Verteilte Cloud vs. Hybrid Cloud vs. Multicloud vs. Edge Computing (Teil 1)

Isometrische Illustration der Datenarchitektur, Observability, Integration und Verwaltung

Erster Teil einer zweiteiligen Reihe, die diese wichtigen Cloud-Computing-Architekturen untersucht.

Neu bei der verteilten Cloud? Sehen Sie sich die virtuelle On-Demand-Veranstaltung mit Branchen und einem besonderen Gast an.

Als Technical Offering Manager bei IBM Cloud bin ich der Meinung, dass es hilfreich ist, eine gemeinsame Basis mit Kunden zu schaffen, indem man versteht, wo sie sich auf ihrer Cloud-Reise befinden. In diesem Beitrag sehen wir uns die gängigsten Cloud-Computing-Architekturen an:

  • Hybrid Cloud
  • Multicloud
  • Verteilte Cloud
 

Hybrid Cloud: Einige Anwendungen lokal halten, in der Cloud experimentieren

Meiner Meinung nach ist die Hybrid Cloud die beste Wahl, wenn Sie zu einer cloudnativen, cloudbasierten Architektur wechseln möchten, ohne Ihre bestehenden Anwendungen aufzugeben. Im Wesentlichen geht es darum, Altlast-Apps lokal zu belassen und gleichzeitig die Vorteile der Cloud zu nutzen, um mit neuen Anwendungen zu experimentieren. Ein einfacher Anwendungsfall der Hybrid Cloud besteht darin, hochwertige Assets, die lokal ausgeführt werden, mithilfe von Programmierschnittstellen (APIs) der Cloud zur Verfügung zu stellen.

Zu den Hauptvorteilen der Nutzung der Hybrid Cloud gehören die folgenden Funktionen:

  • Fähigkeit zum bedarfsgerechten Skalieren
  • Nutzung der neuesten Cloud-Technologien, wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen
  • Möglichkeit, die Cloud zu nutzen, um die Benutzererfahrung zu modernisieren und gleichzeitig veraltete Assets weiterhin vor Ort auszuführen

Multicloud: Mehr Verfügbarkeit und Flexibilität

Mit Multicloud können Sie Ihre Anwendungen auf mehrere Cloud-Umgebungen verteilen und mehr als einen Anbieter nutzen. Hier erfahren Sie, warum Multicloud Ihnen helfen kann.

Nehmen wir an, Sie sind Führungskraft in einem Lieferunternehmen und müssen aufgrund eines Anstiegs der Bestellungen skalieren. Sie möchten dieses Ziel erreichen und gleichzeitig die folgenden Aufgaben erledigen:

  • Die Hybrid Cloud für die lokale Ausführung nutzen
  • Zusätzliche Datenlasten bewältigen, indem Sie die Cloud nutzen
  • Eine Anbieterbindung bei der Entwicklung von Anwendungen vermeiden
  • Flexibel sein und mit dem sich verändernden Ökosystem Schritt halten

Mit Multicloud können Sie auf mehrere Clouds und mehrere Rechenzentren weltweit zugreifen, um all diese Aktivitäten durchzuführen. Sie gewinnen an Verfügbarkeit und können mehr Workloads erledigen als mit der Hybrid Cloud.

Betrachten Sie Multicloud als eine Untergruppe der Hybrid Cloud. Gleichzeitig können Sie eine Hybrid Cloud als eine von mehreren Cloud-Umgebungen verwenden.

Multicloud bekämpft auch die Schatten-IT, bei der bestimmte Mitarbeiter lieber in einer anderen Cloud arbeiten als die, die das Unternehmen verwendet. Die Schatten-IT führt dazu, dass ein Unternehmen mehrere Clouds einführt, ohne dass eine umfassende Anleitung von der obersten Führungsebene erfolgt. Eine Multicloud bietet Ihnen bessere Transparenz und Governance über die Schatten-IT als die Hybrid Cloud.

Verteilte Cloud: Einen zentralen Kontrollbereich für Cloud-Management und Konsistenz nutzen

Gartner hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, in dem es heißt, dass die verteilte Cloud das Problem der Hybrid Cloud behebt. Ich würde behaupten, dass die verteilte Cloud auch das behebt, was die Multicloud kaputt macht.

Nehmen wir Kubernetes als Beispiel. Alle großen Cloud-Provider unterstützen ihren eigenen verwalteten Kubernetes-Dienst, aber die zugrunde liegende Technologie ist im Wesentlichen dasselbe Open-Source-Projekt. Wenn Sie jedoch einen Kubernetes-Cluster mit mehr als einem Anbieter erstellen möchten, können Sie in den folgenden Bereichen Unterschiede feststellen:

  • Umgebungen
  • Erfahrungen
  • Rechenzentren
  • Ops-Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Wenn Sie die neueste Version in IBM Cloud verwenden, die einige Ihrer anderen Cloud-Provider nicht unterstützen, kann es zu Inkonsistenzen kommen, die Ihr Betriebsteam nur schwer bewältigen kann.

Einige Multicloud-Managementlösungen behaupten, ein einziges Kontrollfenster zu haben, um diese Herausforderung zu meistern. In Wirklichkeit können Sie mit diesen Plattformen den Betrieb Ihres Clusters kontrollieren, aber nicht die Abläufe des Cloud-Providers, bei dem Ihr Cluster läuft, vollständig verwalten. Für Aufgaben wie das Ändern von Zugriffsrollen oder Sicherheitsbeschränkungen müssen Sie zu den einzelnen Dashboards der verschiedenen Cloud-Providern navigieren.

Im Gegensatz dazu können Sie mit der verteilten Cloud weiterhin Multicloud-Umgebungen nutzen und auf Ressourcen zugreifen, unabhängig davon, wo sie sich befinden – alles innerhalb einer einzigen Steuerungsebene in einer Cloud.

Sie können die verteilte Cloud für mehrere Aufgaben verwenden, einschließlich der folgenden Aktivitäten:

  • Kubernetes-Cluster erstellen und bereitstellen
  • Überwachung der Umgebung
  • Sichere Updates in dieser Cloud durchführen

Die folgenden wichtigen Vorteile ergeben sich durch die Verwendung einer verteilten Cloud:

  • Konsistenz: Ein zentraler Standort, um Ressourcen überall zu verwalten und zu verarbeiten
  • DevOps: Die Fähigkeit, bei der Bereitstellung von Anwendungen alle Ihre Cluster gleichermaßen zu behandeln
  • Governance: Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch die einheitliche Bereitstellung einer Richtlinie in allen Umgebungen

Darüber hinaus kann die verteilte Cloud auch für andere Dienste jenseits von Kubernetes genutzt werden, beispielsweise für Red Hat OpenShift und serverlose Plattformen.

Weitere Informationen zu verteilten Clouds finden Sie inUnderstanding Distributed Cloud Architecture: The Basics.

Mehr erfahren

Im zweiten Teil dieses Blogs gehe ich darauf ein, wie verteilte Cloud mit Edge Computing funktioniert.

Autor

Sai Vennam

Technical Offering Manager

