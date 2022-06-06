Digital Worker, Chatbots und Bots: Was ist der Unterschied?

Ein Chatbot ist ein automatisiertes Softwareprogramm, das künstliche Intelligenz und Verarbeitung natürlicher Sprache verwendet, um einen Chat – in der Regel über eine Website, E-Mail, SMS oder eine andere Messaging-App – zu simulieren, indem es zunächst die Fragen eines Benutzers versteht und dann die richtigen Antworten gibt. Durch die Verarbeitung und Simulation menschlicher Konversationen – entweder schriftlich oder gesprochen – liefert die dialogorientierte KI eine Erfahrung, die wie die Kommunikation zweier Personen wirken kann. Chatbots werden sowohl für interne als auch für externe Kunden verwendet.

Viele Unternehmen implementieren unten in der Ecke auf ihrer Website KI-Chatbots bestehend aus Software und Code, die fragen, wie sie Besuchern behilflich sein können.

Einfache (oder regelbasierte) Chatbots antworten auf vorgefertigte Schlüsselwörter oder Fragen, die im System programmiert sind. Advanced oder KI-Chatbots nutzen die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen. Sie verstehen die grundlegende Sprache und Kommunikation, können die verschiedenen Möglichkeiten verstehen, wie ein Kunde dieselbe Frage stellen kann, und können bei viel komplexeren Aufgaben helfen. Sie können verschiedene Arten verstehen, nach Dingen zu fragen, mit mehreren Vorschlägen antworten und ein Hin- und Her-Gespräch anbieten, das sich für einen Kunden so anfühlt, als würde er in Echtzeit mit einem menschlichen Mitarbeiter chatten.

Ziehen Sie einen Chatbot in Betracht, wenn Ihre Kunden jederzeit Fragen haben, wann immer sie online sind. Ein Chatbot bedeutet, dass Ihre Kunden nicht darauf beschränkt sind, Informationen und Antworten zu erhalten, wenn Ihr Callcenter geöffnet ist.

Eine Umfrage im Rahmen der Gartner Technology Roadmap ergab, dass Führungskräfte im Kundenservice und Support in den nächsten Jahren stark in Chatbots investieren werden. Während heute nur ein Viertel der Unternehmen Chatbots und KI vollständig bereitstellt, führen 37 % Pilotprojekte durch oder planen, bis 2023 Chatbots bereitzustellen.

Gartner wies darauf hin, dass das Wachstum von Chatbots mit dem Anstieg der Millennials am Arbeitsplatz zusammenhängt. „Da Chatbots dem Bedürfnis der Millennials nach sofortigen, digitalen Verbindungen entgegenkommen, die sie jederzeit auf dem Laufenden halten, werden Millennials wahrscheinlich einen großen Einfluss darauf haben, wie gut und wie schnell Unternehmen diese Technologie einführen.“