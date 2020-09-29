Verteilte Cloud vs. Hybrid Cloud vs. Multicloud vs. Edge Computing (Teil 1)

Mit Multicloud können Sie Ihre Anwendungen auf mehrere Cloud-Umgebungen verteilen und mehr als einen Anbieter nutzen. Hier erfahren Sie, warum Multicloud Ihnen helfen kann.

Nehmen wir an, Sie sind Führungskraft in einem Lieferunternehmen und müssen aufgrund eines Anstiegs der Bestellungen skalieren. Sie möchten dieses Ziel erreichen und gleichzeitig die folgenden Aufgaben erledigen:

Die Hybrid Cloud für die lokale Ausführung nutzen

Zusätzliche Datenlasten bewältigen, indem Sie die Cloud nutzen

Eine Anbieterbindung bei der Entwicklung von Anwendungen vermeiden

Flexibel sein und mit dem sich verändernden Ökosystem Schritt halten

Mit Multicloud können Sie auf mehrere Clouds und mehrere Rechenzentren weltweit zugreifen, um all diese Aktivitäten durchzuführen. Sie gewinnen an Verfügbarkeit und können mehr Workloads erledigen als mit der Hybrid Cloud.

Betrachten Sie Multicloud als eine Untergruppe der Hybrid Cloud. Gleichzeitig können Sie eine Hybrid Cloud als eine von mehreren Cloud-Umgebungen verwenden.

Multicloud bekämpft auch die Schatten-IT, bei der bestimmte Mitarbeiter lieber in einer anderen Cloud arbeiten als die, die das Unternehmen verwendet. Die Schatten-IT führt dazu, dass ein Unternehmen mehrere Clouds einführt, ohne dass eine umfassende Anleitung von der obersten Führungsebene erfolgt. Eine Multicloud bietet Ihnen bessere Transparenz und Governance über die Schatten-IT als die Hybrid Cloud.