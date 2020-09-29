Verteilte Cloud vs. Hybrid Cloud vs. Multicloud vs. Edge Computing (Teil 1)

Neu bei der verteilten Cloud? Sehen Sie sich die virtuelle On-Demand-Veranstaltung mit Branchen und einem besonderen Gast an.
Als Technical Offering Manager bei IBM Cloud bin ich der Meinung, dass es hilfreich ist, eine gemeinsame Basis mit Kunden zu schaffen, indem man versteht, wo sie sich auf ihrer Cloud-Reise befinden. In diesem Beitrag sehen wir uns die gängigsten Cloud-Computing-Architekturen an:
Meiner Meinung nach ist die Hybrid Cloud die beste Wahl, wenn Sie zu einer cloudnativen, cloudbasierten Architektur wechseln möchten, ohne Ihre bestehenden Anwendungen aufzugeben. Im Wesentlichen geht es darum, Altlast-Apps lokal zu belassen und gleichzeitig die Vorteile der Cloud zu nutzen, um mit neuen Anwendungen zu experimentieren. Ein einfacher Anwendungsfall der Hybrid Cloud besteht darin, hochwertige Assets, die lokal ausgeführt werden, mithilfe von Programmierschnittstellen (APIs) der Cloud zur Verfügung zu stellen.
Zu den Hauptvorteilen der Nutzung der Hybrid Cloud gehören die folgenden Funktionen:
Mit Multicloud können Sie Ihre Anwendungen auf mehrere Cloud-Umgebungen verteilen und mehr als einen Anbieter nutzen. Hier erfahren Sie, warum Multicloud Ihnen helfen kann.
Nehmen wir an, Sie sind Führungskraft in einem Lieferunternehmen und müssen aufgrund eines Anstiegs der Bestellungen skalieren. Sie möchten dieses Ziel erreichen und gleichzeitig die folgenden Aufgaben erledigen:
Mit Multicloud können Sie auf mehrere Clouds und mehrere Rechenzentren weltweit zugreifen, um all diese Aktivitäten durchzuführen. Sie gewinnen an Verfügbarkeit und können mehr Workloads erledigen als mit der Hybrid Cloud.
Betrachten Sie Multicloud als eine Untergruppe der Hybrid Cloud. Gleichzeitig können Sie eine Hybrid Cloud als eine von mehreren Cloud-Umgebungen verwenden.
Multicloud bekämpft auch die Schatten-IT, bei der bestimmte Mitarbeiter lieber in einer anderen Cloud arbeiten als die, die das Unternehmen verwendet. Die Schatten-IT führt dazu, dass ein Unternehmen mehrere Clouds einführt, ohne dass eine umfassende Anleitung von der obersten Führungsebene erfolgt. Eine Multicloud bietet Ihnen bessere Transparenz und Governance über die Schatten-IT als die Hybrid Cloud.
Gartner hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, in dem es heißt, dass die verteilte Cloud das Problem der Hybrid Cloud behebt. Ich würde behaupten, dass die verteilte Cloud auch das behebt, was die Multicloud kaputt macht.
Nehmen wir Kubernetes als Beispiel. Alle großen Cloud-Provider unterstützen ihren eigenen verwalteten Kubernetes-Dienst, aber die zugrunde liegende Technologie ist im Wesentlichen dasselbe Open-Source-Projekt. Wenn Sie jedoch einen Kubernetes-Cluster mit mehr als einem Anbieter erstellen möchten, können Sie in den folgenden Bereichen Unterschiede feststellen:
Wenn Sie die neueste Version in IBM Cloud verwenden, die einige Ihrer anderen Cloud-Provider nicht unterstützen, kann es zu Inkonsistenzen kommen, die Ihr Betriebsteam nur schwer bewältigen kann.
