher erkannten institutionelle Anleger, dass Unternehmen die finanzielle Leistung und das Risikomanagement verbessern konnten, wenn sie sich auf ESG-Themen wie Treibhausgasemissionen konzentrierten. Als Reaktion darauf begannen Asset-Manager, ESG-Strategien und Metriken zu entwickeln, um die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Investitionen zu messen. Die Global Reporting Initiative (GRI) wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, Umweltprobleme anzugehen, weitete ihren Tätigkeitsbereich jedoch bald auch auf soziale und Governance-Fragen aus.

Im Jahr 1998 veröffentlichte John Elkington das Buch Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of 21st Century Business, in dem er das Konzept der Triple Bottom Line vorstellte, ein Nachhaltigkeits-Framework, das sich um die drei P dreht: People, Planet und Profit. Elkingtons Ziel war es, auf eine wachsende Zahl nichtfinanzieller Überlegungen hinzuweisen, die bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden sollten. Darüber hinaus hoffte Elkington, Unternehmen davon zu überzeugen, im besten Interesse der Menschen und des Planeten zu handeln; ein Wunsch, den auch andere Menschen auf der ganzen Welt teilten.