Es gibt zahlreiche Beispiele. Ihre weite Verbreitung ist ein Beweis für ihre Leistungsfähigkeit, und die Vielseitigkeit ihrer Einsatzmöglichkeiten hat die tägliche Arbeit in den folgenden Bereichen für immer verändert:

1. Kundenservice:

Dialogorientierte KI unterstützt Chatbots im Kundenservice an der vordersten Front der Kundeninteraktion, wodurch erhebliche Kosteneinsparungen erzielt und die Kundenbindung verbessert werden. Unternehmen integrieren dialogorientierte KI-Lösungen in ihre Kontaktzentren und Kundensupportportale.

Dialogorientierte KI steigert die Self-Service- Möglichkeiten der Kunden direkt, was zu einem personalisierten und effizienteren Support-Erlebnis führt. Die Wartezeiten, die bei konventionellen Call-Centern üblich sind, werden durch sofortige Antworten erheblich reduziert. Durch die Fähigkeit der Technologie, sich anzupassen und aus den Interaktionen zu lernen, werden die Metriken des Kundensupports weiter verfeinert, einschließlich der Reaktionszeit, der Genauigkeit der bereitgestellten Informationen, der Kundenzufriedenheit und der Effizienz der Problemlösung. Diese KI-gesteuerten Systeme können die Customer Journey von Routineanfragen bis hin zur Bewältigung komplexer und datenintensiver Aufgaben verwalten.

Dank der schnellen Analyse von Kundenanfragen kann die KI Fragen beantworten und genaue und passende Antworten geben. So wird sichergestellt, dass Kunden relevante Informationen erhalten und Mitarbeiter keine Zeit mit Routineaufgaben verbringen müssen. Übersteigt eine Anfrage die Fähigkeiten des Bots, können diese KI-Systeme das Problem an echte Mitarbeiter weiterleiten, die besser in der Lage sind, komplizierte, nuancierte Kundeninteraktionen zu bearbeiten.

Die Integration von dialogorientierten KI-Tools in Customer-Relationship-Management-Systeme ermöglicht es der KI, aus bisherigen Kundendaten zu schöpfen und individuelle Empfehlungen und Lösungen für jeden einzelnen Kunden anzubieten. KI-Bots bieten einen 24-Stunden-Service und tragen dazu bei, dass Kundenanfragen jederzeit bearbeitet werden, unabhängig von hohem Anrufaufkommen oder Spitzenzeiten; der Kundenservice wird also nicht beeinträchtigt.

2. Marketing und Vertrieb:

Dialogorientierte KI ist zu einem unschätzbaren Werkzeug für die Datenerfassung geworden. Das System unterstützt die Kunden und sammelt während der Interaktionen wichtige Kundendaten, um potenzielle Kunden in aktive Kunden zu verwandeln. Anhand dieser Daten lassen sich die Vorlieben der Kunden besser verstehen und die Marketingstrategien entsprechend anpassen. Sie erleichtert Unternehmen die Erfassung und Analyse von Daten als Grundlage für strategische Entscheidungen. Das Auswerten von Kundenbedürfnissen, das Erkennen allgemeiner Nutzeranfragen und das Sammeln von Kundenfeedback liefern wertvolle Erkenntnisse, die eine datengesteuerte Entscheidungsfindung unterstützen.

3. HR und interne Prozesse:

Dialogorientierte KI-Anwendungen erleichtern die Abläufe im Personalwesen, indem sie häufig gestellte Fragen schnell beantworten, ein reibungsloses und personalisiertes Onboarding von Mitarbeitern ermöglichen und Schulungsprogramme für Mitarbeiter verbessern. Außerdem können dialogorientierte KI-Systeme Support-Tickets verwalten und kategorisieren und sie nach Dringlichkeit und Relevanz priorisieren.

4. Einzelhandel:

Kunden können ihr gesamtes Einkaufserlebnis online verwalten – von der Aufgabe der Bestellungen über die Abwicklung des Versands, der Änderungen, der Stornierungen, der Rückgabe und sogar des Kundensupports – alles ohne menschliches Eingreifen. Im Backend verbessern diese Plattformen die Bestandsverwaltung und verfolgen die Bestände, um den Einzelhändlern zu helfen, ein optimales Verhältnis zwischen den Beständen zu halten.

Wenn dialogorientierte KI-Anwendungen mit Kunden interagieren, sammeln sie auch Daten, die wertvolle Erkenntnisse über diese Kunden liefern. Die KI kann Kunden dabei unterstützen, Artikel schnell zu finden und zu kaufen, oft mit Vorschlägen, die auf ihre Vorlieben und ihr bisheriges Verhalten zugeschnitten sind. Dies verbessert das Einkaufserlebnis und wirkt sich positiv auf das Kundeninteresse, die Kundenbindung und die Konversionsraten aus. Im E-Commerce kann diese Fähigkeit die Zahl der abgebrochenen Kaufvorgänge erheblich reduzieren, da sie den Kunden hilft, schnell eine fundierte Entscheidung zu treffen.

5. Bankwesen und Finanzdienstleistungen:

KI-gestützte Lösungen machen das Bankwesen transparenter und sicherer - von der Unterstützung der Kunden bei Routinetransaktionen bis hin zur Finanzberatung und sofortigen Betrugserkennung.

6. Soziale Medien:

Dialogorientierte KI kann mithilfe von KI-Assistenten in Echtzeit mit Nutzern in sozialen Medien interagieren, auf Kommentare antworten oder in Direktnachrichten interagieren. KI-Plattformen können Nutzerdaten und -interaktionen analysieren, um individuelle Produktempfehlungen, Inhalte oder Antworten anzubieten, die auf die Vorlieben und das bisherige Verhalten des Nutzers abgestimmt sind. KI-Tools sammeln Daten aus Social-Media-Kampagnen, analysieren deren Leistung und gewinnen Erkenntnisse, die Unternehmen dabei helfen, einen besseren Einblick in die Effektivität ihrer Kampagnen, den Grad der Zielgruppenbindung und die Möglichkeiten zur Verbesserung zukünftiger Strategien zu bekommen.

7. Mehrzweck:

Generative KI-Anwendungen wie ChatGPT und Gemini (zuvor Bard) zeigen die Vielseitigkeit der dialogorientierten KI. Bei diesen Systemen wird die dialogorientierte KI auf riesigen Datensätzen trainiert, die als große Sprachmodelle bekannt sind. Dadurch können sie Inhalte erstellen, spezifische Informationen abrufen, Sprachen übersetzen und Problemlösungen für komplexe Fragen anbieten.

Dialogorientierte KI macht auch in anderen Branchen wie Bildung, Versicherungen und Reisen erhebliche Fortschritte. In diesen Bereichen verbessert die Technologie das Engagement der Benutzer, rationalisiert die Bereitstellung von Dienstleistungen und optimiert die betriebliche Effizienz. Die Integration der dialogorientierten KI in das Internet der Dinge (IoT) bietet ebenfalls enorme Möglichkeiten, z. B. intelligentere und interaktivere Umgebungen schaffen durch nahtlose Kommunikation zwischen vernetzten Geräten.