Einige Multicloud-Managementlösungen behaupten, ein einziges Kontrollfenster zu haben, um diese Herausforderung zu meistern. In Wirklichkeit können Sie mit diesen Plattformen den Betrieb Ihres Clusters kontrollieren, aber nicht die Abläufe des Cloud-Providers, bei dem Ihr Cluster läuft, vollständig verwalten. Für Aufgaben wie das Ändern von Zugriffsrollen oder Sicherheitsbeschränkungen müssen Sie zu den einzelnen Dashboards der verschiedenen Cloud-Providern navigieren.
Im Gegensatz dazu können Sie mit der verteilten Cloud weiterhin Multicloud-Umgebungen nutzen und auf Ressourcen zugreifen, unabhängig davon, wo sie sich befinden – alles innerhalb einer einzigen Steuerungsebene in einer Cloud.
Sie können die verteilte Cloud für mehrere Aufgaben verwenden, einschließlich der folgenden Aktivitäten:
Die folgenden wichtigen Vorteile ergeben sich durch die Verwendung einer verteilten Cloud:
Darüber hinaus kann die verteilte Cloud auch für andere Dienste jenseits von Kubernetes genutzt werden, beispielsweise für Red Hat OpenShift und serverlose Plattformen.
Weitere Informationen zu verteilten Clouds finden Sie inUnderstanding Distributed Cloud Architecture: The Basics.
Im zweiten Teil dieses Blogs gehe ich darauf ein, wie verteilte Cloud mit Edge Computing funktioniert.
Entdecken Sie umsetzbare Erkenntnisse, um die Modernisierung von Anwendungen zu optimieren und Hybrid-Cloud-Lösungen zur Beschleunigung von Innovation und Effizienz einzusetzen.
Entdecken Sie, wie Hybrid Cloud- und KI-Lösungen Geschäftsstrategien verändern. Lernen Sie von Branchenexperten, erkunden Sie strategische Partnerschaften und tauchen Sie ein in Fallstudien, die zeigen, wie Sie mit skalierbaren, zukunftsfähigen Technologien Innovationen vorantreiben und Abläufe optimieren können.
Schalten Sie mit IBM Cloud Consulting Services neue Funktionen frei und steigern Sie die geschäftliche Agilität. Entdecken Sie, wie Sie mit Hybrid-Cloud-Strategien und Expertenpartnerschaften gemeinsam Lösungen entwickeln, die digitale Transformation beschleunigen und die Leistung optimieren können.
Nutzen Sie die kombinierte Leistungsfähigkeit von KI und Hybrid Cloud, um Daten nahtlos zu integrieren, Innovation voranzutreiben und Ihr Unternehmen zu transformieren. Erkunden Sie Erkenntnisse von Experten, Erfolgsgeschichten und Anwendungen aus der Praxis, um Ihre digitale Transformation zu beschleunigen.
Delta Air Lines arbeitet mit IBM zusammen, um durch eine Hybrid-Cloud-Migration seine Betriebsabläufe zu transformieren und neue Customer Experiences zu schaffen.
Erste Schritte mit einer vollständig verwalteten Red Hat OpenShift-Plattform. Beschleunigen Sie Ihren Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess mit skalierbaren, sicheren Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Optimieren Sie Ihre digitale Transformation mit den Hybrid-Cloud-Lösungen von IBM, die für die Optimierung der Skalierbarkeit, Modernisierung und nahtlosen Integration in Ihre IT-Infrastruktur entwickelt wurden.
Schalten Sie mit IBM Cloud Consulting Services neue Funktionen frei und steigern Sie die geschäftliche Agilität. Entdecken Sie, wie Sie mit Hybrid-Cloud-Strategien und Expertenpartnerschaften gemeinsam Lösungen entwickeln, die digitale Transformation beschleunigen und die Leistung optimieren können.
Erschließen Sie das volle Potenzial der Hybrid Cloud mit KI-gestützten Lösungen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Cloud-Infrastruktur mit den Hybrid Cloud-Angeboten von IBM optimieren können, oder nutzen Sie die Erkenntnisse von Experten, um Ihre generative KI-Strategie zu verbessern.